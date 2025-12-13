george foremanbig georgearanyéremolimpiaiárverés

Elárverezik George Foreman olimpiai aranyát, amit a legnagyobb kincsének tartott

Szomorú napra virradt március 22-én az ökölvívást kedvelők tábora. Előző nap éjszakáján ugyanis visszatért Teremtőjéhez a világ talán legismertebb prédikátora, a kétszeres nehézsúlyú profi világbajnok, George Foreman. A ringben Big George néven ismertté vált bokszzseni amatőrben is felért a csúcsra, miután 1968-ban olimpiai aranyat nyert Mexikóban. A számára szinte mindent jelentő érmet nemrég találtak meg a szomszéd garázsában egyéb személyes tárgyak között, és az örökösök úgy döntöttek, nem tartják meg a medált, hanem árverésen értékesítik. A licit 2500 dollárról indult, és szombaton, közép-európai idő szerint késő este ér véget.

Molnár László
2025. 12. 13. 6:35
George Foreman az olimpiai aranyérmét tartotta a legtöbbre, most elárverezik az örökösök
George Foreman az olimpiai aranyérmét tartotta a legtöbbre, most elárverezik az örökösök Forrás: AFP
A profi boksz legendája immár kilenc hónapja csatlakozott az égi klasszisokhoz. A 76 éves korában elhunyt ­George Foreman (76-5, 68 KO) – akit világszerte Big George néven ismertek a rajongók – azóta újra együtt van félelmetes ellenfeleivel, Muhammad Alival ­(56-5, 37 KO) vagy éppen Joe Frazier­rel ­(­32-4-1, 27 KO), akikkel az idők végtelenjéig idézhetik fel a profi ökölvívás legfényesebb időszakát, melynek főszereplői voltak. Most ismét a hírek élére került a Prédikátor, mégpedig azzal, hogy elárverezik legféltettebb kincsét, a véletlenül előkerült olimpiai aranyérmét.

George Foreman első edzőjével, Doc Broadus- szal, aki ökölvívót és olimpiai bajnokot faragott belőle
George Foreman első edzőjével, Doc Broadus- szal, aki ökölvívót és olimpiai bajnokot faragott belőle      Fotó: georgeforeman.com

George Foreman nem egészen két év alatt lett újoncból olimpiai bajnok

A sportág egyik legfigyelemreméltóbb és legmaradandóbb pályafutását építette fel. Tizenévesként George gyakran került bajba és verekedései miatt már-már a bűnözői életmód kis híján beszippantotta – bárki ellen képes volt önmagát megvédeni –, mígnem egyetlen életre szóló lehetőség mindent megváltoztatott. Ez a Job Corps volt, egy szövetségi program az utcai bandákban tengődő gyermekek, fiatalok kiemelésére, amely bevezette George-ot az ökölvívásba. Ekkor találkozott első edzőjével, Doc Broadus-szal, aki meglátott benne valamit, amit George akkor még nem látott meg magában.

Broadus doktor azt mondta, nem kell többé az utcán harcolnotok. Van egy jobb módszer

— elevenítette fel hivatalos honlapján George Foreman.

És a 17 éves bandatagból ökölvívó lett. Mindössze két év alatt kezdőből olimpiai aranyérmessé vált. 1968-ban, kevesebb mint két év boksztapasztalattal a háta mögött George megnyerte az AAU nehézsúlyú országos bajnokságát, és biztosította a helyét a mexikói olimpián részt vevő amerikai válogatottban. Foreman egészen parádés teljesítményt nyújtott az ötkarikás játékokon.

  • nyolcaddöntő: a lengyel Lucjan Trela ellen pontozásos győzelem
  • negyeddöntő: a román Ion Alexe döntő fölény a 3. menetben
  • eldöntő: az olasz Giorgio Bambini döntő fölény a 2. menetben
  • döntő: a szovjet (litván) Jonas Csepulisz döntő fölény a 2. menetben.
George Foreman és a kis amerikai zászló az olimpiai döntőt követően
George Foreman és a kis amerikai zászló az olimpiai döntőt követően    Fotó: georgeforeman.com

Miután megnyerte a döntőt, Foreman egy kis amerikai zászlóval a kezében körbefutotta a ringet és meghajolt az ünneplő tömeg előtt. Később minden alkalommal elmondta, hogy az olimpiai aranyérem megszerzésére volt a legbüszkébb bokszpályafutása során, sokkal többet ért számára, mint bármelyik világbajnoki címe.

Kétszer hódította meg a királykategóriát, 48 évesen még világbajnok volt

Foreman már az olimpiát követő évben (1969) profinak állt, és 1973 januárjában megszerezte a WBA és a WBC világbajnoki öveit egy legendás meccsen Joe Frazier ellen – két menet alatt hatszor küldte padlóra Frazier-t –, majd ezután kétszer is sikeresen megvédte, mindkétszer egy gyors kiütéses győzelemmel. Ekkor 40-0-s (37 KO) mérleggel rendelkezett, és így érkezett el minden idők egyik legjobb, legemlékezetesebb meccséig: az 1974. október 30-án Kinshasában rendezett ringháborúja Muhamad Ali ellen a Rumble in the Jungle (Bunyó a dzsungelben) elnevezéssel vonult be a sporttörténelembe.

