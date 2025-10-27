Egyedi bravúr a Fradi ellen? A ZTE-nél lusták számolni, pedig most van okuk a büszkeségre

„Csapatunk hosszú-hosszú idő után nyert ismét a Ferencváros otthonában” – olvasható kétszer is a ZTE honlapján a Fradi ellen aratott győzelem beszámolójában. Ebből arra gyanakodhatnánk, a Zalaegerszeg legutóbb valamikor az özönvíz előtti időkben nyert a Fradi vendégeként. Pedig nem így van. A zalaiak ötödszörre vitték véghez ezt a bravúr, ezt megelőzően majdnem kereken öt éve, ugyancsak az őszi szezonban, 2021. október 16-án és szintén 2-1-re győztek az FTC otthonában, már akkor is a Groupama Arénában.

Nuno Campos, a ZTE edzője magyarországi pályafutása legnagyobb sikerét aratta az FTC legyőzésével. Fotó: ZTE

A ZTE a vasárnapi sikernek köszönhetően elmozdult a kieső helyről. Persze a Fradi elleni győzelem önmagában is elég arra, hogy kicsit megálljanak ünnepelni.

Köszönet a ZTE szurkolóinak

Nuno Campos vezetőedző előbb a csapat körül és a klubnál dolgozó minden embernek megköszönte a segítséget a munkájukhoz, majd nem feledkezett meg a szurkolókról sem.

Külön köszönet jár szurkolóinknak, akik az elmúlt időszak eredményei ellenére ma is elkísérték, és a végsőkig buzdították a csapatot

– dicsérte meg a drukkereket a ZTE portugál edzője.

Több góllal is legyőzhették volna a Fradit

Az első gólt szerző Skribek Alen azt emelte ki, akár nagyobb különbséggel is legyőzhették volna a Fradit.

– Vesztenivalónk nem volt, teher nélkül tudtunk focizni, és ezt talán mindenki átérezte a csapatban. Igyekeztünk a héten gyakoroltakat végrehajtani, felszabadultan, jól játszottunk, és ez hozta meg a győzelmet. A két gólon felül is sok lehetőségünk volt, nyilván a Fradinak is, de a szerencse is mellettünk volt ma. Én pedig nagyon örülök végre a győzelemnek. Sokat jelenthet mentálisan a megszerzett három pont – fogalmazott a csatár, aki anno 2014–17 között három évet az FTC-nél is eltöltött.

José Calderón gyönyörű egyéni akció után szerezte a győztes gólt, s azt is elárulta, milyen tulajdonság kell az ilyen helyzetek értékesítéséhez:

Nos, általában sokat próbálok beletenni a játékba, és ezúttal jól vettem észre a helyzetet: sikerült betörni a védők mögé, a higgadtságom pedig, úgy gondolom, az erényeim közé tartozik.

Csak magukat okolják a vereségért az FTC-nél

Miként megírtuk, a Ferencvárosnál mindenki nagyon önkritikusan nyilatkozott a váratlan vereség után. Pláne, hogy néhány napja, csütörtökön az FTC bravúros győzelmet aratott a Salzburg vendégeként.

A Ferencváros–ZTE mérkőzés összefoglalója: