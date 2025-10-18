Paul GascoigneAngliaRobbie Williams

A világ egyik legjobb futballistája volt - most drámai vallomást tett

Az angol Paul Gascoigne továbbra sem bír leszokni az italról. A súlyosan beteg, alkoholista exsportoló drámai vallomást tett egy angol újságnak. A jelek szerint Paul Gascoigne menthetetlen.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 6:38
Paul Gascoigne
Paul Gascoigne, aki az alkohol rabja lett Fotó: FIRO SPORTPHOTO Forrás: augenklick/firo Sportphoto
A múlt század kilencvenes éveiben Paul Gascoigne a világ és Anglia legjobb futballistái közé tartozott. Az 1996-os hazai rendezésű Európa-bajnokságon az angol válogatott vezéregyénisége volt. Paul Gascoigne már akkor is súlyos alkoholproblémákkal küzdött, s úgy tűnik, ez most sincs másképpen.

Paul Gascoigne
Paul Gascoigne, aki nem tud leszokni az alkoholról
Fotó: DANIEL LEAL / AFP

Paul Gascoigne drámai vallomása

Az egykori kiváló játékos most a Mirror című brit lapnak adott interjút. Már a bevezető is sokat sejtető. Gascoigne elmondta, hogy nem foglalkozik a jövővel, csak a mának hajlandó élni. 

Kiderült, hogy még mindig iszik, annak ellenére, hogy számos angliai és külföldi gyógykezelésen, elterelésen van túl.

Azzal viccelődött, hogy a világon egyetlen olyan ember van, aki Paulnak szólítja, s nem Gazza-nak, ez pedig a 82 éves édesanyja. Ami a függőséget és az alkoholizmust illet, erről Gascoigne nemes egyszerűséggel azt mondta, hogy nem tud leszokni az ivásról. „Nem változtam, nem tudok megváltozni, nem tudom, hogyan változzak. Valószínűleg így fogok meghalni, de legalább az egész világ tudja, mennyire gyenge ember vagyok, meg azt is, hogy mit tettem. 

Azért ittam, mert mindig is inni akartam. Amikor berúgtam, s kijózanodtam, néhány pillanatra mindig megbántam a következményeket.

Biztosan megbántottam apámat és anyámat ezzel a viselkedéssel, de az ember, amikor iszik, nem erre gondol.”

Egy gyilkos volt a barátja

Paul Gascoigne most saját önéletrajzi könyvén dolgozik, amelyben mindent megír majd. A könyv címe: Nyolc. Ebben a könyvben beszél majd a házasságáról (egykori felesége, Sheryll, akivel évek óta nem kommunikálnak, mert az asszonynak is megvan a külön élete és Gascoigne is más utakon jár), de a könyvben megírja azt is, milyen volt a viszonya az edzőivel, csapattársaival. Elmeséli azt a 2010-es történetet is, amikor a háromgyermekes Raoul Thomas Moat öngyilkos lett, miután gyilkosságot követett el. Gascoigne önmagát Moat egyik legjobb barátjának nevezte, s mindig is próbálta őt lebeszélni az öngyilkosságról. Később Gascoigne is súlyos botrányokba keveredett, többször letartóztatták.

Former England footballer Paul Gascoigne (C) is assisted by police officers as he leaves Stevenage Magistrates Court, north of London, on August 5, 2013. Troubled former England football star Paul Gascoigne was fined after pleading guilty Monday to common assault and drunk and disorderly behaviour at a railway station. AFP PHOTO / JUSTIN TALLIS (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
Paul Gascoigne egyik letartóztatásának pillanata
Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Az egykori futballsztár édesapja saját fiát jelentette fel a rendőrségen. Az elkeseredett apa így akarta megvédeni Paul Gascoigne-t attól, hogy teljesen lecsússzon. A mentális egészségügyi törvény alapján tette meg a feljelentést. Gascoigne most azt mondta, hogy nem haragszik az apjára, s nagyon hiányzik neki. Az apa annyit elért, hogy Gascoigne a fejelentés után abbahagyta a kokainhasználatot. 

Sosem tudott mit kezdeni magával

Mit mondana egy idegennek, ha azt kérdezné, ki az a Paul Gascoigne? A volt focista elgondolkodott, hosszan kereste a szavakat. Végül arra a megoldásra jutott, hogy az életének voltak olyan pillanatai, amikor jó volt Paul Gascoigne-nak lenni, de inkább az árnyékos oldalon járt. Soha nem akarta, hogy róla szóljanak a hírek, megpróbált mindig önmaga lenni. 

A legnagyobb gondnak azt tartotta, hogy miután befejezte pályafutását, rengeteget unatkozott. Nem tudott magával mit kezdeni, ezért is nyúlt a pohárhoz.

Amikor egyedül van odahaza, gyakran kimegy az utcára és a hajléktalanokkal beszélget. Azt mondja, naponta három jó cselekedet igyekszik tenni. Éppen ezért csinál szendvicset a hajléktalanoknak vagy ad nekik cigarettát. Az Anonim Alkoholisták egyesületénél tanulta meg, mi a jó abban, ha az ember segít másokon vagy naponta három jó dolgot csinál.

Nem fogadta el Robbie Williams adományát

Számításai szerint eddig 20 millió angol fontot költött el italra, cigarettára, kokainra. A válása is nagyon sokba került neki. Könyvében azt is elmeséli majd, mi történt közte és a popsztár, Robbie Williams között.

Az énekes egyszer 3 millió angol fontot akart Gascoigne-nak adni, hogy segítsen rajta, a volt focista azonban visszautasította az adományt. 

Gascoigne szerint az apja és az anyja mindig úgy nevelte, hogy ne fogadjon el semmiféle könyöradományt. Gascoigne azt is elmondta, hogy visszafizette a Profi Labdarúgó Szövetségnek azt a pénzt, amit a szervezet akkor adott neki, amikor tényleg mélyponton volt az élete.

„Nagyszerű életem volt, bejártam a világot, mindenem megvolt, amit pénzért meg lehet venni. Nem bánok semmit sem. Nincs is mit megbánnom.”

Paul Gascoigne önéletrajzi könyve október 23-án jelenik meg Angliában.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap

