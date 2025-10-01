  • Magyar Nemzet
  Csak fekszel otthon és rájössz, hogy senki vagy – drámai vallomást tett az olimpiai bajnok
Csak fekszel otthon és rájössz, hogy senki vagy – drámai vallomást tett az olimpiai bajnok

A harmincéves szlovák olimpiai bajnok alpesi síelő, Petra Vlhova drámai vallomást tett egy rádióműsorban. 2024 januárjában súlyos sérülést szenvedett, azóta sem tért vissza a pályákra. Nem sokkal később a magánélete is összeomlott. Petra Vlhova azonban nem tudja, lesz-e még belőle síelő.

Magyar Nemzet
2025. 10. 01. 18:38
Petra Vlhova
Petra Vlhova nem tudja, hogy valaha visszatérhet-e még a pályákra Fotó: VLADIMIR SIMICEK Forrás: AFP
A szlovák Petra Vlhova a 2022-es pekingi téli olimpián nyerte meg a női műlesiklás versenyét, s ezzel szerezte meg élete első olimpiai bajnoki aranyát. Három évvel korábban a svédországi alpesi sívilágbajnokságon pedig a női óriásműlesiklás világbajnoka lett. Szlovákia egyik legismertebb és legnépszerűbb sportolójáról van szó, aki két éve képtelen a visszatérésre, ráadásul a magánélete is totálisan összeomlott.

Petra Vlhova
Petra Vlhova a hóban, 2024-ben Jasnán szenvedett súlyos sérülést a szlovák olimpiai bajnok
Fotó: VLADIMIR SIMICEK / AFP

Petra Vlhova csak ült otthon és rájött, hogy egy senki

Petra Vlhova számára a szinte végzetes pillanat 2024 januárjában történt meg, amikor a hazai pályán, Jasnán rendezett versenyen súlyos sérülést szenvedett. Elszakította a keresztszalagját, a sérülésről szóló videót a cikk végén nézheti meg.

A versenyző azonban nem csak emiatt került nehéz helyzetbe. Miközben magatehetetlenül feküdt otthon, a magánélete is összeomlott. Öt év után szakított barátjával, Michal Kyselicával.

Mindez azért is volt meglepő, mert a sérülés idején a férfi szinte mindenben segítette kedvesét. Ez a szakítás egész Szlovákiát meglepte, senki sem volt erre felkészülve. Igazi sportálompárként tartották őket számon.

Egy szlovákiai rádióműsorban Petra Vlhova most szokatlan őszinteséggel beszélt mindarról, amin keresztülment. Azt mondta, sokkal jobban van már, de a jelenlegi állapotát még mindig nem lehet összevetni azzal, amilyen az élete a sérülés előtt volt. Azt mondta, a sérülésig az egész élete a síelés körül forgott, semmi más nem számított neki. Aztán megtörtént a baj, s rájött, mennyire nem csak erről szól az élet. 

Egyedül feküdt otthon, rájött, hogy semmije és senkije nincs. Totálisan összeomlott. Senkinek érezte magát.

Amikor pedig a kedvesével szakítottak, a lehető legmélyebb gödörbe került.

Ugyanakkor hozzátette, hogy ez az állapot segített neki abban, hogy jobban megismerje önmagát. Nem veszítette el a szerelembe vetett hitét sem, s készen áll egy új kapcsolatra. Ugyanakkor elmondta: nagyon zavarja, hogy minden férfi csak és kizárólag az olimpiai bajnokot látja benne és nem az embert, nem a nőt.

Idén márciusban térdműtéten esett át, amely azért kellett, hogy egyszer visszatérhessen a pályákra. De ebben sem biztos. Ma senki sem tudja megmondani, hogy ezzel a térddel képes lesz-e még versenyezni. Ugyanakkor nem tudja elfogadni, hogy így érjen véget a pályafutása.

 

