Brazil mezben került elő a titokzatosan eltűnt győri futballedző

1982. szeptember 10-én Győrben játszották le a Rába ETO–MTK-VM NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzést. A győri csapat az előző, 1981-82-es bajnokságot óriási meglepetésre megnyerte, a Verebes József okozta futballforradalom tombolt a dunántúli városban. Bár ez az MTK elleni összecsapás csak a 3. fordulóban zajlott, a bajnokcsapat addigra már egyszer kikapott. Egy héttel korábban ugyanis a Győr Tatabányára látogatott és ott 2-1-es vereséget szenvedett. Ez akkor óriási meglepetésnek számított, annak ellenére, hogy a Tatabánya erős kerettel rendelkezett, ám a győriek bajnoki címe óta egyfajta mítosz lengte be a Verebes-csapatot. A Tatabánya edzője, Dalnoki Jenő a mérkőzés előtt azzal dicsekedett, hogy sikerült képmagnóra rögzíteniük a győriek első fordulós összecsapását, amikor a DVTK ellen nyertek 2-0-ra. Más idők voltak azok, nagyon mások.

Hova tűnt el Verebes József?

A vereség után a győriek azzal a tudattal folytatták a munkát, hogy a következő fordulóban az MTK-VM-et fogadják hazai pályán, majd jöhet a Bajnokcsapatok Európa Kupája, ahol az első körben a belga bajnok Standard Liége ellen kellett pályára lépniük. Két nappal a tatabányai vereség után a győri klub azt jelezte, hogy az MTK elleni összecsapáson Verebes József nem lesz ott, mert inkább Belgiumba utazik, hogy megnézze a győriek BEK-ellenfelének hétvégi mérkőzését.

Aztán jött a kedd és Verebes József se szó, se beszéd, de eltűnt.

Az edzések persze távollétében is zajlottak, de azt senki sem tudta, merre jár a mester. Aki nem sokkal a szombati, MTK elleni bajnoki összecsapás előtt bukkant fel az ETO stadionjában, mégpedig egy kék színű, brazil válogatott mezben. Ekkor derült ki, hogy merre járt az edző. Úgy döntött, hogy nem a hétvégi, hanem a Liége–Lierse hétközi bajnokit tekinti meg Belgiumban. Ezért aztán teljesen váratlanul utazott el a németalföldi országba, ahonnan a tőle megszokott nagy magabiztossággal tért haza. Miközben a magyar edző Belgiumban járt, a Győr hétközi előkészületi meccset vívott a területi bajnokságban (!) játszó Bakony Vegyész együttesével.

Az edzőmeccs váratlan eredmény hozott, mert a lelkes Vegyész 5-2-re elverte az ETO-t.

Erről azonban Verebes József mit sem tudott, ő éppen Belgiumban portyázott. Onnan hazatérve az MTK elleni meccs előtt nem sokat foglalkozott a budapesti kék-fehér csapattal. Arról szónokolt, hogy sok érdekes tapasztalatot gyűjtött a belga kirándulás alkalmával, s szerinte a BEK 1. fordulójában a továbbjutás már az első meccsen eldől majd.