Rendkívüli

Fővárosi pénzszórás: nyomozás indulhat a Budapest Brand ügyében

GetafeLiverpoolla liga

Merre tovább? Füstbe ment a Liverpool tulajdonosainak nagy terve

A nyár elején már szinte készpénznek vették, hogy spanyol testvércsapatot kap a Liverpool, az angol klub amerikai tulajdonosa, az FSG ugyanis kiszemelte magának a La Ligában szereplő Getafét. Most azonban kiderült, semmi nem lesz az üzletből, a Liverpool tulajdonosai kihátráltak belőle.

Magyar Nemzet
2025. 11. 13. 17:17
A Getafe volt az FSG fő célpontja, de már nem az Fotó: ALBERTO GARDIN Forrás: NurPhoto
Egyre nagyobb divat a modern futballban a multiklubmodell, és a Liverpool tulajdonosa, az FSG (Fenway Sports Group) is nyitott volna efelé. Az amerikaiak eredetileg a spanyol másodosztályban szereplő Málagát szemelték ki maguknak, ám ez a tervük nem valósult meg, mert a katari tulajdonos elzárkózott ettől. Az FSG ezek után országot nem váltott, de ligát igen, a spanyol élvonalbeli Getafe volt a következő célpont, és júniusban úgy tűnt, létre is jön ez az üzlet.

A La Liga „piros lapot mutatott fel” az FSG-nek, amely így más klubot keres magának a Getafe helyett
A La Liga „piros lapot mutatott fel” az FSG-nek,  amely így más klubot keres magának a Getafe helyett Fotó: THOMAS COEX / AFP

A Marca értesülései szerint az azóta eltelt néhány hónapban részletes elemzést végeztetett az amerikai vállalat, és arra a következtetésre jutottak, hogy a bajnokság jelenlegi szabályrendszere miatt nem tudnák megvalósítani a terveiket a spanyol csapattal, a La Liga ugyanis túlzottan korlátozza az alacsonyabb bevételű klubok mozgásterét. A Getafe jelenlegi keretét nagyrészt tapasztalt játékosok alkotják, a fiatalítás sok pénzébe kerülne az FSG-nek, azonban a La Liga szabályrendszere, az aktuális bevételeihez kötött költségplafon nem engedné.

A Liverpool tulajdonosa emiatt vetett véget a tárgyalásoknak, tovább keresgél Európában. Bár korábban arról lehetett hallani, hogy az FSG még négy spanyol klub, az Espanyol, a Valladolid, a Levante és az Elche. iránt érdeklődik, a La Liga szabályai vonatkoznak ezen alakulatokra is, így feltehetően más ország felé fordítják a figyelmüket.

Katarból kaphat segítséget a Getafe

Ettől függetlenül a Getafe életében is nagy változások következhetnek be. A klubtulajdonos Ángel Torres a katari JTA International Investment Holding nevű befektetési alappal tárgyal, amely tőkeinjekcióval támogatná a rossz pénzügyi helyzetben lévő klubot. A megállapodás részeként többek között a stadion névhasználati jogát is megkapnák a katariak.

