Befejezte a kétlábú Kincsem – végleg leszállt a nyeregből a világ legjobb zsokéja

Noha hazánkban csak a legfanatikusabb loviszakértők ismerik a nevét, ha a világ bármely pontján egy lóversenypályán valaki kiejti, hogy Frankie, az emberek azonnal tudni fogják, kiről van szó. Az Olaszországban született Lanfranco „Frankie” Dettori sokak szerint akkor is név lesz a szakmában, ha éppen senki sem tudja azt, hogy éppen hol van és mit csinál. És ez hatalmas szó egy olyan világban, amelyet már teljesen átszőtt a közösségi média és az internet világa. A The Guardian cikke szerint Dettori az utolsó olyan versenyző, akinek a neve a ­Google nélkül is hatalmas ismertségnek és elismertségnek örvend a brit lakosság széles körében.

Frankie Dettori 2007 nyarán ért fel a csúcsra, amikor tizenötödik nekifutásra győzni tudott az epsoni derbin (Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP)

Dettori történelmet írt Ascotban és túlélte a repülője lezuhanását

És ezen egy pillanatig sem csodálkozhatunk. Mi, magyarok Kincsemre, a verhetetlen lóra vagyunk büszkék, az angolok meg arra a zsokéra, aki képes volt 1996. szeptember 28-án az ascoti derbin mind a hét számot megnyerni, holott erre 25 000:1-es oddsot adtak a fogadóirodák. Pedig ezen nem lepődhettek meg a lovassport rajongói, hiszen 1990-ben ő volt az első fiatal zsoké, aki elérte a száz győzelmet egy szezonban. Az sem mindennapos történet, amikor 2000 júniusában újraszületett. A barátja és zsokétársa, Ray Cochrane húzta ki egy könnyű repülőgép lángoló roncsai közül, miután az felszállás közben lezuhant, és a gép pilótája meghalt. Dettori bokatörést, arc- és fejsérüléseket szenvedett, és több napot töltött az Addenbrooke’s kórházban, de túlélte a balesetet.

2006-ban Dettori csatlakozott egy, a zsokék súlyának emelését célzó kampányhoz, ugyanis pontosan tudta, milyen veszélyeknek vannak kitéve. – Százhatvanhárom centi vagyok és 61 kilót nyomok, de néha le kell mennem 54 kg-ra. Higgyék el, nem volt egyszerű, a mi életünket mindig is keresztezte a bulimia, valamint a hashajtók és a vízhajtók használata a súlyunk csökkentése érdekében – indokolta a kampányhoz csatlakozását.



A világ legjobb zsokéjának páratlan teljesítményét a brit uralkodó, III. Károly is elismerte (Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP)

Tizennégy sikertelen kísérlet után tudott nyerni az epsoni derbin

2007-re Dettori már tizenegy győzelmet aratott a British Classics versenyeken – kettőt a 2000 Guineas, kettőt az 1000 Guineas, hármat az Oaks és négyet a St. Leger versenyen –, de minden zsoké álmán, az epsomi derbin tizennégy kísérlet után sem sikerült győznie. Aztán ebben az évben átlépte ezt a határvonalat is, és 2007. június 2-án a favorit Authorized nyergében könnyedén győzött, így végre-valahára ő is bekerült a derbigyőztesek táborába. – Meg kellett csípnem magam a célvonalnál, hogy megbizonyosodjak arról, ez a valóság volt, nem pedig álom – mondta Dettori, miután a versenyt követően eljutott a sajtó munkatársaihoz.

Frankie Dettori eredményei összesen 1328 versenyen indult

287 versenyt nyert meg

195 első osztályú futamon diadalmaskodott, 154 alkalommal lett második, 167-szer végzett a harmadik helyen

318 kiemelt versenyen 38 győzelem, 28 második, 38 harmadik hely

23 brit klasszikuson győzött

győzelmi aránya 15%

összkeresete: 61 085 441 dollár

Természetesen az is Dettori volt – első győzelmét majdnem gyerekként 1986 novemberében aratta a torinói versenypályán –, akit 2012 végén hat hónapra eltiltottak a versenyzéstől, miután Franciaországban megbukott egy doppingteszten. A történtek után, valamint azt figyelembe véve, hogy emiatt el kellett hagynia addigi sikereinek csapatát, a Godolphin Racinget, sokan azt a következtetést vonták le, hogy vége a zsoké pályafutásának. Ám a kétkedőknek nem lett igazuk, ugyanis 2013. május 31-én Epsomban tért vissza, és egy héttel később megnyerte az eltiltását követő első versenyét.