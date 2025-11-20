A Premier League után a brit stílus is az uralma alá hajtotta Európát

Vélhetően egy darabig még nem fogjuk elfelejteni a múlt vasárnapi, Írországtól elszenvedett 3-2-es vereséget , amely porrá zúzta a magyarok világbajnokságon való részvételéről szőtt álmokat, és továbbra is csak arra várunk, hogy 1986 után újra kijussunk a labdarúgás legnagyobb ünnepére. Azonban amíg a vb-selejtezők nekünk keserűséget, addig másoknak mérhetetlenül nagy örömet okoztak. A Marco Rossi csapatát kiejtő írek nemcsak a továbbjutásnak örülhettek, hanem annak is, hogy akaratlanul is történelmet írtak, ugyanis valamennyi brit vagy brit stílust játszó válogatott – Anglia, Skócia, Wales, Írország és Észak-Írország – vagy kijutott már a 2026-os világbajnokságra, vagy még megvan erre az esélye, hiszen tagja a pótselejtezős mezőnynek.

A Harry Kane vezette angol válogatott simán továbbjutott a vb-selejtezők küzdelmeiből, pontot sem vesztve, gólt sem kapva egyenes ágon lett világbajnoki résztvevő (Fotó: AFP/Gints Ivuskans)

A vb-selejtezők is igazolták, az angol bajnokságok remekül felkészítik a játékosokat a válogatott meccseire

Persze ez a felcím csak részben igaz, hiszen a feljebb felsorolt öt válogatottban a döntő többség mellett azért vannak olyanok, akik nem a Premier League-ben vagy alsóbb angol bajnokságokban játszanak. Ugyanakkor a brit stílus, úgy tűnik, ismét nyerő Európában, ráadásul az angolok úgy hasítottak át a teljes selejtezőcsoportjukon, mint forró kés a vajon.

Anglia vb-selejtezős teljesítménye 8 mérkőzés, 8 győzelem

22 rúgott és 0 kapott gól

1. helyen, egyenes ágon jutott ki a világbajnokságra

A klubszinten már szinte mindent megnyerő szövetségi kapitány, Thomas Tuchel igencsak kellemes gondokkal néz szembe a következő hetekben, hónapokban. Arra készül, hogy több mint hatvan angol futballistával fog egyeztetni, a beszélgetések során mindenkinek elmondja, mit kell tennie ahhoz, hogy bekerüljön a világbajnoki keretbe. Az 52 esztendős német szakember a selejtezők alatt is bebizonyította, hogy nem fél a kispadra ültetni a legnagyobb sztárokat az egyensúly megtartása érdekében. Ugyanakkor a kellemes gondjait csak kicsit oldja meg, hogy a FIFA a legutóbbi, katari vb-n megemelte a 23 fős felső határt 26-ra.

Scott McTominay ollózva szerzett gólja is kellett ahhoz, hogy a skótok 28 év után kijussanak a vb-re (Fotó: NurPhoto/Ulrik Pedersen)

A skótok eufóriában, emlékezetes gólokkal vívták ki a vb-részvételt

Az, ami kedden a Hampden Parkban történt, a skót futball egyik legnagyobb ünnepe volt, ugyanis Skócia 4-2-re legyőzte Dániát, és ezzel a sikerrel 1998 óta először jutott ki férfi-világbajnokságra. Az össznépi ünnepet, majd az ezt követő másnaposságot egy darabig nem felejtik el a hazai szurkolók, akárcsak a szebbnél szebb találatokat: már most megy a vita, hogy Kenny McLean félpályáról lőtt találata vagy a vezetést megszerző Scott McTominay ollózása volt-e a meccs gólja. Esetleg Kieran Tierney pazar lövése…

Skócia vb-selejtezős teljesítménye 6 mérkőzés, 4 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség

13 rúgott és 7 kapott gól

1. helyen, egyenes ágon jutott ki a világbajnokságra

Ám amíg ezt eldöntik a szurkolók, addig a tény az, hogy Skócia ott van 28 év várakozás után a világbajnokságon, és a BBC szakírója szerint Steve Clarke csapata a C csoport győzteseként a harmadik kalapból várhatja majd a sorsolást. A szövetségi kapitány világszerte több millió skótnak adta oda előre a legszebb karácsonyi ajándékot. Clarke remekül nyúlt bele a csapatba, hiszen a négy cserejátékosából hárman is gólt szereztek. A játékosok zöme angol vagy skót klubokban játszik – McTominay két éve menekült el a Manchester Unitedtől a Napoli csapatáig, ahol teljesen kivirágzott –, és abban mindenki biztos lehet, hogy a kedden este látott, az utolsó pillanatig küzdő brit stílust láthatjuk majd tőlük a világbajnokságon is.