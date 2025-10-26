FerencvárosZalaegerszegDibusz DéneszteRobbie KeaneFTCKubatov Gáborvereség

Dibusz Dénes: Régen éreztem ennyire rosszul magam a pályán

Olyan eredmény született a labdarúgó NB I 11. fordulójának vasárnap esti zárómeccsén, amire nem sokan számítottak. A sereghajtó ZTE 2-1-re nyert a Ferencváros otthonában. A nem várt vereség után Dibusz Dénes szólalt meg elsőként az FTC játékosai közül.

Tóth Norbert
2025. 10. 26. 21:08
Dibusz Dénes érthetetlen, ami történt.
Dibusz Dénes rég érezte magát ilyen rosszul a pályán. (MICHELLER SZILVIA/fradi.hu)
Robbie Keane nagyon hevesen reagált a Zalaegerszeg elleni vereségre. Az FTC trénere élesen üzent játékosainak : nem akar olyan csapatot, amely kizárólag az Európa-ligában remekel, a bajnokságban pedig nem teljesít. Kijelentette: ha az így van, akkor keres olyan játékosokat, akiknél nem ez a helyzet. Kubatov Gábor higgadtabban értékelte a látottakat. A Ferencváros elnöke azt sajnálja leginkább, hogy többedszerre sem éltek az előttük kínálkozó lehetőséggel. Dibusz Dénes érthetetlennek nevezte a teljesítményüket.

Dibusz Dénes érthetetlen, ami történt.
Dibusz Dénes szerint váratlan volt ez a teljesítmény tőlük (Fotó: Papp György/Fradi.hu)

Dibusz Dénes számára érthetetlen az FTC kétarcúsága

Az Európa-Ligában aratott fantasztikus, 3-2-es salzburgi sikert követően három nappal a sereghajtó ZTE ellen kapott ki az NB I-ben a Ferencváros.

Ez egy nagyon váratlan teljesítmény volt. Érthetetlen, hogy három napon belül ennyire más arcát tudja mutatni egy csapat. Semmilyen lendület, semmilyen elképzelés, semmilyen éhség nem volt érezhető

fogalmazott Dibusz Dénes a vesztes bajnoki után. Az FTC tíz fordulót követően mindössze négyszer nyert, négy döntetlen és két vereség mellett. A bajnoki címvédő az ötödik helyen áll az NB I-ben. A magyar válogatott kapus szerint az első tizenöt percben le is zárhatták volna a találkozót, de nem tették, majd a hibáikat kihasználta az ellenfél. A második játékrész kapcsán elmonda, hogy gyakorlatilag azt csinált a ZTE, amit akart.

Én régen éreztem magam ennyire rosszul a pályán, mert az volt az érzése az embernek, hogy nincs meg az ellenszer erre a játékra. Ez egy nagyon csúnya és nagyon elgondolkodtató vereség

– zárta gondolatait Dibusz Dénes.