Ali az erre a meccsre kitalált és hibátlanul végrehajtott taktikának köszönhetően a nyolcadik menetben kiütötte az addig hibátlan mérlegű, regnáló világbajnok Foremant és visszaszerezte a nehézsúlyú világbajnoki övet. A meccsnek sosem rendezték meg a visszavágóját – ezt Big George sokáig nem tudta megemészteni –, ám évekkel később a két extraklasszis kibékült egymással. 

A másik kuriózum, ami tovább gazdagította a Prédikátos örökségét, hogy az első és második világbajnoki címe között 21 év telt el, hiszen a boksz történetében ilyenre senki sem volt képes rajta kívül. Második vb-címével 45 évesen lett a történelem legidősebb világbajnoka. 1994. november 5-én Foreman a veretlen bajnok Michael Moorerrel csapott össze. Sokáig úgy tűnt, pontozással veszít a legenda, ám a 10. menetben kiütötte Moorert, és újra nehézsúlyú világbajnok lett. Minden idők legidősebb nehézsúlyú világbajnoka...

Ez volt a legnagyobb eredményem, mert annyi mindenen túljutottam akkoriban… Elvesztettem az édesanyámat. Elvesztettem egy szeretett unokaöcsémet. Ellopták tőlem a pénzemet. Elhíztam. De visszatértem, és szembenéztem a világ legnagyobb bajnokával

– elevenítette fel nagy győzelmét.  

Az Ökölvívó-hírességek Csarnokának tagja volt a királykategória legidősebb világbajnoka, aki 48 évesen és 106 naposan Lou Savaresét (46-7, 38 KO) 1997. április 26-án pontozással legyőzte, így megőrizte a WBU vb-övét. Ezt követően kikapott Shannon Briggstől – mindenki vitatta Briggs megosztott pontozással kivívott győzelmét –, majd visszavonult. Hetvenhat győzelmet aratott, ebből 68 kiütéssel – majdnem kétszer annyit, mint Ali. Miután 1997-ben visszavonult az ökölvívástól, különcségei és különös vállalkozásai folytatódtak. Egyik legjobb üzleti befektetése az volt, amikor társult egy neves grillmárkával, a nevét adta a projekthez, és ezzel az egy üzlettel több pénzt keresett, mint amennyit az ökölvívás valaha is hozott számára. Ugyanis 2009-től több mint 100 millió grillsütő talált gazdára, és ebből 200 millió dollár ütötte Foreman markát.

George Foreman boldogan ünnepelt Washingtonban az olimpiai aranyéremmel a nyakában
George Foreman boldogan ünnepelt Washingtonban az olimpiai aranyéremmel a nyakában      Fotó: Bettmann / Bettmann

2500 dollár volt a kikiáltási ára az olimpiai aranynak

Nos, nem egészen kilenc hónappal a halálát követően ez az aranyérem kerül most kalapács alá. A Leland aukciósház – amely a licitet vezeti – elárulta, miként került elő a Foreman számára felbecsülhetetlen „kincs”. Big George ugyanis megkérdezte az egyik szomszédját, hogy használhatná-e a garázsát néhány holmijának tárolására. Az egykori bokszoló halálát követően meg is feledkeztek az átvitt dobozokról, amelyekben az olimpiai aranyérem mellett Foreman útlevele, jogosítványa is ott rejtőzött. Amikor most megtalálta ezeket a garázs tulajdonosa, természetesen visszaadta azokat a jogos örökösöknek. A doboz tartalma az aranyérem kivételével már mind új gazdára talált, és most eljött az idő, hogy valaki az aranyérem boldog tulajdonosa legyen.

Maga a licit már elindult, a kikiáltási ár 2500 dollár volt, és szombat estig lehet licitálni. Az aranyérem aranyozott ezüst – tömör ezüst, vékony aranyréteggel bevonva –, ám mivel évtizedekig egy dobozban tárolták, nem volt tökéletes állapotban, ezért megtisztították, hogy visszaállítsák eredeti megjelenését.

– Nagyon valószínűnek tartjuk, hogy ez George Foreman aranyérme az 1968-as mexikóvárosi olim­piai játékokról. Ezt azonban fénymásolat vagy az eredeti plakett nélkül nem tudjuk százszázalékosan megerősíteni – olvasható az aukciósház leírásában, amelyben az érmet az érdeklődő licitálóknak mutatták be. Nos, egyelőre nem tudni, hol tart a licit, illetve mi lesz az a végső ár, amiért valaki megszerezheti Foreman olimpiai aranyát.

George Foreman olimpiai döntője 1968 Mexikó:


 

