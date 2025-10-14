MMAgrúziatbiliszivilágbajnokságSzalaiezüstérem

Van erő és tehetség a magyar MMA-ban: érmes lett első vb-jén a fiatal sportoló

Kiváló magyar eredmény született október elején az MMA-világbajnokságon. Szalai Gréta három párharcot is megnyert, döntőbe jutott pályafutása első vb-jén. A fináléban ugyan elmaradt az óriási bravúr, de több mint elégedett ezüstérmével a szegedi sportoló, aki lapunknak összegezte a torna tapasztalatait. A sportoló mellett edzője, Sárközi Róbert is értékelte az eredményt a közösségi oldalán.

Tóth Norbert
2025. 10. 14. 5:15
Szépen csillog az ezüst Szalai Gréta számára.
Pályafutása első világbajnokságán rögtön ezüstérmet szerzett Szalai Gréta. (Fotó: Facebook/Sárközi Róbert)
Szeptember 27. és október 2. között a grúziai Tbilisziben rendezték az idei MMA-világbajnokságot, amit az IMMAF szervezett. Voltak olyan országok, amelyek 10-20 fős csapattal voltak jelen, Magyarországot egyedül Szalai Gréta képviselte. A 23 éves szegedi sportoló mögött komoly munka állt, nagy célokkal utazott ki, reménykedett a dobogós helyezésben. Gréta felkészítéséből számos edző kivette a részét: elsősorban Sárközi Róbertet emelte ki, aki menedzselte és támogatta minden oldalról. Továbbá Elter Antal, Nieszner Attila és Nieszner Zoltán kick-box edzők, Lehoczky Csaba és Bús László thai boksz edzők, Bacsó Márió és Laczkó Balázs ju jitsu edzők, valamint Kertész László keze munkája is benne volt ebben a sikerben.

Rögtön ezüstérmes lett első vb-jén Szalai Gréta.
Sokoldalúságát is bizonyította Szalai Gréta (Fotó: Facebook/Sárközi Róbert)

 

Rögös út vezetett a döntőig

A nők 61,2 kilogrammos mezőnyében összesen tizenkét versenyző indult, a Szalai Grétának három párharcot kellett sikerrel vennie ahhoz, hogy a döntőbe jusson. Két ausztrál és egy angolai rivális várt a magyar harcosra.

Szalai Gréta az első körben pontozással, 28-4-re nyert az ausztrál Renee Cosh ellen, majd a következő fordulóban az angolai Maria Liberal elleni meccs sem jelentett akadályt a számára (27-3). Végül a döntőbe jutásért a szintén ausztrál Jess Woodot győzte le (17-4) a magyar versenyző.

A szegedi MMA-harcos az első összecsapás kapcsán elmondta, hogy szoros volt a mérkőzés, sokáig ment a számolgatás. A második küzdelemre taktikát kellett váltania, ugyanis az angolai ellenfelének jó volt a keze: mint mondta, többet kellett mozogni, kicsit tartani kellett a távolságot, és a lábmunkára került a hangsúly. Ez meghozta a sikert. Az elődöntőben az első menetet ugyan elveszítette Gréta, a másodikban egy hátsó fojtással tudta befejezni a küzdelmet, kopogtatással nyert.

 

Szalai Gréta világbajnoki ezüstérmet szerzett

A döntőben az első helyen kiemelt Katrina Fisher várt a 23 éves magyarra, aki végül nem tudott meglepetést okozni. Angol ellenfele (aki rendelkezik már félprofi meccsekkel is) pontozással nyert. 

 Nagyon örültünk, hogy »csak« pontozással tudott nyerni, és nem nagyon csúnyán összeverve kaptam ki. Neki kicsit jobban ment a birkózás része, a földrevitelek pedig több pontot érnek, mint mondjuk egy fejrúgás vagy egy fejütés

– összegzett lapunknak Szalai Gréta, aki pályafutása első világbajnokságán ezüstérmet szerzett.

Még nagyobbat álmodhat Szalai Gréta.
Ez a kiváló eredmény nagy motivációt jelent Szalai Gréta számára. (Forrás: Facebook/Sárközi Róbert)

 

Erre senki nem számított, rég nem látott magyar siker

Azt tudni érdemes Szalai Gréta sportolói múltjáról, hogy ezt megelőzően 13 évig karatézott, mindössze két évvel ezelőtt váltott az MMA-ra, és az ez idő alatt gyűjtött rutinnal a háta mögött vágott neki a világbajnokságnak.

Arra, hogy két év alatt ilyen jó eredményt fogok elérni, szerintem senki sem számított. Én a szívem mélyén próbáltam reménykedni benne

– mondta. A szegedi sportoló kimondottan örül ennek az eredménynek, ugyanis elmondása szerint jó pár éve nem volt ilyen előkelő magyar helyezés MMA-világbajnokságon.

 

Van erő és tehetség a magyar MMA-ban

Gréti fantasztikus volt!

– írta a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben Sárközi Róbert, Szalai Gréta edzője. Kiemelte, hogy a magyar sportoló végigzúzta a mezőnyt, rutinosabb, többmeccses ellenfeleket is legyőzött, az aranyérem is csak hajszálon múlt. Továbbá büszke rá, hogy minden nap megküzdött a súlyával, és nem volt gond a mérlegeléssel.

Megmutatta, hogy a magyar MMA-ban van erő és tehetség. Ezért küzdünk, ezért maradunk.

