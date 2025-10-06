Eldőlt: ezzel a sporteseménnyel ünnepli 80. születésnapját az Egyesült Államok elnöke

Donald Trump júliusban vetette fel először, hogy ketrecharcos gálát szeretne rendezni a washingtoni lakó- és munkahelyének, a Fehér Háznak a kertjében. Az eredeti elképzeléshez képest kicsit korábban, 2026. június 14-én kerül sor az MMA-gálára, ahova 20-25 ezer rajongót várnak.
MMA-val ünnepel az amerikai elnök
Az Egyesült Államok elnöke a republikánus párt nyári, iowai nagygyűlésén arról beszélt, hogy MMA-val ünnepelné meg az amerikai függetlenségi nyilatkozat aláírásának 250. évfordulóját. A történelmi eseményre 1776. július 4-én került sor. Gála lesz, csak kicsit előbb: Trump 80. születésnapján, 2026. június 14-én.
Donald Trump nagy kedvelője a sportágnak, ezen kívül jó kapcsolatot ápol az MMA-mérkőzéseket szervező UFC vezetőjével, Dana White-tal is. Rendszeres díszvendége a gáláknak, de arra is volt példa, hogy az aktuális meccs győztesének már akkor gratulált telefonon keresztül, amikor az még a ketrecben ünnepelt.