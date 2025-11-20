világbajnokságÉszak-ÍrországAngliaSkóciaWalesÍrországPremier League

A Premier League után a brit stílus is az uralma alá hajtotta Európát

Abban aligha van vita széles e világban, hogy jelenleg a Premier League a földkerekség legerősebb labdarúgó-bajnoksága. Nos, az angol pontvadászat tele van jobbnál jobb idegenlégiósokkal, ám a vb-selejtezők megmutatták, hogy mindebből Anglia, Skócia, Wales, Írország és Észak-Írország is igencsak hasznot húzott, ugyanis történelmet írva akár valamennyi válogatott ott lehet a 2026-os világbajnokságon. Míg az angolok és a skótok egyenes ágon már vb-szereplők, addig a walesi és a két ír csapat a pótselejtezőkön vívhatja ki a részvételt.

Molnár László
2025. 11. 20. 8:55
Skócia önfeledten ünnepelte a világbajnoki részvételt, 28 év sóvárgás után jutottak ki a vb-re
Skócia önfeledten ünnepelte a világbajnoki részvételt, 28 év sóvárgás után jutott ki a vb-re (Fotó: Ritzau Scanpix/Bo Amstrup)
Vélhetően egy darabig még nem fogjuk elfelejteni a múlt vasárnapi, Írországtól elszenvedett 3-2-es vereséget , amely porrá zúzta a magyarok világbajnokságon való részvételéről szőtt álmokat, és továbbra is csak arra várunk, hogy 1986 után újra kijussunk a labdarúgás legnagyobb ünnepére. Azonban amíg a vb-selejtezők nekünk keserűséget, addig másoknak mérhetetlenül nagy örömet okoztak. A Marco Rossi csapatát kiejtő írek nemcsak a továbbjutásnak örülhettek, hanem annak is, hogy akaratlanul is történelmet írtak, ugyanis valamennyi brit vagy brit stílust játszó válogatott  – Anglia, Skócia, Wales, Írország és Észak-Írország – vagy kijutott már a 2026-os világbajnokságra, vagy még megvan erre az esélye, hiszen tagja a pótselejtezős mezőnynek.

A Harry Kane vezette angol válogatott simán továbbjutott a vb-selejtezők küzdelmeiből, pontot sem vesztve, gólt sem kapva egyeneságon lett világbajnoki résztvevő
A Harry Kane vezette angol válogatott simán továbbjutott a vb-selejtezők küzdelmeiből, pontot sem vesztve, gólt sem kapva egyenes ágon lett világbajnoki résztvevő (Fotó: AFP/Gints Ivuskans)

A vb-selejtezők is igazolták, az angol bajnokságok remekül felkészítik a játékosokat a válogatott meccseire

Persze ez a felcím csak részben igaz, hiszen a feljebb felsorolt öt válogatottban a döntő többség mellett azért vannak olyanok, akik nem a Premier League-ben vagy alsóbb angol bajnokságokban játszanak. Ugyanakkor a brit stílus, úgy tűnik, ismét nyerő Európában, ráadásul az angolok úgy hasítottak át a teljes selejtezőcsoportjukon, mint forró kés a vajon.

Anglia vb-selejtezős teljesítménye

  • 8 mérkőzés, 8 győzelem
  • 22 rúgott és 0 kapott gól
  • 1. helyen, egyenes ágon jutott ki a világbajnokságra

A klubszinten már szinte mindent megnyerő szövetségi kapitány, Thomas Tuchel igencsak kellemes gondokkal néz szembe a következő hetekben, hónapokban. Arra készül, hogy több mint hatvan angol futballistával fog egyeztetni, a beszélgetések során mindenkinek elmondja, mit kell tennie ahhoz, hogy bekerüljön a világbajnoki keretbe. Az 52 esztendős német szakember a selejtezők alatt is bebizonyította, hogy nem fél a kispadra ültetni a legnagyobb sztárokat az egyensúly megtartása érdekében. Ugyanakkor a kellemes gondjait csak kicsit oldja meg, hogy a FIFA a legutóbbi, katari vb-n megemelte a 23 fős felső határt 26-ra.

Scott McTominay ollózva szerzett gólja is kellett ahhoz, hogy a skótok 28 év után kijussanak a vb-re
Scott McTominay ollózva szerzett gólja is kellett ahhoz, hogy a skótok 28 év után kijussanak a vb-re (Fotó: NurPhoto/Ulrik Pedersen)

A skótok eufóriában, emlékezetes gólokkal vívták ki a vb-részvételt

Az, ami kedden a Hampden Parkban történt, a skót futball egyik legnagyobb ünnepe volt, ugyanis Skócia 4-2-re legyőzte Dániát, és ezzel a sikerrel 1998 óta először jutott ki férfi-világbajnokságra. Az össznépi ünnepet, majd az ezt követő másnaposságot egy darabig nem felejtik el a hazai szurkolók, akárcsak a szebbnél szebb találatokat: már most megy a vita, hogy Kenny McLean félpályáról lőtt találata vagy a vezetést megszerző Scott McTominay ollózása volt-e a meccs gólja. Esetleg Kieran Tierney pazar lövése…

Skócia vb-selejtezős teljesítménye

  • 6 mérkőzés, 4 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség
  • 13 rúgott és 7 kapott gól
  • 1. helyen, egyenes ágon jutott ki a világbajnokságra

