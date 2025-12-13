Elárverezik George Foreman olimpiai aranyát, amit a legnagyobb kincsének tartott

A profi boksz legendája immár kilenc hónapja csatlakozott az égi klasszisokhoz. A 76 éves korában elhunyt ­George Foreman (76-5, 68 KO) – akit világszerte Big George néven ismertek a rajongók – azóta újra együtt van félelmetes ellenfeleivel, Muhammad Alival ­(56-5, 37 KO) vagy éppen Joe Frazier­rel ­(­32-4-1, 27 KO), akikkel az idők végtelenjéig idézhetik fel a profi ökölvívás legfényesebb időszakát, melynek főszereplői voltak. Most ismét a hírek élére került a Prédikátor, mégpedig azzal, hogy elárverezik legféltettebb kincsét, a véletlenül előkerült olimpiai aranyérmét.

George Foreman első edzőjével, Doc Broadus- szal, aki ökölvívót és olimpiai bajnokot faragott belőle Fotó: georgeforeman.com

George Foreman nem egészen két év alatt lett újoncból olimpiai bajnok

A sportág egyik legfigyelemreméltóbb és legmaradandóbb pályafutását építette fel. Tizenévesként George gyakran került bajba és verekedései miatt már-már a bűnözői életmód kis híján beszippantotta – bárki ellen képes volt önmagát megvédeni –, mígnem egyetlen életre szóló lehetőség mindent megváltoztatott. Ez a Job Corps volt, egy szövetségi program az utcai bandákban tengődő gyermekek, fiatalok kiemelésére, amely bevezette George-ot az ökölvívásba. Ekkor találkozott első edzőjével, Doc Broadus-szal, aki meglátott benne valamit, amit George akkor még nem látott meg magában.

Broadus doktor azt mondta, nem kell többé az utcán harcolnotok. Van egy jobb módszer

— elevenítette fel hivatalos honlapján George Foreman.

És a 17 éves bandatagból ökölvívó lett. Mindössze két év alatt kezdőből olimpiai aranyérmessé vált. 1968-ban, kevesebb mint két év boksztapasztalattal a háta mögött George megnyerte az AAU nehézsúlyú országos bajnokságát, és biztosította a helyét a mexikói olimpián részt vevő amerikai válogatottban. Foreman egészen parádés teljesítményt nyújtott az ötkarikás játékokon.

nyolcaddöntő: a lengyel Lucjan Trela ellen pontozásos győzelem

negyeddöntő: a román Ion Alexe döntő fölény a 3. menetben

eldöntő: az olasz Giorgio Bambini döntő fölény a 2. menetben

döntő: a szovjet (litván) Jonas Csepulisz döntő fölény a 2. menetben.

George Foreman és a kis amerikai zászló az olimpiai döntőt követően Fotó: georgeforeman.com

Miután megnyerte a döntőt, Foreman egy kis amerikai zászlóval a kezében körbefutotta a ringet és meghajolt az ünneplő tömeg előtt. Később minden alkalommal elmondta, hogy az olimpiai aranyérem megszerzésére volt a legbüszkébb bokszpályafutása során, sokkal többet ért számára, mint bármelyik világbajnoki címe.