Őrjöngenek a svájciak, hőlámpák és takarók a főszerepben a vb-selejtező előtt

Őrjöngenek a svájciak pár órával a Szlovénia elleni labdarúgó vb-selejtező előtt. Szerintük azon a pályán, ahol a mérkőzést megrendezik, nem szabadna játszani. Szlovénia azonban nem változtatott, Svájc pedig dühönghet tovább.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 17:08
A svájci csapat Zürichben 3-0-ra nyert Szlovénia ellen, most jön a visszavágó Fotó: FABRICE COFFRINI Forrás: AFP
Az ember azt gondolja, csupa derű, móka és kacagás a svájci labdarúgó-válogatott helyzete. Voltaképp semmi okuk nem lenne az idegeskedésre. Már hétfőn este kijuthatnak a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra, ehhez az kell, hogy idegenben legyőzzék a szlovénokat, míg Koszovónak sem szabad nyernie Göteborgban. Annak ellenére, hogy a svájci csapat eddig nagyon meggyőző teljesítményt nyújtott, most mégis nagyon idegesek. Svájc azt mondja: ilyen nincs és mégis van.

Murat Yakin, Svájc szövetségi kapitánya
Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Svájc szerint ebben a stadionban nem lenne szabad játszani

Bosszankodásuk oka annak a stadionnak az állapota, amelyben hétfőn este 20.45-től Szlovénia ellen játszanak. A Stozice Stadion gyepszőnyege olyan katasztrofális állapotban van, hogy ott nem szabadna semmilyen meccset rendezni. Nem véletlen, hogy a vb-selejtező előtti utolsó edzést a svájciak inkább egy másik pályán hajtották végre.

A szlovénok is elismerik, hogy baj van. Délnyugati szomszédunk összes sportújságírója egyetértett abban, hogy a 2010-ben átadott pálya gyepszőnyege minősíthetetlen. Hasonló jelzők járhattak Murat Yakin fejében is, amikor a válogatott edzője személyesen vizsgálta meg a gyepet. 

Gyakorlatilag az egész pályán homokkal teli apró lyukak találhatók. A stadion gondnoka takarókkal és nagy hőlámpákkal próbálja korlátozni a károkat.

Svájci szemmel nézve ezen a meccsen nem lesz könnyű a győzelem. A szlovénok az elmúlt 18 hazai meccsükből csak egyet veszítettek el. Többek között döntetlent játszottak Dánia és Svédország ellen, miközben Portugáliát és Norvégiát is legyőzték. 

 

