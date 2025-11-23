Norvégia megtörte az átkot – olyan sikert arattak, amilyenre a magyar szurkolók is régóta vágynak

Huszonhét év telt el azóta, hogy Norvégia utoljára a világbajnokságon szerepelt, most azonban lezárult a sokéves útkeresés, kudarcok és újjáépítések korszaka, ugyanis az északi válogatott ismét ott lesz a világbajnokságon. A norvégok története a magyar futball számára is példaértékű lehet, hiszen a mieink 1986 óta nem szerepeltek vb-n. Cikkünkben a norvég futballcsodának jártunk utána.

Erling Haaland vezetésével 27 év után ismét kijutott a világbajnokságra a norvég válogatott. Fotó: DOMENICO CIPPITELLI/NurPhoto

A skandináv ország utoljára az 1998-as világbajnokságon vett részt. A Franciaországban rendezett vb-t Norvégia két döntetlennel kezdte Marokkó és Skócia ellen, majd legyőzte Brazíliát, így a dél-amerikai válogatottal kéz a kézben jutott tovább a nyolcaddöntőbe, ahol végül 1-0-s vereséget szenvedett Olaszország ellen.

Az 1998-as csapatban is volt egy Haaland, ugyanis Erling Haaland édesapja, Alf-Inge Haaland ott volt a norvég keretben. A keménységről híres hátvéd fia pazar formában futballozik 2025-ben, a Manchester City sztárja a norvég vb-kvalifikációból is vastagon kivette a részét, azonban ne szaladjunk ennyire előre.

A skandináv válogatott a 2002-es vb-selejtezőkön 7 ponttal (4. hely), a 2014-es selejtezőkön 5 ponttal (4. hely), a 2018-ason 6 ponttal (4. hely), a 2022-esen pedig 3 ponttal (3. hely) maradt le a pótselejtezős helyről. Norvégia 2006-ban és 2010-ben is csoportmásodik lett, azonban 2006-ban Csehország oda-vissza megverte őket a pótselejtezőben, 2010-ben pedig a lebonyolítás tolt ki velük: ugyanis a kilenc csoportmásodik közül csak a legtöbb pontot gyűjtő nyolc pótselejtezhetett, és mivel a norvégok 10 ponttal a leggyengébb csoportmásodikak voltak, így még az esélyt sem kapták meg, hogy kijussanak a dél-afrikai világbajnokságra.

A norvég válogatott útja a világbajnokságig

A rengeteg kudarc után 2025-ben Norvégia Olaszországgal, Izraellel, Moldovával és Észtországgal került egy selejtezőcsoportba – és első ránézésre nem úgy tűnt, hogy könnyű út vár rájuk. A kétszeres világbajnok olaszok ugyan nem jutottak ki az előző két vb-re, de minőségben továbbra is Európa élmezőnyéhez tartoztak, Izrael rendre képes volt megnehezíteni a nála erősebb csapatok dolgát, Moldova és Észtország pedig tipikusan azok a válogatottak, amelyek ellen kötelező győzni, ám pont ezek a találkozók okoztak a norvégoknak az elmúlt évtizedekben megmagyarázhatatlan nehézségeket.

Stale Solbakken szövetségi kapitány együttese azonban ezúttal semmit sem bízott a véletlenre. A norvég válogatott a selejtezősorozat minden egyes mérkőzésén olyan koncentrációval, fegyelemmel lépett pályára, mint az elmúlt évtizedekben soha. A csapat már a nyitófordulókban jelezte, hogy nem szabad félvállról venni: Moldovát idegenben ütötte ki 5-0-ra, majd Izrael is négyet kapott a debreceni Nagyerdei Stadionban.