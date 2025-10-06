Még kis sem jutottak a focivébére, máris azon jajgatnak, mi lesz, ha kijutnak?

Norvégia és a norvég labdarúgó-válogatott izgatottsága érthető. Egészen elképesztő módon kezdték meg a labdarúgó vb-selejtezőket, öt lejátszott meccs, öt győzelem. Ebből a nagy ötösből is kiemelkedik az idén júniusban Oslóban az olaszok ellen 3-0-ra megnyert vb-selejtező, amelyen tényleg pazar játékot mutattak be. Márpedig könnyen lehet, hogy a csoport első helyéről és a kijutásról ez a 3-0 fog dönteni – tegyük hozzá, hogy a norvégoknak még játszaniuk kell az olasz csapat ellen idegenben.

A mexikóvárosi Azték-stadion, amit a norvég labdarúgó-válogatott el akar kerülni

Fotó: EYEPIX / NurPhoto

A norvég labdarúgó-válogatott már most ideges Mexikó miatt

Köztudomású, hogy a 2026-os labdarúgó-világbajnokságot először rendezi meg a FIFA 48 csapat részvételével. Nem egy, hanem három ország ad otthont a seregszemlének. A legtöbb meccset az Egyesült Államokban bonyolítják le, de rendező ország lesz Mexikó és Kanada is. A norvégok pedig most jöttek rá, hogy a sors akár Mexikóba is küldheti őket.

A feszültség olyan nagy, hogy már egy világbajnok sífutó, Harald Østberg Amundsen is megszólalt az ügyben. Kijelentette: azok a csapatok, amelyek Mexikóban játszanak, komoly hátrányba kerülnek.

Hogy miért? Mert ebben az országban három stadion is a tengerszint felett 500, 1000, illetve 2000 méter magasan van.

Szemünk előtt megjelenik az 1986-os vb, amikor a magyar labdarúgó-válogatott ugyanezzel a problémával küzdött. Akkor is sorjáztak az ötletek, mit kellene tenni. Volt, aki a kecskeméti laktanyába akarta küldeni a magyar focistákat, mondván: ott űrhajósokat is ki tudnak képezni, mit nekik egy kis magasság Mexikóban.

Mezey György azonban másképp döntött: az ausztriai Lienz városába vitte a csapatot, a hegyek közé, edzőtáborba. Nem jött be.

Ezt Mezey György is elismerte egy idén megjelent életrajzi könyvben.

De térjünk most vissza a norvégokra. Nézzük, melyik az a három stadion, amelyről szó van.

Azték-stadion, Mexikóváros. Tengerszint feletti magasság: 2200 méter

Akron-stadion, Zapopan (Guadalajara). Tengerszint feletti magasság: 1600 méter

BBVA-stadion, Guadalupe (Monterey). Tengerszint feletti magasság: 500 méter

Ebből a mexikóvárosi Azték-stadionban öt meccset rendeznek meg.