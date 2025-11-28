Száz gyertya égne az első százszoros magyar válogatott tortáján

Nemzedékek nőttek fel abban a hiszemben élve, hogy Bozsik József 100 válogatottsággal a háta mögött vonult vissza. Tulajdonképpen a búcsú is így volt kerek. A legendás Cucu 1962. elején már túl volt a 36. születésnapján, és pontosan tudta, őt Baróti Lajos szövetségi kapitány már nem viszi ki a nyáron a chilei világbajnokságra. A magyar válogatott a felkészülés jegyében április 18-án fogadta az ugyancsak Chilébe készülő kétszeres világbajnok Uruguayt, és adta magát, hogy az Aranycsapat egyik legnagyobb legendája ott búcsúzzon és tegye kerekké a pályafutását a századik válogatottsággal. (A korabeli lapok az Arcanum adatbázisában érhetők el.)



Bozsik József úgy tudta, a századik válogatottságát ünneplik Foto: Arcanum/Népsport

És erről szólt a korabeli sajtó is. A Nemzeti Sport a tudósításában például ezt írta: „Sándor buzdította játékostársait. A 100. válogatottságát ünneplő Bozsik nagy nyugalommal készülődött. 7 óra előtt 5 perccel a szurkoló sereg nagy tapsa kíséretében vonult pályára a két együttes. Nagy tetszést aratott, hogy a vendégcsapat játékosai a magyar nemzeti lobogóval vonultak a pályára. A két himnusz elhangzása után Bozsik Józsefet ünnepelték. Az MLSZ részéről Barcs Sándor elnök köszöntötte a jubiláló játékost, és átnyújtotta neki az MLSZ aranyjelvényét, játékostársai nevében pedig Grosics Gyula és Solymosi Ernő gratulált a százszoros magyar válogatottnak. Bozsik József meghatottan köszönte meg az ünneplést. Ezután megkezdődött a nagy küzdelem.”

Bozsik József gyönyörű góllal búcsúzott

Csak a rend kedvéért: a nagy küzdelemben a vendégek szereztek vezetést, az 58. percben Silva az ötösről, hanyatt vetődve talált Grosics Gyula hálójába. A sors azonban nagy rendező, hét perccel később ugyanis „Sípos szerezte meg a labdát, Rákosi elé játszott, Rákosi a kapu felé törő Bozsikot szöktette, Bozsik két csellel a kapura tört. Nem tudták őt akadályozni, s mintegy 8 méterről félmagasan a kapu jobb oldalába lőtt. 1:1.” Ennél szebb tényleg nincs: századik válogatottság, búcsúmeccs, gyönyörű gól.





Aligha hitte volna, hogy bekövetkezhet a nem várt fordulat. Kiderült, hogy valóban Uruguay ellen volt századszor válogatott, ám nem akkor és ott, hanem 1961. december 23-án és Montevideóban, az Estadio Centenarióban, a válogatott dél-amerikai felkészülési túrájának az egyik mérkőzésén, amely szintén 1-1-gyel ért véget, és amelyre a 75. percben állt be Göröcs János helyére.

Kiderült ugyanis, hogy a válogatott 1956. február 29-én a válogatott Budapest néven pályára lépett Bejrútban Libanon ellen (4:1-re meg is nyerte a meccset), és bár akkor azt a találkozót nem sorolták be a hivatalos mérkőzések közé, a FIFA 2000-ben hivatalossá tette, és Cucu így lett 22 évvel a halála után 101-szeres válogatott.

Elrontva ezzel a kézenfekvő címet mára, 2025. november 28-ra: Száz éve született a százszoros válogatott! De hát ez legyen a legnagyobb gondunk, ettől még nem kevésbé számít ez a nap a magyar futball egyik lejelentősebb dátumának. Bozsik József legendáján az sem ejtene foltot, ha történetesen csak 99-szer vagy annál is kevesebbszer lépett volna pályára a válogatottban.

Ha Puskás Ferenc nem megy 1956-ban, alighanem messze túlszárnyalja gyerekkori barátját, hiszen akkor 85-nél tartott, hat év alatt, 1962-ig, Bozsik visszavonulásáig biztosan ő is összeszedett volna még jó pár meccset, ráadásul másfél évvel fiatalabb is volt.

Ez azonban feltételes mód. Ahogyan az is, hogy a sors mégsem mindig tökéletes rendező, mert ha három nappal későbbre teszi az Évszázad meccsét, akkor ma a labdarúgás napja Magyarországon nemcsak az angolok 6:3-as legyőzéséről szólna, hanem egybeesne futballunk történetének egyik legnagyobb egyéniségének a születésnapjával is.