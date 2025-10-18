A világ egyik legjobb futballistája volt - most drámai vallomást tett

A múlt század kilencvenes éveiben Paul Gascoigne a világ és Anglia legjobb futballistái közé tartozott. Az 1996-os hazai rendezésű Európa-bajnokságon az angol válogatott vezéregyénisége volt. Paul Gascoigne már akkor is súlyos alkoholproblémákkal küzdött, s úgy tűnik, ez most sincs másképpen.

Paul Gascoigne, aki nem tud leszokni az alkoholról

Fotó: DANIEL LEAL / AFP

Paul Gascoigne drámai vallomása

Az egykori kiváló játékos most a Mirror című brit lapnak adott interjút. Már a bevezető is sokat sejtető. Gascoigne elmondta, hogy nem foglalkozik a jövővel, csak a mának hajlandó élni.

Kiderült, hogy még mindig iszik, annak ellenére, hogy számos angliai és külföldi gyógykezelésen, elterelésen van túl.

Azzal viccelődött, hogy a világon egyetlen olyan ember van, aki Paulnak szólítja, s nem Gazza-nak, ez pedig a 82 éves édesanyja. Ami a függőséget és az alkoholizmust illet, erről Gascoigne nemes egyszerűséggel azt mondta, hogy nem tud leszokni az ivásról. „Nem változtam, nem tudok megváltozni, nem tudom, hogyan változzak. Valószínűleg így fogok meghalni, de legalább az egész világ tudja, mennyire gyenge ember vagyok, meg azt is, hogy mit tettem.

Azért ittam, mert mindig is inni akartam. Amikor berúgtam, s kijózanodtam, néhány pillanatra mindig megbántam a következményeket.

Biztosan megbántottam apámat és anyámat ezzel a viselkedéssel, de az ember, amikor iszik, nem erre gondol.”

Egy gyilkos volt a barátja

Paul Gascoigne most saját önéletrajzi könyvén dolgozik, amelyben mindent megír majd. A könyv címe: Nyolc. Ebben a könyvben beszél majd a házasságáról (egykori felesége, Sheryll, akivel évek óta nem kommunikálnak, mert az asszonynak is megvan a külön élete és Gascoigne is más utakon jár), de a könyvben megírja azt is, milyen volt a viszonya az edzőivel, csapattársaival. Elmeséli azt a 2010-es történetet is, amikor a háromgyermekes Raoul Thomas Moat öngyilkos lett, miután gyilkosságot követett el. Gascoigne önmagát Moat egyik legjobb barátjának nevezte, s mindig is próbálta őt lebeszélni az öngyilkosságról. Később Gascoigne is súlyos botrányokba keveredett, többször letartóztatták.