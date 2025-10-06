FIFAkiesésBrazília

Az ötszörös focivilágbajnok szurkolói sokkot kaptak és ordítanak

Az ötszörös ifjúsági világbajnok Brazília története legrosszabb U20-as szereplését produkálta, miután már a csoportkörben kiesett. A brazil média és közvélemény élesen reagált – a csapat edzője, Ramon Menezes is szégyenteljesnek nevezte a kudarcot.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06. 21:25
A brazil hátvéd, Gilberto és az ország csapata is a földön Fotó: JAVIER TORRES Forrás: AFP
Brazíliában sokkolta a szurkolókat az U20-as labdarúgó-világbajnokságon a brazil csapat korai búcsúja. Az ötszörös aranyérmes válogatott most először esett ki már a torna első szakaszában – a brazil sportlapok szerint ez a futballnemzet egyik legsúlyosabb ifjúsági kudarca. Az Agência Brasil kiemelte: a csapat hiába alakított ki több gólszerzési lehetőséget, a helyzetkihasználás és a védekezés is gyenge volt. A hibák végül megpecsételték a sorsukat.

(FILES) Brazil's head coach Ramon Menezes reacts after losing the 2025 FIFA U-20 World Cup football match between Spain and Brazil, at the National Stadium in Santiago on October 4, 2025. Brazil, five-time U-20 World Cup champion, suffered a historic 1-0 defeat against Spain on October 4, 2025, in the final matchday of Group C, being eliminated for the first time ever in the group stage of the youth tournament. (Photo by Javier TORRES / AFP)
Ramon Menezes szövetségi kapitány nem véletlenül fogja a fejét
Fotó: JAVIER TORRES / AFP

Brazil U20-as válogatott: nincs kímélet a sajtó részéről

A brazil szövetségi kapitány, Ramon Menezes a Gazeta Esportivának adott interjúban szégyennek nevezte a teljesítményt. Szerinte a csapatot hátráltatták a felkészülési nehézségek, a rövid edzőtábor és a klubmeccsek miatti hiányzások, de – mint mondta – „ezek nem mentségek, hanem tanulságok”. Ugyanakkor hozzátette: 

Ez a kiesés fájdalmas, de szükséges ahhoz, hogy új alapokra helyezzük a brazil utánpótlást.

A brazil sajtó nem kímélte a fiatal válogatottat. Az ESPN Brasil és a Globo Esporte szerint a csapat elvesztette identitását, hiányzott az a lendület és technikai fölény, ami korábban megkülönböztette a brazil korosztályos válogatottakat a világ többi csapatától. Sok elemző szerint a brazil U20-as válogatott túlzottan az egyéni megoldásokra épített, miközben a csapatszintű taktika hiányzott. A kommentátorok úgy vélték: a játékosok tehetségesek, de nem volt közöttük valódi vezér. 

A szurkolók a közösségi médiumokban ordítanak

A közösségi médiában robbanásszerűen terjedt a #VergonhaSub20 (Szégyen - U20) hashtag. Több tízezer kommentben bírálták a brazil szövetséget, az edzői stáb döntéseit és a játékosok hozzáállását. A szakértők szerint a vereség mélyebb problémákra világít rá. Brazíliából az utóbbi években egyre több tehetség kerül ki korán Európába, és ezek a játékosok kimaradnak a hazai képzési rendszerből. A klubok a gyors értékesítésre koncentrálnak, nem pedig a taktikai fejlődésre.

A most következő felsorolás az igazi szégyen a brazil csapatnak

Végezetül érdemes felsorolni, mely nemzetek társaságában esett ki a brazil csapat az U20-as világbajnokságon: 

Új-Zéland, Panama, Kuba, Új-Kaledónia, Szaúd-Arábia, Ausztrália, Egyiptom.

Veretes névsor, annyi szent.

