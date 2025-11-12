Wayne Rooney megfejtette, miért ilyen borzalmas a Manchester United

Wayne Rooney szerint a Manchester United labdarúgócsapata korábban egészen meghökkentő és borzalmas igazolásokat hajtott végre. Már ez a kijelentés sem mindennapos, de ami utána jön, még inkább meglepő.

Paul Pogba a Manchester United egyik nagy melléfogása volt. Fotó: AFP/Paul Ellis

A Manchester United rettenetes igazolásai

Rooney azt mondta, hogy a manchesteri klub egy vagon pénzt szórt ki az ablakon, miközben olyan sztárokat igazolt le, akik képtelenek voltak segíteni a már akkor is bajban lévő együttesen. Jöjjenek akkor azok a nevek, akik Rooney szerint csak kerékkötői voltak a csapatnak.

A belga Romelu Lukaku.

A svéd Zlatan Ibrahimovic.

A francia Paul Pogba.

Maradjunk annyiban, kissé meglepő felsorolás ez. Mind a három világsztár a klub korábbi sportigazgatójának, Ed Woodwardnak a szerzeménye. Woodward ugyanis úgy vélte, minél nagyobb neveket igazol le, annál gyorsabban jönnek az eredmények. Mire belátta, hogy tévedett, addigra már késő volt minden.

Wayne Rooney véleménye azért is autentikus, mert együtt játszott a svéd és a francia világsztárral. Rooney azt mondta, hogy a sztárokra elköltött hatalmas összegek semmit sem hoztak, ezek kidobott pénzek voltak.