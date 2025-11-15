Olimpia? Két hétig egy sötét szobában a földön fetrengtem

– A magyar sportközegben nagyon hamar eljutnak oda, hogy azokat a sportolókat, akik ezeken a dolgokon gondolkodnak, agyasnak, rosszabb esetben hülyének nevezik. Érezte ön ezt valaha? Vagy éreztették önnel?

– Azt éreztem mindennap, hogy én nem az a karakter vagyok, akit a magyar élsport rendszere szeret. Amit én testesítek meg, azzal csak a baj van, sok vele a meló, rakjuk arrébb, mert nekünk olyan ember kell, akiből a legkevesebb munkával, a legrövidebb idő alatt a legjobb eredményt tudjuk kisajtolni. A mai magyar sport erre épül. Itthon az emberek csak az eredményre kíváncsiak és nem a történetre. Ki teszi fel a kérdést: hogy bánunk azzal a hatalmas masszával, amely a magyar sport középrétegét jelenti? Tehát nem a kiemelkedő tehetségeket, az aranyembereket, hanem azokat, akik ott voltak egy-egy válogatott környékén és világversenyekről érmet is hozták akár.

Ki és mikor kérdezi meg ezeket az embereket, hogy minden rendben van-e velük? Kell-e nekik segítség?

A pályafutásotok után megtaláltátok azt, amiről álmodtatok? Benne vagytok még a sportban, ha nem, szeretnétek-e benne lenni? Talán ez lenne a mindenkori állami sportirányítás egyik feladata és nem csak az, hogy a pénzt hajszolja. Úgy érzem, hogy a mai magyar élsportból kiveszett az ember.

– De az üzleti életben nem ugyanez a szemlélet dívik?

– Tényleg úgy kell működnie az államilag finanszírozott sportnak, mint az üzletnek? Tényleg csak gladiátorokra van szükség? Tényleg arra kell minden pénzt elkölteni, hogy legyen pár olimpiai bajnokunk, akiket aztán büszkén ajnározhatunk? Négyévente pár hétig, hiszen utána őket is elfeledjük. Ennyi lenne társadalmi szinten a magyar sport, miközben az ország lakossága alig sportol és rettenetes egészségi állapotban van? A magyar sportnak erről is kellene szólnia, nem csak az állandó olimpiai álmok kergetéséről.

– Mit kellene tenni?

– Azt, hogy a sportban megjelenő állami szerepvállalás arra ösztönözze az embereket, hogy sportoljanak és örömmel tegyék ezt. A kislányom Gödöllőre jár vívni.

Ott hangzott el a nagyon fontos mondat: ha a gyerekem csak egy héten egyszer jár le, az sem baj, csak menjen, örvendezzen, hogy ott lehet.

Nem kergetik el, mert nem jelenik meg minden edzésen. De ez a szemlélet nagyon ritka és egyedi Magyarországon. Az egyesülteknek régen nem az a fontos, hogy a náluk sportolók örömüket leljék a mozgásban, csak az, hogy legyen eredmény, mert akkor hátha beesik a hőn áhított érem.

– Dénes Ferenc sportközgazdász szerint: ha Zwickl-Veres Kata lőni szeretne, akkor…

– …finanszírozza ő, azaz fizessek én. Ezzel egyetértek.

– Komolyan?

– Igen. Maradjunk a gyerekeimnél. Én hajlandó leszek finanszírozni a sportolásukat, ha az állam olyan edzőket nevel fel, akiknek valóban a sportolók a fontosak, miközben értenek a neveléshez. Nekem olyan edző kell, aki tudja, hogyan kell egy versenyzőt valóban támogatni. Olyan edző kell, aki nem rettenti el a fiatalokat, akinek a tudását azért finanszírozták, hogy az általa nevelt gyerekek később jó és autentikus sportolók lehessenek. Az autentikus nekem fontosabb, mint a jó – hiszem, hogy csak azzal tudunk elérni bármit is, ha önmagunkként létezünk, sallangoktól mentesen, jelentsen ez bármit is. Ha nem ez a cél, hanem az, hogy itt-ott olimpiai érmek lógjanak a szekrényben, megette a fene az egészet.

Mire jó az LA10 program?

– Mit gondol arról, hogy a 2028-as olimpiára meghirdették az LA10 programot, azaz kitűzték, hogy tíz magyar aranyérmet nyerjünk Los Angelesben?

– Azt, hogy miért lesz nekünk jó, ha lesz tíz magyar aranyérem? Mi a jó abban, ha a jelenkor magyar sportolóit már most agyonnyomjuk mentálisan? Nem mindenkit, mert van, aki ezt jól viseli.

Mi lesz azokkal, akik képtelenek ezt a nyomást elviselni? Mit mondanak ezekre a sportolókra? Azt, hogy bajnok sem válhat belőle. Csakhogy ezt számos kutatás cáfolta.

Eközben nagyon sok sportágnak nincs meg idehaza a valós helyzetértékelése, a tíz aranyéremről álmodozunk. Persze ki kell tűzni célokat, de azok legyenek köszönőviszonyban a valósággal. Minél inkább hajszoljuk az eredményt, annál kevésbé érjük el azt. Miközben tudom, hogy a világ élsportjában sincs idő a babusgatásra, a fejek simogatására. Ha csak és kizárólag minden a pénzről szól, tényleg nem lehet ezzel az egésszel mit kezdeni.

– Ezek után a két gyerekének a sportútját hogyan látja?

– Nincs az az isten, ami arra késztetne, hogy az élsport felé hajtsam őket. Jó, ebben van némi túlzás. A férjem kissé másképpen látja ezt. Ő azt mondja – ezt pedig én is hajlandó vagyok elfogadni –, hogy ha valamelyik gyerekünkről kiderülne, hogy nagyon tehetséges és ő is akarja az élsportot, akkor mögé fogunk állni.

Zwickl-Veres Kata szerint az olimpiai életjáradék a magyar sport egyik káros jelensége

Fotó: Tumbász Hédi/Nemzeti Sport

Nem arról van szó, hogy mesterségesen el kell kerülni a kudarcokat, hiszen ami nem öl meg, az megerősít. Az érzelmileg, szellemileg, mentálisan demoralizáló helyzeteket kell kizárni a sportpályafutásból. A méltatlan, igazságtalan pillanatokat, amelyek nem tesznek hozzá semmit ahhoz, hogy te jó sportoló legyél.

– Van valami üzenete annak, hogy ahol és ahogy most élnek, arra az átlagember azt mondaná: a Zwickl házaspár a két gyerekével együtt kivonult a magyar társadalomból?

– Van. Az, hogy ez a világ sok és a sport, az élsport is nagyon sok. Ahol most élünk, az jó nekünk. Nincs a házban térerő, egyik szolgáltatónak sem sikerült még ide tornyot telepítenie, de a kertben minden reggel a feketerigók játszanak, s ez a gyerekeknek örömet szerez. Itt tényleg csend van, csak augusztus végén zeng az erdő, amikor kezdődik a szarvasbőgés. Mi jól vagyunk – annak ellenére, hogy hosszú ideig Németországban éltünk.

Maradhattunk volna ott is, de a szívünk és a család szeretete hazahozott.

Pedig Dani nem akart hazajönni, jól érezte magát Németországban, miközben most is ingázik és ott dolgozik. Benne is megvoltak azok a gyökerek, amelyek ide kötötték, de ezt csak távolról szemlélte. Abigél születése után két héttel jött a felismerés, hogy mégis haza kellene jönni. Igaz a mondás, hogy egy gyerek felneveléséhez egy egész falu kell. A falu, ahol nyugalom vesz bennünket körül. Ezt találtuk meg itt, ahol most élünk.

– A lövészet kortalan sport. Volt olyan olimpiai érmes sportlövő – igaz, nem magyar, hanem svéd –, aki 58 évesen nyert olimpiai érmet 1992-ben, Barcelonában. Érez még magában erőt egy esetleges visszatérésre?

– Éppen egy hónappal ezelőtt adtam le a fegyvereimet. Az utolsó versenyem, amelyen 60 fekvőt lőttem, 50 méterről, maga volt a pokol. Fájt a hátam, nyomott a ruha, izzadtam, rohadt kényelmetlennek tűnt az egész. Ekkor minden lepergett előttem. Hogy a térdelőnél a sarkadat a fenekedbe nyomod, mert az a jó testtartás. A kezedet kifacsarod. fekszel, de minden ötödik lövésnél ki kell venned a puskát a válladból, mert a fájdalom átjárja a testedet.

Húsz éven keresztül elfogadtam, hogy ez a sportág ilyen. Az utolsó versenyen jött elő az, ami addig sosem: mit keresek én itt, miért csinálom ezt?

Egyszerűen eltűnt, elveszett belőle a lényeg. A lövészettel való viszonyom lezárult: nagyon sokat köszönhetek neki, de nem szeretném, ha elhazudnánk az élsport, az élsportolók életéből a valóban fontos részeket, mert akkor sosem fog változni semmi. Azt hiszem, ez a válaszom a kérdésére.