Ez a nő egy szörnyeteg: korbáccsal verte tanítványait a román olimpiai érmes tornaedző

Camelia Voinea az 1988-as szöuli nyári olimpián a tornászok csapatversenyében nyert bronzérmet a román válogatottal. A most 55 éves edzőnőről elképesztő állítások jelentek meg a román sajtóban. Egykori tanítványai közül nem egy állított róla nagyon súlyos dolgokat, az egyik sportoló nemes egyszerűséggel szörnyetegnek nevezte a trénert. Camelia Voinea most jogi lépéseket tervez.

Magyar Nemzet
2025. 11. 09. 10:44
Camelia Voinea
Camelia Voinea, akit azzal vádolnak, hogy korbáccsal és ököllel verte a rá bízott gyerekeket Fotó: DANIEL MIHAILESCU Forrás: AFP
A rettentes történet azok után pattant ki Romániában, hogy Camelia Voinea egykori tanítványai közül többen is megszólaltak. A volt sportolók egyöntetűen azt állították, hogy Voinea rendszeresen súlyosan bántalmazta a rá bízott gyerekeket. Ezek a tornászok korbácsütésekről, folyamatos verésekről beszéltek. 

Former Romanian gymnast and actual coach Camelia Voinea (L) arranges a matress for her daughter Sabrina Voinea (R), 17, during a training session at the Dinamo Bucharest training hall in Bucharest July 3, 2024. Long gone are the days when Nadia Comaneci and her compatriots dominated world gymnastics. Today, the Romanian team is a pale shadow, but it wants to believe in its revival for its first participation in the Olympic Games in 12 years. (Photo by Daniel MIHAILESCU / AFP)
Camelia Voinea (a képen balra) elképesztő vádakkal néz most szembe. Fotó: AFP

Ez az újabb botrány csak folytatása azoknak az eseményeknek, amelyek a nem olyan régen befejeződött világbajnokságon robbantak ki. Az idei tornász vb-t Indonézia fővárosában, Jakartában rendezték meg. 

Azon a versenyen a talaj szerenkénti döntőjében a 7. helyen végző Denisa Golgotă arról számolt be, hogy fizikálisan és verbálisan is zaklatták őt, erről pedig a szövetség vezetői is tudtak, mégsem tettek semmit.

Mindez azonban még csak a kezdete volt annak az eseménysorozatnak, amely most tartja lázban a román tornasportot. A most nyilvánosságot kapott események szörnyű részleteket tartalmaznak. Azok a volt tornászok, akik egyelőre név nélkül álltak a nyilvánosság elé, megdöbbentő részleteket tártak fel arról, hogyan bánt velük az egykori olimpiai bronzérmes, Camelia Voinea. Egy ma már visszavonult, 28 éves egykori versenyző azt mondta, hogy a mai napig retteg, ha meghallja Camelia Voinea nevét. Annak ellenére fogják el borzalmas érzések, hogy már nem él Romániában. – Négy és fél éves voltam, 2001-ben a tévében néztem a nagyszerű román tornászokat. Ekkor határoztam el, hogy én is ezt a sportot akarom űzni. Szüleim levittek, én pedig Camelia Voinea kezei közé kerültem. Nyolc évvel később, 12 évesen eljutottam oda, hogy már nem akartam tornázni.

Az edzőnő erőszakosan bánt velünk, vert minket. Sokakat véresre vert, másokkal állandóan ordított.

– Ezt nem lehetett elviselni. Szerzett egy gumikorbácsot, és azzal csépelte a sportolókat, köztük engem is. Ha egy-egy gyakorlatot elrontottam, jött az ütés. Kézre vagy lábra, neki teljesen mindegy volt. Úgy vert bennünket, mint az állatokat. Ha a szüleim otthon észrevették, hazudtam, azt mondtam, hogy leestem a szerről, megütöttem magam. Vastag harisnyákat viseltem, hogy eltakarjam a testemet borító foltokat. Féltünk bemenni az öltözőbe, mert a verések mindig ott zajlottak. Néhány társamat ököllel verte, amikor épp nem a korbácsot használta – mondta a volt sportoló.

Az egykori tornász eljutott oda, hogy a folyamatos bántalmazások miatt öngyilkos akart lenni. 

Azok a traumák, amelyeket gyerekkorában szerzett a mai napig nem múltak el. Most Angliában él, de ott is terapeutához kell járnia. – Olyan dolgok jártak a fejemben, hogy egy hídról a mélybe vetem magam, s akkor meghalok. Kis is mentem a hídra, de egy arra sétáló ember észrevette, hogy mire készülök, ő mentett meg. 

A 28 éves egykori tornász azok után lépett a nyilvánosság elé, hogy a jakartai vb után látta Denisa Golgotă nyilatkozatát. Úgy vélte, ha van olyan tornász, aki névvel vállalta azt, ami történt vele, akkor ő sem hallgathat. Azt akarja, hogy az egész világ tudja meg, kicsoda valójában az olimpiai bronzérmes volt tornász.

 

Mindent tagad a megvádolt edző

A döbbenetes nyilatkozat után a román sajtó megkereste Camelia Voineát. A megvádolt edzőnő mindent tagadott. Azt mondta, hogy soha nem verte ostorral vagy korbáccsal a tanítványait. 

Elmesélte, hogy ő a kommunista rendszerben tornázott, de még akkor sem kapott egy pofont sem senkitől. 

Csakhogy az ügy nem ért véget. A lavina elindult, s ezek után újabb volt sportolók jelentkeztek, akiket Camelia Voinea bántalmazott. Egy most 31 éves, szintén külföldön élő egykori tornász szerint brutális dolgokat kellett átélniük. Gyerekként négy évig volt Camelia Voinea tanítványa, ötéves korában került hozzá. Elmondása szerint az edzéseken nem lehetett hibázni, a legkisebb hiba után is megverték őket. Ez a volt tornász azt is hozzátette, hogy a román tornasportban tényleg jellemzők azok a botrányok, amikről Denisa Golgotă a jakartai vb után beszélt. 

Former Romanian gymnast and actual trainer Camelia Voinea (C), 53, arrange the outfit of her daughter Sabrina Voinea (R), 17, during a training session at the Dinamo Bucharest training hall in Bucharest July 3, 2024. Long gone are the days when Nadia Comaneci and her compatriots dominated world gymnastics. Today, the Romanian team is a pale shadow, but it wants to believe in its revival for its first participation in the Olympic Games in 12 years. (Photo by Daniel MIHAILESCU / AFP)
Camelia Voinea (középen) edzés közben. Fotó: AFP

– Olvastam Voinea nyilatkozatát, amely nevetséges. Mindent tagad. Persze. Mi mást mondhatna. 

Nekem viszont élénken él az emlékezetemben, ahogy a hajunknál fogva húzott végig a termen.

– Egyetlen olyan gyerek volt a csoportban, akit nem bántott. Annak a kislánynak a családjában bírók és ügyészek voltak, ezért nem mert hozzájuk nyúlni. Az öltözőt mi csak terrorszobának neveztük, mert ott zajlottak a verések. Addig vert bennünket, amíg a lábunkon álltunk. 

Ez a nő egy szörnyeteg.

Voinea erre csak annyit mondott: nem tud a vádakkal mit kezdeni. Szerinte mindezek kitalációk, sikertelen és frusztrált emberek sorozatos hazugságai. A megvádolt edzőnő most jogi lépéseket fontolgat, azt mondta: nem ülhet ölbe tett kézzel, nem nézheti tétlenül azt, hogy tönkretegyék.

 

