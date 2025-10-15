Három kulcsjátékos jövőjéről tett bejelentést a magyar bajnokcsapat

Már a jövő csapata épül. A Veszprém három olyan kézilabdázóval állapodott meg a folytatásról, akik a továbbiakban is nagy segítséget jelenthetnek majd a célok elérésében.

Nedim Remili (29) 2029-ig szóló megállapodást kötött a Veszprém férfi kézilabdacsapatával (Fotó: Csudai Sándor)

Gyors döntést hozott a Veszprém

Az új megállapodások értelmében a negyedik veszprémi idényét teljesítő francia játékos, Nedim Remili 2029. június 30-ig, a horvát irányító, Luka Cindric 2028, a brazil védekező-specialista, Thiagus Petrus pedig 2027 nyaráig biztosan marad Veszprémben.

Igyekszünk minél hamarabb megtalálni a következő idények Veszprémjének a pillérjeit, ebbe a stratégiába tökéletesen illeszkedik a mostani három megállapodás. Xavi Pascual vezetőedzővel és Nagy László sportigazgatóval egyeztetve gyorsan megszületett a döntés, hogy a trió a jövőben is nagy segítség lehet céljaink elérésében mind a hazai, mind a nemzetközi porondon

– mondta el Bartha Csaba, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója. – Nedim klasszisa régóta ismert, az ősszel eddig igazi vezére volt a csapatnak. Thiagus az érkezése után szinte azonnal a védelem oszlopa lett, Luka pedig olyan karmesteri erényeket csillogtat, amikkel elérhetjük a céljainkat. Az idén nyáron is többek között olyan klasszisok érkeztek, mint Ivan Martinovic, Yanis Lenne vagy Ahmed Hesham, jövőre Emil Nielsen és Lukas Jörgensen személyében két olimpiai bajnok is csatlakozik hozzánk, de azon dolgozunk, hogy még ennél is erősebb legyen a keretünk.