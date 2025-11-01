Bognár György teljesen kiakadt, az Európai Unióhoz hasonlította a játékvezetést

A sajtótájékoztatón szóba került a paksiak ETO elleni kiállítása is. Bognár György nem értette, hogy Lenzsér Bencét miért állította ki Derdák Marcell. A dühös vezetőedző a győri NB I-es mérkőzés után az Európai Unióhoz hasonlította a játékvezetést.

Szoros mérkőzést hozott az ETO FC és a Paks találkozója. Bognár György dühösen értékelt a lefújást követően (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)

Bognár György kifakadt a játékvezetésre az ETO–Paks után

– Egy forgatókönyvvel érkeztünk a meccsre, hogy a végén behozzuk Tóth Barnát és Böde Dánielt is, és egy másik játékszisztémára váltunk át, de a kiállítás ezt keresztülhúzta.

Úgy éreztem magam, mint az Európai Unióban, hogy itt nem mi döntünk a saját sorsunkról.

Én azt gondolom, ez a kiállítás – legalábbis 50 méterről úgy tűnt –, hogyha kifelé szabadrúgás, senki nem szól egy szót se – húzta alá csalódottan Bognár. – De már előtte is vizsgáltak egy esetet, amikor Vécsei Bálint elrúgta a labdát belsővel, nem értem ezt az egészet. Mindegy. A lényeg az, hogy egy jó csapat ellen játszottunk, az utolsó 20 percben a kiállítás után volt több lehetőségük, de ők is ma csak gyűrték a focit, mint mi, alapjába véve nem volt ma egy szép tiszta játék egyik fél részéről sem – tette hozzá.

Tóth Barna és Böde Dániel is szóba került

A paksiak vezetőedzője újságírói kérdésre elmondta, hogy kíváncsi lett volna győriek reakciójára, ha Tóth és Böde egyszerre fent lettek volna a pályán: – Azért is volt ma az ETO gondban, mert Paul Anton kevesebbet labdát kapott, nem tudta forgatni, irányítani a játékot, így ezzel kihúztuk az ellenfél méregfogát – árulta el a 63 éves tréner.

Végül Bognár György arra is kitért, mit kért Tóth Barnától, miután emberhátrányba kerültek: – Azt kértem tőle, tanulva az írek elleni válogatottmeccsből, amikor ugyanúgy tízen maradtunk, és ugyanúgy csereként állt be, hogy ne 30 méterre védekezzen a kapunktól, hanem a félpályán. Így, ha labdát tudunk szerezni, fel tudjuk játszani hozzá, akkor van sansza megtartani, míg ha 30 méteren belül védekezik, akkor ugyanúgy visszaveszi az ellenfél.

A tolnai együttes – amely legutóbb 2014-ben tudott győzni Győrben – immáron négy forduló óta nyeretlen, de a Kisvárdától visszavette az első helyet a tabellán.