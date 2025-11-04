DebrecenNB IPaks

Atyaég, mi történik a labdarúgó NB I-ben?

Bár még csak az egyharmada ment le a labdarúgó NB I 2025–26-os idényének, máris olyan dolgok történtek, amelyek mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Jelenleg három olyan csapat van az első három helyen, amelyből kettőről ezt nem gondoltuk volna. Mi történik a labdarúgó NB I-ben?

Lantos Gábor
2025. 11. 04. 5:52
A vasárnapi fordulót követően a labdarúgó NB I-ben a Debrecen vezeti a tabellát, az a Debrecen, amely idén májusban csaknem kiesett az élvonalból. Második helyen a Paks áll, ebben semmi meglepetés nincsen. A harmadik helyezett Kisvárda azonban sokakat meghökkent, pláne úgy, hogy az elmúlt fordulóban volt olyan, hogy a szabolcsi együttes vezette a tabellát.

labdarúgó NB I
A Kisvárda csapata eddig a labdarúgó NB I legnagyobb meglepetése
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Ki érti, mi történik a labdarúgó NB I-ben?

Az biztos, hogy ezt szinte senki sem várta. Mármint azt, hogy ez a három csapat álljon a tabella első három helyén november elején. A Fradi egyelőre jobban szerepel az Európa-ligában, mint a hazai bajnokságban, de van-e az El-sikereknek köze ahhoz, hogy az NB I-ben nem úgy megy a címvédőnek, ahogy azt elvárják tőle? Vagy megint Bognár Györgynek lesz igaza, aki azt várja, hogy a Ferencváros előbb-utóbb magához tér és akkor kiegyenesedik a táblázat?

A Rapid sport legújabb adásában ezekre a kérdésekre kerestük a válaszokat.

 

