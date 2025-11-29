A korábbi sikerkapitány magasra helyezi a mércét a magyar válogatott előtt

– Bár a kézilabdázás hegemón szerepe elvitathatatlan, azért csak rákérdezek: volt-e más sportág az életében?

– Ritka kivételként egészen későn, tizennyolc éves koromban kezdtem ismerkedni a sportággal. Gödöllőn laktunk és a máriabesnyői gimnáziumban szó sem esett a kézilabdázásról. Ismertük egymást a későbbi válogatott játékossal, a közelmúltban elhunyt Szabó „Patyi” Istvánnal, aki visszavonulását követően előbb a Budapesti Spartacusnak, majd a felnőtt női válogatottnak is az edzője volt. Ő gimnazistaként rendszeresen bejárt a fővárosba, ahol az MTK edzésein és meccsein vett részt. Addig csalogatott, hogy menjek el vele és nézzem meg egy edzésüket, amíg ráálltam. A „beoltás” sikeresnek bizonyult, hiszen a Testnevelési Főiskolán már aktív játékosa lettem a TF élvonalbeli csapatának.

Veszprém, Dunaújváros, női kézilabda-válogatott, NEKA – Kiss Szilárdnak van mire visszatekintenie Fotó: Fülöp Ildikó

– Talán éppen a kézilabda hatására felvételizett a TF-re?

– Ezt nem mondhatnám. A gimnáziumban volt testnevelő tanárunk, Sándor Iván minden sportágat igyekezett megismertetni velünk és az évek során Patyiról és rólam is az a véleménye alakult ki, hogy belőlünk jó testnevelő tanár lenne. Mivel elsőre csak véletlenszerűen vettek fel bárkit is a TF-re, így én is másodjára kerültem be. Részben annak köszönhetően, hogy egy évig fűtőként dolgoztam, s ezzel már én is fizikai munkásnak számítottam, amiért plusz pontok jártak.

– A felvételin rákérdeztek a sportbéli előéletére?

– Igen, én pedig szinte minden létező sportágat felsoroltam. Az pedig konkrét sikert hozott számomra, hogy a tornagyakorlatokat is meg tudtam csinálni. A négy év során egyedül a kalapácsvetéssel akadtak gondjaim, a nagy ügybuzgalom során ugyanis a szerrel együtt kirepültem a dobókörből… Kézilabdában egyébként Kolos (Klein) Feri bácsi volt főnökünk.

Ő akkor – hatvan éve! – megjósolta, a sportág annyira fel fog gyorsulni, hogy egyre több lesz a levegőből leadott passz és abból lőnek majd kapura. Ezt ismerjük ma a kínai figuraként.

Feri bácsi lett a kedvenc tanárom, elsősorban azért, mert foglalkozott az emberekkel, ahogyan én elképzeltem az igazi testnevelő tanárokat.