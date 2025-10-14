Van erő és tehetség a magyar MMA-ban: érmes lett első vb-jén a fiatal sportoló

Szeptember 27. és október 2. között a grúziai Tbilisziben rendezték az idei MMA-világbajnokságot, amit az IMMAF szervezett. Voltak olyan országok, amelyek 10-20 fős csapattal voltak jelen, Magyarországot egyedül Szalai Gréta képviselte. A 23 éves szegedi sportoló mögött komoly munka állt, nagy célokkal utazott ki, reménykedett a dobogós helyezésben. Gréta felkészítéséből számos edző kivette a részét: elsősorban Sárközi Róbertet emelte ki, aki menedzselte és támogatta minden oldalról. Továbbá Elter Antal, Nieszner Attila és Nieszner Zoltán kick-box edzők, Lehoczky Csaba és Bús László thai boksz edzők, Bacsó Márió és Laczkó Balázs ju jitsu edzők, valamint Kertész László keze munkája is benne volt ebben a sikerben.

Sokoldalúságát is bizonyította Szalai Gréta (Fotó: Facebook/Sárközi Róbert)

Rögös út vezetett a döntőig

A nők 61,2 kilogrammos mezőnyében összesen tizenkét versenyző indult, a Szalai Grétának három párharcot kellett sikerrel vennie ahhoz, hogy a döntőbe jusson. Két ausztrál és egy angolai rivális várt a magyar harcosra.

Szalai Gréta az első körben pontozással, 28-4-re nyert az ausztrál Renee Cosh ellen, majd a következő fordulóban az angolai Maria Liberal elleni meccs sem jelentett akadályt a számára (27-3). Végül a döntőbe jutásért a szintén ausztrál Jess Woodot győzte le (17-4) a magyar versenyző.

A szegedi MMA-harcos az első összecsapás kapcsán elmondta, hogy szoros volt a mérkőzés, sokáig ment a számolgatás. A második küzdelemre taktikát kellett váltania, ugyanis az angolai ellenfelének jó volt a keze: mint mondta, többet kellett mozogni, kicsit tartani kellett a távolságot, és a lábmunkára került a hangsúly. Ez meghozta a sikert. Az elődöntőben az első menetet ugyan elveszítette Gréta, a másodikban egy hátsó fojtással tudta befejezni a küzdelmet, kopogtatással nyert.

Szalai Gréta világbajnoki ezüstérmet szerzett

A döntőben az első helyen kiemelt Katrina Fisher várt a 23 éves magyarra, aki végül nem tudott meglepetést okozni. Angol ellenfele (aki rendelkezik már félprofi meccsekkel is) pontozással nyert.

Nagyon örültünk, hogy »csak« pontozással tudott nyerni, és nem nagyon csúnyán összeverve kaptam ki. Neki kicsit jobban ment a birkózás része, a földrevitelek pedig több pontot érnek, mint mondjuk egy fejrúgás vagy egy fejütés

– összegzett lapunknak Szalai Gréta, aki pályafutása első világbajnokságán ezüstérmet szerzett.