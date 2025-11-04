Új sorozatba kezd a magyar válogatott, ezek a meccsek várnak a csapatra

Új kihívás vár a nemzeti csapatra. Az idei A csoportos világbajnokságon bennmaradó helyen végzett, így jövőre is a legmagasabb osztály vb-jén szereplő magyar férfi-jégkorongválogatott tagjai kedden utaznak el a franciaországi Épinalba, ahol a hét második felében három tétmérkőzés vár a játékosokra: két szintén elitligás gárda, csütörtökön Norvégia, pénteken Dánia, majd szombaton a házigazda Franciaroszág lesz az ellenfél.

A Majoross Gergely vezette magyar férfi-jégkorongválogatott kedden már Franciaországban készül (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Három meccsen fejlődhet tovább a magyar férfi-jégkorongválogatott

A szövetségi kapitány, Majoross Gergely az elutazás előtti, hétfői sajtótájékoztatón nyilatkozva is világosan rámutatott, hogy igencsak különbözik egymástól a divízió I/A világbajnokság és az elit mezőny.

Nagyon más tapasztalat, más univerzum, más igénybevétel. Más képességeket igényel, más gondolatokat ébreszt a játékról, és más-más tulajdonságainkat állítja kihívás elé

– magyarázta Majoross, aki kérdésre válaszolva elárulta: fájó pont, hogy a héten mindössze két jeges edzésük lesz az első franciaországi meccs előtt, ám el kell fogadniuk, hogy most csak ennyi jut, mert a szezon során a klubmunka a legfontosabb. – Ebből kell kihoznunk a legtöbbet, és ettől függetlenül remélem, hogy a három meccsen fejlődni tudunk – tette hozzá.

Jó példa az U25-ös keret sikere

A 46 éves edző 28 fős játékoskerettel vág neki a franciaországi útnak, ám elmondása szerint az a terv, hogy a szezon során nagyjából 40-45 jégkorongozó kap majd lehetőséget. A decemberi U20-as vb előtt például csak azokat a fiatalokat hívják a felnőtt kerethez, akikről azt gondolják, fontos számukra, hogy ott játsszanak, a vb-felkészülést majd áprilisban megkezdő felnőttválogatott kerete így majd csak januártól egészül ki a legjobb juniorokkal.

– Lehet, hogy nincs óriási merítési lehetősége a felnőttválogatottnak az elit mezőny szintjére, ugyanakkor azt láttuk, hogy az U25-ös keret tíz hiányzóval augusztusban tornát tudott nyerni Gyergyóremetén. Van egy kísérleti jellege is ennek: nézzük meg, meddig lehet feszíteni ezt az egészet, és biztosan lesz olyan pont, hogy azt mondjuk, ezt már túlhúztuk, mert ekkora merítésünk tényleg nincs – folytatta Majoross.