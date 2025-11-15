DettoriBreeders ’ Cupascoti derbiEpsonvisszavonulászsoké

Befejezte a kétlábú Kincsem – végleg leszállt a nyeregből a világ legjobb zsokéja

Ugyan a legnagyobb álmát, a háromszáz győztesen végiglovagolt viadalt nem tudta valóra váltani, az elmúlt negyven év leghíresebb zsokéja nemrég visszavonult. Frankie Dettori utoljára még mindenszentek ünnepén, a Del Mar-i Breeders’ Cup főversenyen ült lóra, és amikor hatodikként átszelte a célvonalat, elegánsan meghajolt a közönség felé, majd végleg leszállt a nyeregből. Egy igazi legenda távozott a lóversenyek világából.

Molnár László
2025. 11. 15. 6:53
Frankie Dettori 287 versenyt nyert pályafutása során, köztük a dubai Világkupát is
Frankie Dettori 287 versenyt nyert pályafutása során, köztük a dubai Világkupát is Fotó: KARIM SAHIB Forrás: AFP
Noha hazánkban csak a legfanatikusabb loviszakértők ismerik a nevét, ha a világ bármely pontján egy lóversenypályán valaki kiejti, hogy Frankie, az emberek azonnal tudni fogják, kiről van szó. Az Olaszországban született Lanfranco „Frankie” Dettori sokak szerint akkor is név lesz a szakmában, ha éppen senki sem tudja azt, hogy éppen hol van és mit csinál. És ez hatalmas szó egy olyan világban, amelyet már teljesen átszőtt a közösségi média és az internet világa. A The Guardian cikke szerint Dettori az utolsó olyan versenyző, akinek a neve a ­Google nélkül is hatalmas ismertségnek és elismertségnek örvend a brit lakosság széles körében.

Frankie Dettori 2007 nyarán ért fel a csúcsra, amikor tizenötödik nekifutásra győzni tudott az epsoni derbin
Frankie Dettori 2007 nyarán ért fel a csúcsra, amikor tizenötödik nekifutásra győzni tudott az epsoni derbin (Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP)

Dettori történelmet írt Ascotban és túlélte a repülője lezuhanását

És ezen egy pillanatig sem csodálkozhatunk. Mi, magyarok Kincsemre, a verhetetlen lóra vagyunk büszkék, az angolok meg arra a zsokéra, aki képes volt 1996. szeptember 28-án az ascoti derbin mind a hét számot megnyerni, holott erre 25 000:1-es oddsot adtak a fogadóirodák. Pedig ezen nem lepődhettek meg a lovassport rajongói, hiszen 1990-ben ő volt az első fiatal zsoké, aki elérte a száz győzelmet egy szezonban. Az sem mindennapos történet, amikor 2000 júniusában újraszületett. A barátja és zsokétársa, Ray Cochrane húzta ki egy könnyű repülőgép lángoló roncsai közül, miután az felszállás közben lezuhant, és a gép pilótája meghalt. Dettori bokatörést, arc- és fejsérüléseket szenvedett, és több napot töltött az Addenbrooke’s kórházban, de túlélte a balesetet.

2006-ban Dettori csatlakozott egy, a zsokék súlyának emelését célzó kampányhoz, ugyanis pontosan tudta, milyen veszélyeknek vannak kitéve. – Százhatvanhárom centi vagyok és 61 kilót nyomok, de néha le kell mennem 54 kg-ra. Higgyék el, nem volt egyszerű, a mi életünket mindig is keresztezte a bulimia, valamint a hashajtók és a vízhajtók használata a súlyunk csökkentése érdekében – indokolta a kampányhoz csatlakozását.
 

A világ legjobb zsokéjának páratlan teljesítményét a brit uralkodó, III. Károly is elismerte
A világ legjobb zsokéjának páratlan teljesítményét a brit uralkodó, III. Károly is elismerte (Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP)

Tizennégy sikertelen kísérlet után tudott nyerni az epsoni derbin

2007-re Dettori már tizenegy győzelmet aratott a British Classics versenyeken – kettőt a 2000 Guineas, kettőt az 1000 Guineas, hármat az Oaks és négyet a St. Leger versenyen –, de minden zsoké álmán, az epsomi derbin tizennégy kísérlet után sem sikerült győznie. Aztán ebben az évben átlépte ezt a határvonalat is, és 2007. június 2-án a favorit Authorized nyergében könnyedén győzött, így végre-valahára ő is bekerült a derbigyőztesek táborába. – Meg kellett csípnem magam a célvonalnál, hogy megbizonyosodjak arról, ez a valóság volt, nem pedig álom – mondta Dettori, miután a versenyt követően eljutott a sajtó munkatársaihoz.

Frankie Dettori eredményei

  • összesen 1328 versenyen indult
  • 287 versenyt nyert meg
  • 195 első osztályú futamon diadalmaskodott, 154 alkalommal lett második, 167-szer végzett a harmadik helyen
  • 318 kiemelt versenyen 38 győzelem, 28 második, 38 harmadik hely
  • 23 brit klasszikuson győzött
  • győzelmi aránya 15%
  • összkeresete: 61 085 441 dollár

Természetesen az is Dettori volt – első győzelmét majdnem gyerekként 1986 novemberében aratta a torinói versenypályán –, akit 2012 végén hat hónapra eltiltottak a versenyzéstől, miután Franciaországban megbukott egy doppingteszten. A történtek után, valamint azt figyelembe véve, hogy emiatt el kellett hagynia addigi sikereinek csapatát, a Godolphin Racinget, sokan azt a következtetést vonták le, hogy vége a zsoké pályafutásának. Ám a kétkedőknek nem lett igazuk, ugyanis 2013. május 31-én Epsomban tért vissza, és egy héttel később megnyerte az eltiltását követő első versenyét.

Italian jockey Frankie Dettori poses with his trophy at the presentation ceremony after his victory on King of Steel in the Champion Stakes on Qipco British Champions Day at Ascot Racecourse, west of London on October 21, 2023. Champions day is the finale of the British flat racing season and the UK's richest raceday, and will be legendary jockey Frankie Dettori's final day of racing in Great Britain. (Photo by Glyn KIRK / AFP)
Dettori negyven év alatt 287 különböző versenyt nyert meg (Fotó: GLYN KIRK / AFP)

Azon a versenyen ért véget a pályafutása, ahol 24 évesen győzni tudott

Jelenlegi ügynöke, Kia Joorabchian maga is áradozva méltatta Dettorit legutóbbi interjújában, amit Del Marban, a legendás zsoké utolsó versenye előtt adott

– Ő egy ikon, a sportág igazi legendája. Amikor olyan nagyszerű sportolókról beszélünk, mint LeBron James, Stephen Curry, Lionel Messi és Pelé, akkor Frankie hozzájuk mérhető, hiszen a lóversenyzés legnagyobb alakja. Amikor belépsz a Royal Ascotba, és látsz ott egy szobrot, tudod, hogy nagy hatással volt sokak életére szerte a világon – állította az ügynök.

Egy ötéves kanca, Argine volt Dettori utolsó lova a búcsúversenyén, a november 1-jei Breeders’ Cup Mile-on, ugyanazon a viadalon, ahol 1994-ben első Breeders’ Cup-sikerét is elérte. Nem kellett szégyenkeznie az 55 éves legendának, hiszen a hatodik helyen ért célba. Majd meghajolt a közönség felé, és kilovagolt a versenyszerű lovassportból.

Frankie Dettori 15 talán legnagyobb győzelme:

