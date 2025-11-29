Brazil mezben került elő a titokzatosan eltűnt győri futballedző

Rába ETOMTKVerebes József

Szombaton a labdarúgó NB I. 15. fordulójában a Győr az MTK ellen lép pályára. Ez ennek a fordulónak a legnagyobb hagyományú párharca, amely a múltban nagyon sok óriási mérkőzést hozott. Mi most egy olyat választottunk ki, amely előtt a győriek mestere, Verebes József titokzatos módon tűnt el pár napra.

Lantos Gábor
2025. 11. 29. 8:10
Verebes József
Verebes József, a RÁBA ETO vezető edzője Fotó: RÁBA ETO
1982. szeptember 10-én Győrben játszották le a Rába ETO–MTK-VM NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzést. A győri csapat az előző, 1981-82-es bajnokságot óriási meglepetésre megnyerte, a Verebes József okozta futballforradalom tombolt a dunántúli városban. Bár ez az MTK elleni összecsapás csak a 3. fordulóban zajlott, a bajnokcsapat addigra már egyszer kikapott. Egy héttel korábban ugyanis a Győr Tatabányára látogatott és ott 2-1-es vereséget szenvedett. Ez akkor óriási meglepetésnek számított, annak ellenére, hogy a Tatabánya erős kerettel rendelkezett, ám a győriek bajnoki címe óta egyfajta mítosz lengte be a Verebes-csapatot. A Tatabánya edzője, Dalnoki Jenő a mérkőzés előtt azzal dicsekedett, hogy sikerült képmagnóra rögzíteniük a győriek első fordulós összecsapását, amikor a DVTK ellen nyertek 2-0-ra. Más idők voltak azok, nagyon mások.

Hova tűnt el Verebes József?

A vereség után a győriek azzal a tudattal folytatták a munkát, hogy a következő fordulóban az MTK-VM-et fogadják hazai pályán, majd jöhet a Bajnokcsapatok Európa Kupája, ahol az első körben a belga bajnok Standard Liége ellen kellett pályára lépniük. Két nappal a tatabányai vereség után a győri klub azt jelezte, hogy az MTK elleni összecsapáson Verebes József nem lesz ott, mert inkább Belgiumba utazik, hogy megnézze a győriek BEK-ellenfelének hétvégi mérkőzését.

Aztán jött a kedd és Verebes József se szó, se beszéd, de eltűnt.

Az edzések persze távollétében is zajlottak, de azt senki sem tudta, merre jár a mester. Aki nem sokkal a szombati, MTK elleni bajnoki összecsapás előtt bukkant fel az ETO stadionjában, mégpedig egy kék színű, brazil válogatott mezben. Ekkor derült ki, hogy merre járt az edző. Úgy döntött, hogy nem a hétvégi, hanem a Liége–Lierse hétközi bajnokit tekinti meg Belgiumban. Ezért aztán teljesen váratlanul utazott el a németalföldi országba, ahonnan a tőle megszokott nagy magabiztossággal tért haza. Miközben a magyar edző Belgiumban járt, a Győr hétközi előkészületi meccset vívott a területi bajnokságban (!) játszó Bakony Vegyész együttesével. 

Az edzőmeccs váratlan eredmény hozott, mert a lelkes Vegyész 5-2-re elverte az ETO-t. 

Erről azonban Verebes József mit sem tudott, ő éppen Belgiumban portyázott. Onnan hazatérve az MTK elleni meccs előtt nem sokat foglalkozott a budapesti kék-fehér csapattal. Arról szónokolt, hogy sok érdekes tapasztalatot gyűjtött a belga kirándulás alkalmával, s szerinte a BEK 1. fordulójában a továbbjutás már az első meccsen eldől majd. 

Hogy mennyire igaza lett Verebesnek… El is dőlt, csak éppen nem úgy, ahogyan ő gondolta. De ne szaladjunk ennyire előre az időben. 

A meccs:
Labdarúgó NB I. 1982-83, 3. forduló
Rába ETO–MTK-VM 6-0 (4-0)
Győr, 14 000 néző. Vezette: Pálvölgyi (Tátrai, Wimmer).
Rába ETO: Kovács - Csonka, Hlagyvik, Mile, Magyar - Hannich, Póczik, Burcsa - Szabó, Szepesi, Vági.
Edző: Verebes József.
MTK-VM: Gáspár - Szabados, Varga I., Turner, Turtóczky - Bognár, Varga II., Szíjgyártó, Fodor - Borsó, Fülöp.
Edző: Sárosi László.
Csere: Hannich helyett Varga, Bognár helyett Valuch, Fülöp helyett Boda mindhárom a szünetben, Magyar helyett Szíjártó a 74. percben. 
Gólszerző: Hannich (11-esből) a 4. percben, Szabó az 5. percben, Burcsa a 12. percben, Burcsa a 43. percben, Burcsa az 58. percben, Szepesi a 75. percben. 

A mérkőzésre sok szót nem érdemes vesztegetni, a győri csapat már az első félidőben minden kérdést eldöntött. Öt perc elteltével 2-0, tizenkét perc után 3-0 volt az állás, az MTK-nak momentuma sem akadt. A stadionba kilátogató 14 ezer néző vörösre tapsolta a tenyerét, ember nem volt ott, aki ne gondolta volna, hogy a következő héten Belgium és egész Európa megismeri a Verebes-iskola éltanulóit. Ez már csak azért is így volt, mert a Standard együttese borzalmas formát futott a belga bajnokságban. 

Miközben a Győr kitömte az MTK-t. a liége-i csapat hazai pályán kapott ki a nem túl acélos Beerschot együttesétől 2-1-re. A Beerschot akkor a belga elsőosztály újonca volt. 

Ez a 6-0-s ETO-győzelem szépen elaltatta a magyar bajnokcsapatot és Verebes Józsefet is. Ráadásként mindenki arról beszélt, hogy a belga bajnokság milliomos csapata, a Liége borzalmas formában van. Az emberek csak legyintettek, az NB I-et elsöprő, a totális futballt játszó ETO-nak nem okozhat gondot a belgiumi utazás. Voltak olyan hangok is, amelyek szerint teljesen felesleges lejátszani a meccset, annyival jobb csapat a Győr.

Totális futball - belga módra

Az események kissé másképpen alakultak, mert a belga bajnokcsapat 5-0-ra söpörte el a Rába ETO-t a BEK 1. fordulójának első mérkőzésén. A hazatérés után Verebes József kissé szokatlan nyilatkozatot adott. Azt mondta: örül, hogy a jelen körülmények között csak 5-0-ra kaptak ki. 

Szerinte az öt belga gólból kettőt lesállás előzött meg. 

A nagy vereség ellenére volt a meccsnek olyan félórája, amikor – szerinte – az ETO méltó ellenfele volt a belga sztárcsapatnak. A továbbjutás kérdéséről egy szót sem ejtett, titkon talán abban bizakodott, hogy a visszavágón sikerül a bravúr.

Nos, ez majdnem összejött. A Liége ugyanis két héttel később Győrben 3-0-ra kikapott. Ennek ellenére a belga csapatnak nem kellett nagyon izgulnia. Verebes József pedig addigra már a szekrénybe akasztotta az akkor háromszoros világbajnok brazil válogatott kék mezét.

 

