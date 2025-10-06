Az ötszörös focivilágbajnok szurkolói sokkot kaptak és ordítanak

Brazíliában sokkolta a szurkolókat az U20-as labdarúgó-világbajnokságon a brazil csapat korai búcsúja. Az ötszörös aranyérmes válogatott most először esett ki már a torna első szakaszában – a brazil sportlapok szerint ez a futballnemzet egyik legsúlyosabb ifjúsági kudarca. Az Agência Brasil kiemelte: a csapat hiába alakított ki több gólszerzési lehetőséget, a helyzetkihasználás és a védekezés is gyenge volt. A hibák végül megpecsételték a sorsukat.

Ramon Menezes szövetségi kapitány nem véletlenül fogja a fejét

Fotó: JAVIER TORRES / AFP

Brazil U20-as válogatott: nincs kímélet a sajtó részéről

A brazil szövetségi kapitány, Ramon Menezes a Gazeta Esportivának adott interjúban szégyennek nevezte a teljesítményt. Szerinte a csapatot hátráltatták a felkészülési nehézségek, a rövid edzőtábor és a klubmeccsek miatti hiányzások, de – mint mondta – „ezek nem mentségek, hanem tanulságok”. Ugyanakkor hozzátette:

Ez a kiesés fájdalmas, de szükséges ahhoz, hogy új alapokra helyezzük a brazil utánpótlást.

A brazil sajtó nem kímélte a fiatal válogatottat. Az ESPN Brasil és a Globo Esporte szerint a csapat elvesztette identitását, hiányzott az a lendület és technikai fölény, ami korábban megkülönböztette a brazil korosztályos válogatottakat a világ többi csapatától. Sok elemző szerint a brazil U20-as válogatott túlzottan az egyéni megoldásokra épített, miközben a csapatszintű taktika hiányzott. A kommentátorok úgy vélték: a játékosok tehetségesek, de nem volt közöttük valódi vezér.

A szurkolók a közösségi médiumokban ordítanak

A közösségi médiában robbanásszerűen terjedt a #VergonhaSub20 (Szégyen - U20) hashtag. Több tízezer kommentben bírálták a brazil szövetséget, az edzői stáb döntéseit és a játékosok hozzáállását. A szakértők szerint a vereség mélyebb problémákra világít rá. Brazíliából az utóbbi években egyre több tehetség kerül ki korán Európába, és ezek a játékosok kimaradnak a hazai képzési rendszerből. A klubok a gyors értékesítésre koncentrálnak, nem pedig a taktikai fejlődésre.

A most következő felsorolás az igazi szégyen a brazil csapatnak

Végezetül érdemes felsorolni, mely nemzetek társaságában esett ki a brazil csapat az U20-as világbajnokságon:

Új-Zéland, Panama, Kuba, Új-Kaledónia, Szaúd-Arábia, Ausztrália, Egyiptom.

Veretes névsor, annyi szent.