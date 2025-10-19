Csodacsatárnak indult, de nyolc évet kihajított az ablakon

– Essünk túl a kötelező részen: Tiber vagy Tieber Lászlóként szerepeljen az interjúban?

– E betű nélkül. Alapvetően az én hibám ez a zavar, mert valamikor a hatvanas évek végén egy újságíró Tiebernek írta le a nevemet, ami így lett ismert, én pedig sohasem szóltam emiatt. Őszintén megvallva cseppet sem érdekelt. Amikor a fiam, Krisztián Tiberként lett élvonalbeli futballista, volt, aki megkérdezte, hogy az én fiam-e, mert más a neve. Egyébként annyira a rossz változat vésődött be az emberek tudatába, hogy például az egyik közüzemi számla Tieber Lászlónak jön, holott a születésem óta minden egyes hivatalos dokumentumomon Tiber a nevem.

Mindkettő Tiber, de az édesapa Tieber Lászlóként lett híres Fotó: fehervarfc.hu

– Akkor jöjjön a második kötelező! Amikor a környezetem megtudta, hogy önnel találkozom, szinte mindenkinek azonnal egy dolog ugrott be elsőként: a Balaton. Nem zavarja?

– Sajnos ez tényleg így van. Most, hogy már idősebb vagyok, és tudom, az életben vannak fontosabb dolgok, mint a fiatalkori botlások, kicsit zavar, jobban örülnék, ha inkább a góljaimra emlékeznének az emberek. Egy Videoton-meccsen egy régi ismerősöm bemutatott egy hölgynek azzal a szöveggel, hogy én vagyok a Tiber Laci, aki annak idején beküldte a Balatonba a cigányzenekart. Mondtam neki, annak már ötven éve, miért nem úgy mutat be, mint aki a Vidi történetében a harmadik legtöbb gólt szerezte.

– Mi a történet igaz verziója?

– A szentendrei Kossuth KFSE csapatába vonultam be, és annyira jól ment a játék, hogy 1969 végén elvitt a nagy Honvéd Kispestre. Szép jövő állt előttem, de vidéki gyerekként megszédített a fővárosi éjszakai élet világa. Hetente ezerkétszáz forintot kaptam, az édesanyám ugyanakkor nyolcszázat keresett havonta az Ikarusban, tehát volt mit szórni piára és a nőkre. A következő nyáron Hajdú Lajossal, a szintén bohém kapussal elmentünk Révfülöpre.

Az első este megfizettük a pincért, hogy csak velünk foglalkozhat, a cigányzenekar csak nekünk játszhatott, az NDK-s turistákat lespricceltük szódával, szóval mindent csináltunk, ami nem sportemberhez méltó. Másnap kitaláltuk, hogy a zenekart levisszük a strandra, ahol délután kettőkor több ezren napoztak.

Mi ültünk a vízben, a zenészek a tóban állva játszottak, Laci pincér kikeményített díszruhában tálcán hozta a hosszúnyakút a poharakkal, és mondta: „Excellenciás uraim, az egészségükre!” Tölthetett magának is, ötszáz forintot kapott ő és a zenekar minden tagja ezért.