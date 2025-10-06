Rendkívüli

Valóban a Tisza Párt majdnem húszezer szimpatizánsának adatai szivárogtak ki: valaki dühös, valakit nem érdekel

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Eldőlt: ezzel a sporteseménnyel ünnepli 80. születésnapját az Egyesült Államok elnöke
MMAEgyesült ÁllamokDonald Trump

Eldőlt: ezzel a sporteseménnyel ünnepli 80. születésnapját az Egyesült Államok elnöke

Megvalósul Donald Trump elképzelése. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke bejelentette: születésnapján, azaz 2026. június 14-én MMA-gálát rendeznek a washingtoni Fehér Ház kertjében. Várhatóan 20-25 ezer néző élvezheti majd a helyszínen az eseményeket.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06. 14:22
Donald Trump (jobbra) az MMA-mérkőzéseket szervező UFC-t vezető Dana White társaságában. Fotó: Pool/Frank Franklin II
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Donald Trump júliusban vetette fel először, hogy ketrecharcos gálát szeretne rendezni a washingtoni lakó- és munkahelyének, a Fehér Háznak a kertjében. Az eredeti elképzeléshez képest kicsit korábban, 2026. június 14-én kerül sor az MMA-gálára, ahova 20-25 ezer rajongót várnak.

Az MMA-eseményei nagy népszerűségnek örvendenek az Egyesült Államokban
Az MMA eseményei nagy népszerűségnek örvendenek az Egyesült Államokban (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

 

MMA-val ünnepel az amerikai elnök

Az Egyesült Államok elnöke a republikánus párt nyári, iowai nagygyűlésén arról beszélt, hogy MMA-val ünnepelné meg az amerikai függetlenségi nyilatkozat aláírásának 250. évfordulóját. A történelmi eseményre 1776. július 4-én került sor. Gála lesz, csak kicsit előbb: Trump 80. születésnapján, 2026. június 14-én.

Donald Trump gyakran feltűnik MMA-rendezményeken
Donald Trump gyakran feltűnik MMA-rendezményeken (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

Donald Trump nagy kedvelője a sportágnak, ezen kívül jó kapcsolatot ápol az MMA-mérkőzéseket szervező UFC vezetőjével, Dana White-tal is. Rendszeres díszvendége a gáláknak, de arra is volt példa, hogy az aktuális meccs győztesének már akkor gratulált telefonon keresztül, amikor az még a ketrecben ünnepelt.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekrendszerváltás

Milyen rendszerváltásról hadoválnak itt?

Felföldi Zoltán avatarja

Sem a pártállamot, sem a Gyurcsány-rendszert, sem a katasztrofális nyugat-európai állapotokat nem kívánjuk magunknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.