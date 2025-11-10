Pedofilbotrány a sorsdöntő vb-selejtező előtt, kitört az óriási balhé

Biztosak lehetünk abban, hogy Andreas Schjelderup ezerszer megbánta már azt, amikor eléggé el nem ítélhető módon megosztotta azt a 27 másodperces videót, amely miatt most két országban, Norvégiában és Dániában is áll a bál. Egy ilyen ügy sosem jön jókor, de most, amikor a norvég labdarúgó-válogatott az olaszok elleni vb-selejtezőre készül, a lehető legrosszabbkor történt meg mindez.

Andreas Schjelderup óriási botrányba keveredett

(Fotó: MIGUEL LEMOS / NurPhoto)

Andreas Schjelderup bíróság elé áll

Nézzük, mi történt pontosan. A dán sajtó hétfőn reggel robbantotta ki az ügyet. A legnagyobb lapok is megírták, hogy Andreas Schjelderup egy csevegő chatcsoportban osztotta meg azt a videót, amely szexuális tartalmú és amelyet a dán hatóságok gyermekpornográf tartalomnak minősítettek. Akkora lett a balhé, hogy

a norvég futballistát akár ki is toloncolhatják Dániából.

Az már biztos, hogy a koppenhágai kerületi bíróságon november 19-én, azaz kilenc nap múlva kerül sor az ügy tárgyalására. Schjelderup szombat este az Instagramon jelentette be, hogy bűncselekménnyel vádolják, és valószínűleg bíróság elé kell állnia. „Szeretnék nyíltan beszélni veletek egy ostoba hibáról, amit körülbelül két évvel ezelőtt követtem el. Akkor 19 éves voltam, és most szembe kell néznem a hiba következményeivel” – írta. A játékos elmondta, hogy kapott egy videót, és néhány másodperccel később továbbította egy barátjának.

A barátom azonnal emlékeztetett, hogy ezt a videót illegális elküldeni. Aztán azonnal töröltem is.

Amikor a dán rendőrség idén felvette velem a kapcsolatot, elmondtam nekik az igazat. Végig együttműködtem a hatóságokkal. Most bűncselekménnyel vádolnak meg, amiért valószínűleg a közeljövőben elítélnek. Valószínűleg felfüggesztett börtönbüntetést kapok” – írta Schjelderup.

Norvégiában is döbbenetet okozott az eset

Természetesen a Norvég Labdarúgó Szövetség is megszólalt az ügyben. Lise Klaveness, a szövetség elnöke egyértelművé tette, hogy az NFF támogatja Andreas Schjelderupot és büntetik meg. A norvég nemzeti együttes hétfőn kezdte meg a felkészülést az olaszok elleni vb-selejtezőre.

A hétfői sajtótájékoztatón is ez a botrány volt a központi téma.

A norvégok szövetségi kapitánya, Ståle Solbakken szerint ez a borzalmas ügy most mindent beárnyékol. „Schjelderup nagyon nagy ostobaságot követett el, ezt ő maga is tudja. Az első naptól kezdve párbeszédet folytatott a rendőrséggel, és végül teljesen kiborult” – mondta el Solbakken.