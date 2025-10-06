Eldőlt: ezzel a sporteseménnyel ünnepli 80. születésnapját az Egyesült Államok elnöke

Donald Trump júliusban vetette fel először, hogy ketrecharcos gálát szeretne rendezni a washingtoni lakó- és munkahelyének, a Fehér Háznak a kertjében. Az eredeti elképzeléshez képest kicsit korábban, 2026. június 14-én kerül sor az MMA-gálára, ahova 20-25 ezer rajongót várnak.

Az MMA eseményei nagy népszerűségnek örvendenek az Egyesült Államokban (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

MMA-val ünnepel az amerikai elnök

Az Egyesült Államok elnöke a republikánus párt nyári, iowai nagygyűlésén arról beszélt, hogy MMA-val ünnepelné meg az amerikai függetlenségi nyilatkozat aláírásának 250. évfordulóját. A történelmi eseményre 1776. július 4-én került sor. Gála lesz, csak kicsit előbb: Trump 80. születésnapján, 2026. június 14-én.

Donald Trump gyakran feltűnik MMA-rendezményeken (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)