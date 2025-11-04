magyar férfi jégkorong-válogatottMihalik AndrásMajoross Gergely

Új sorozatba kezd a magyar válogatott, ezek a meccsek várnak a csapatra

Kedden Franciaországba utazik a csapat. A magyar férfi-jégkorongválogatott ezen a héten debütál az újonnan létrehozott Nemzetek Európa Kupájában, ahol csütörtöktől szombatig a norvég, a dán és a francia csapattal is megmérkőzik. Majoross Gergely szövetségi kapitány 28 fős kerettel vág neki a túrának.

Hatos Szabolcs
2025. 11. 04. 5:07
Majoross Gergely csapata, a magyar férfi-jégkorongválogatott csütörtöktől szombatig három tétmeccset játszik Franciaországban. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
Új kihívás vár a nemzeti csapatra. Az idei A csoportos világbajnokságon bennmaradó helyen végzett, így jövőre is a legmagasabb osztály vb-jén szereplő magyar férfi-jégkorongválogatott tagjai kedden utaznak el a franciaországi Épinalba, ahol a hét második felében három tétmérkőzés vár a játékosokra: két szintén elitligás gárda, csütörtökön Norvégia, pénteken Dánia, majd szombaton a házigazda Franciaroszág lesz az ellenfél. 

A Majoross Gergely vezette magyar férfi-jégkorongválogatott kedden már Franciaországban készül
A Majoross Gergely vezette magyar férfi-jégkorongválogatott kedden már Franciaországban készül (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

 

Három meccsen fejlődhet tovább a magyar férfi-jégkorongválogatott

A szövetségi kapitány, Majoross Gergely az elutazás előtti, hétfői sajtótájékoztatón nyilatkozva is világosan rámutatott, hogy igencsak különbözik egymástól a divízió I/A világbajnokság és az elit mezőny. 

Nagyon más tapasztalat, más univerzum, más igénybevétel. Más képességeket igényel, más gondolatokat ébreszt a játékról, és más-más tulajdonságainkat állítja kihívás elé

– magyarázta Majoross, aki kérdésre válaszolva elárulta: fájó pont, hogy a héten mindössze két jeges edzésük lesz az első franciaországi meccs előtt, ám el kell fogadniuk, hogy most csak ennyi jut, mert a szezon során a klubmunka a legfontosabb. – Ebből kell kihoznunk a legtöbbet, és ettől függetlenül remélem, hogy a három meccsen fejlődni tudunk – tette hozzá.

 

Jó példa az U25-ös keret sikere

A 46 éves edző 28 fős játékoskerettel vág neki a franciaországi útnak, ám elmondása szerint az a terv, hogy a szezon során nagyjából 40-45 jégkorongozó kap majd lehetőséget. A decemberi U20-as vb előtt például csak azokat a fiatalokat hívják a felnőtt kerethez, akikről azt gondolják, fontos számukra, hogy ott játsszanak, a vb-felkészülést majd áprilisban megkezdő felnőttválogatott kerete így majd csak januártól egészül ki a legjobb juniorokkal. 

– Lehet, hogy nincs óriási merítési lehetősége a felnőttválogatottnak az elit mezőny szintjére, ugyanakkor azt láttuk, hogy az U25-ös keret tíz hiányzóval augusztusban tornát tudott nyerni Gyergyóremetén. Van egy kísérleti jellege is ennek: nézzük meg, meddig lehet feszíteni ezt az egészet, és biztosan lesz olyan pont, hogy azt mondjuk, ezt már túlhúztuk, mert ekkora merítésünk tényleg nincs – folytatta Majoross.

Majoross Gergely a jövő tavaszi vb-ig 40-45 jégkorongozónak szeretne lehetőséget adni
Majoross Gergely a jövő tavaszi vb-ig 40-45 jégkorongozónak szeretne lehetőséget adni (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

 

A válogatottnál senkit nem kell külön motiválni

A mostani válogatott keret jelentős részét az osztrák jégkorongligában (ICEHL) szereplő, ott 16 meccs után a kilencedik pozíciót elfoglaló Fehérvár, valamint az újoncként pillanatnyilag tizedik Ferencváros játékosai adják, e két együttes összesen 11 fővel képviselteti magát. 

– Azt már most érezzük, hogy ez egy teljesen más szint. Az eddigiekben játszottunk a topcsapatok ellen is, amelyek a Bajnokok Ligájában is indulnak, de hosszabb utazásokban is volt részünk. Egy dolog van, amit nagyon vártunk ebben a bajnokságban, és még nem következett be, mégpedig hogy a Fehérvárral is megmérkőzzünk, de erre is sor kerül majd. Sok új tapasztalatot szereztünk, rengeteget tudunk tanulni ezekből a mérkőzésekből – nyilatkozta lapunknak az ICEHL-szereplés kapcsán az FTC csatára, Mihalik András, aki a nyáron igazolt a fővárosi klubhoz. 

A 22 esztendős jégkorongozó az osztrák bajnokságban lejátszott eddigi meccsein négy gólt lőtt, emellett három asszisztja, azaz összességében hét pontja van a kanadai táblázaton, így tartja a lépést a rutinosabb csapattársakkal is. Mihalik András ezzel a számmal elégedett, ám úgy érzi, hogy játékban még kell fejlődnie. Szerinte az, hogy mindössze két edzés lesz a válogatott meccsei előtt, nem probléma.

Ezt a válogatottban mi, játékosok már megszoktuk, illetve valószínűleg az edzők is kitapasztalták azokat a praktikákat, amik ahhoz szükségesek, hogy ezt a két edzést a lehető legjobban ki tudjuk használni. Egy ilyen eseményre senkit nem kell külön motiválni, ezzel én is így vagyok. A szezon legkimagaslóbb pontjai azok, amikor a válogatottban szerepelhetünk

 – jelentette ki a játékos.

Herning, 2025. május 19. Mihalik András (b) próbál gólt ütni Leonardo Genoni svájci kapusnak a jégkorong-világbajnokság hatodik fordulójában játszott Magyarország-Svájc mérkőzésen a dániai Herningben 2025. május 18-án. A svájci válogatott 10-0-ra győzött. MTI/EPA-KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi
Mihalik András (7) részt vett az idei világbajnokságon is (Fotó: MTI/EPA-KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi)

A Nemzetek Európa Kupájában 17 válogatott versenyez egymással, a novemberi tornán kívül decemberben, majd februárban folytatódik a küzdelem. A decemberi esemény házigazdája Magyarország lesz.

A magyar válogatott heti programja
Csütörtök

  • Magyarország–Norvégia 16.00

Péntek:

  • Dánia–Magyarország 16.00

Szombat:

  • Franciaország–Magyarország 20.30

 