Ám amíg ezt eldöntik a szurkolók, addig a tény az, hogy Skócia ott van 28 év várakozás után a világbajnokságon, és a BBC szakírója szerint Steve Clarke csapata a C csoport győzteseként a harmadik kalapból várhatja majd a sorsolást. A szövetségi kapitány világszerte több millió skótnak adta oda előre a legszebb karácsonyi ajándékot. Clarke remekül nyúlt bele a csapatba, hiszen a négy cserejátékosából hárman is gólt szereztek. A játékosok zöme angol vagy skót klubokban játszik – McTominay két éve menekült el a Manchester Unitedtől a Napoli csapatáig, ahol teljesen kivirágzott –, és abban mindenki biztos lehet, hogy a kedden este látott, az utolsó pillanatig küzdő brit stílust láthatjuk majd tőlük a világbajnokságon is.

Steve Clarke-ra azonban egy nagyon nagy feladat vár majd jövő nyáron: a skótok korábban nem teljesítettek jól a világbajnokságokon, soha nem jutottak tovább a csoportkörön, és 23 mérkőzésből csak négyet nyertek meg.

Wales a legjobbkor volt a legjobb formában

Amikor 2016-ban, az Európa-bajnokságon a Gareth Bale vezette walesiek bejutottak a legjobb négy közé, sokan azt gondolták, eljött az ő idejük. Most valami hasonló érzést élhetnek át az országban, ugyanis a válogatott a csoportjából továbbjutva már a pótselejtezőre készül. Ráadásul Wales bombaformában van, ugyanis a második helyről döntő utolsó meccsen 7-1-re zúzta szét a szintén továbbjutásról álmodozó Észak-Macedóniát, és szerezte meg a csoport második helyét Belgium mögött.

Wales vb-selejtezős teljesítménye

  • 8 mérkőzés, 5 győzelem, 1 döntetlen, 2 vereség
  • 21 rúgott és 11 kapott gól
  • 2. helyen jutott a pótselejtezőbe

És ami igazán jó hír a walesieknek, hogy a selejtezőkben nyújtott jó teljesítményüknek is köszönhetően az első pótselejtezőt a legjobb négy közé jutásért hazai pályán játszhatják. A március 26-i mérkőzésen Albániával, Bosznia-Hercegovinával, Koszovóval vagy Írországgal találkozhatnak, és Cardiffban egyik válogatott sem legyőzhetetlen a már említett 2016-os csapatban játszó Craig Bellamy szövetségi kapitány gárdájának. Wales a 32., az írek az 59., Albánia a 63., Bosznia-Hercegovina a 71., Koszovó pedig a 80. helyen áll a FIFA világranglistáján.

– Ismerem Craig Bellamyt, játszottam vele, és az a mentalitása, hogy „adj nekünk bárkit, mindegy”. A legtöbb szurkoló a másik ágon látná szívesen az íreket, ám szerintem az elképesztően nagy rangadó lenne, ugyanakkor sokan az albánokat kerülnék el. De az ember úgy érzi, hogy most bárkit legyőzhetünk, és nem számít, ki a következő ellenfél. Ez pedig nagyrészt Craig Bellamynak köszönhető – mondta a korábbi válogatott csatár, Rob Earnshaw a BBC Radio 5 Live Breakfast című műsorában.

Az írek útját minden magyar ismeri, az északírek a Nemzetek Ligájából érkeztek

Írország pótselejtezőbe jutásáról már annyit írtunk, hogy ezúttal felesleges feltépni újra a sebeket, maximum a statisztikát hozzuk ezúttal.

Írország vb-selejtezős teljesítménye

  • 6 mérkőzés, 3 győzelem, 1 döntetlen, 2 vereség
  • 9 rúgott és 7 kapott gól
  • 2. helyen jutott a pótselejtezőbe

Észak-Írország vb-selejtezős szereplése véget ért, ugyanakkor a szurkolók egy pillanatra sem szomorkodtak azon, hogy a válogatott csak a harmadik helyen végzett a csoportjában, mert Michael O'Neill csapata bejutott így is a rájátszásba, mivel a négy legjobb Nemzetek Ligája-csoportgyőztes közé tartozott. 

Észak-Írország vb-selejtezős teljesítménye

  • 6 mérkőzés, 3 győzelem, 3 vereség
  • 7 rúgott és 6 kapott gól
  • a 3. helyen végzett a csoportjában, a Nemzetek Ligája csoportgyőzteseként jutott a pótselejtezőbe

Nem lesz egyszerű a helyzetük, ugyanis az első, egy győzelemig tartó első körben idegenben kell pályára lépniük. Ráadásul olyan csapatok közül kerül ki az ellenfelük, mint Olaszország, Dánia, Törökország vagy Ukrajna. Sokan úgy vélekednek, hogy utóbbi válogatott ellen lenne a legtöbb esélye az északíreknek a továbbjutásra, ugyanis legutóbb 2021-ben egy barátságos mérkőzésen kikaptak ugyan 1-0-ra – a Fradi-szurkolók egykori kedvence, Olekszandr Zubkov góljával –, ám a 2016-os Eb sokkal szebb emlék O'Neill Észak-Írországának, amely legyőzte Ukrajnát.

