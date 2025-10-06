Rendkívüli

  • Még kis sem jutottak a focivébére, máris azon jajgatnak, mi lesz, ha kijutnak?
Még kis sem jutottak a focivébére, máris azon jajgatnak, mi lesz, ha kijutnak?

Egyre nő a feszültség Norvégiában és nem csak azért, mert október 11-én a skandináv ország labdarúgó-válogatottja Izrael ellen vív politikailag rázónak ígérkező vb-selejtezőt. Hanem azért is, mert a norvégok most eszméltek rá, hogy akár Mexikóban is játszhatnak majd vb-mérkőzéseket – már ha egyáltalán kijutnak oda. Kicsit korai a jajveszékelés, de ezt talán a norvég labdarúgó-válogatott is tudja.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06. 16:44
norvég labdarúgó-válogatott
A tengerszint felett 2200 méterrel fekvő Azték-stadion Mexikóvárosban Fotó: DANIEL CARDENAS Forrás: ANADOLU
Norvégia és a norvég labdarúgó-válogatott izgatottsága érthető. Egészen elképesztő módon kezdték meg a labdarúgó vb-selejtezőket, öt lejátszott meccs, öt győzelem. Ebből a nagy ötösből is kiemelkedik az idén júniusban Oslóban az olaszok ellen 3-0-ra megnyert vb-selejtező, amelyen tényleg pazar játékot mutattak be. Márpedig könnyen lehet, hogy a csoport első helyéről és a kijutásról ez a 3-0 fog dönteni – tegyük hozzá, hogy a norvégoknak még játszaniuk kell az olasz csapat ellen idegenben.

norvég labdarúgó-válogatott
A mexikóvárosi Azték-stadion, amit a norvég labdarúgó-válogatott el akar kerülni
Fotó: EYEPIX / NurPhoto

A norvég labdarúgó-válogatott már most ideges Mexikó miatt

Köztudomású, hogy a 2026-os labdarúgó-világbajnokságot először rendezi meg a FIFA 48 csapat részvételével. Nem egy, hanem három ország ad otthont a seregszemlének. A legtöbb meccset az Egyesült Államokban bonyolítják le, de rendező ország lesz Mexikó és Kanada is. A norvégok pedig most jöttek rá, hogy a sors akár Mexikóba is küldheti őket.

A feszültség olyan nagy, hogy már egy világbajnok sífutó, Harald Østberg Amundsen is megszólalt az ügyben. Kijelentette: azok a csapatok, amelyek Mexikóban játszanak, komoly hátrányba kerülnek. 

Hogy miért? Mert ebben az országban három stadion is a tengerszint felett 500, 1000, illetve 2000 méter magasan van.

Szemünk előtt megjelenik az 1986-os vb, amikor a magyar labdarúgó-válogatott ugyanezzel a problémával küzdött. Akkor is sorjáztak az ötletek, mit kellene tenni. Volt, aki a kecskeméti laktanyába akarta küldeni a magyar focistákat, mondván: ott űrhajósokat is ki tudnak képezni, mit nekik egy kis magasság Mexikóban. 

Mezey György azonban másképp döntött: az ausztriai Lienz városába vitte a csapatot, a hegyek közé, edzőtáborba. Nem jött be.

Ezt Mezey György is elismerte egy idén megjelent életrajzi könyvben. 

De térjünk most vissza a norvégokra. Nézzük, melyik az a három stadion, amelyről szó van.

  • Azték-stadion, Mexikóváros. Tengerszint feletti magasság: 2200 méter
  • Akron-stadion, Zapopan (Guadalajara). Tengerszint feletti magasság: 1600 méter
  • BBVA-stadion, Guadalupe (Monterey). Tengerszint feletti magasság: 500 méter

Ebből a mexikóvárosi Azték-stadionban öt meccset rendeznek meg.

Mit mond egy világbajnok sífutó?

A sífutó világbajnok Harald Østberg Amundsen gyakran edz ilyen magasságban, ezért kérdezték meg őt, mi a véleménye arról, hogy Norvégia akár Mexikóban is játszhat. 

Overall season winner Norway's Harald Ostberg Amundsen celebrates with his crystal globe after the last event of the season in FIS Cross Country skiing World Cup in Falun, Sweden on March 17, 2024. (Photo by Anders WIKLUND / various sources / AFP) / Sweden OUT
A világbajnok sífutó, Harald Østberg Amundsen magaslatra vinné a norvég focistákat
Fotó: ANDERS WIKLUND / TT NEWS AGENCY

És itt kapcsolódunk újra 1986-hoz. Mert nézzük csak, mit mond a világbajnok? „Tudom, milyen érzés, ha 2000 méteres magasságon kell keményen küzdeni. 

Ha én lennék, akkor a norvég válogatottat Franciaországba vagy Ausztriába vinném egy olyan edzőtáborba, amely legalább 1800 méterrel a tengerszint felett fekszik. 

Legalább tíz napot kellene ott eltölteni, másképp nincs értelme az egésznek.”

A világbajnokság csoportjainak sorsolását idén december 5-én rendezik meg. Addigra a selejtezők első szakasza befejeződik, ismertek lesznek azok a csapatok, amelyek közvetlenül, csoportelsőként jutnak ki. A pótselejtezőket 2026 márciusában rendezik meg. 

 

