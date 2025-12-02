Szenzáció: az olimpiai ezüstérmes franciák is a magyar válogatott hátát nézik

Ahogy az ismert sláger mondja, az éjjel soha nem érhet véget, varázsolj valami nagyon szépet... Nos, a magyar férfi-kosárlabdaválogatott éppen ebbe a varázslásban van, hiszen a finnek elleni 89-82-es, bravúros győzelmet követően Belgiumot is legyőzte idegenben (87-85), és veretlenül vezeti a vb-selejtezős csoportját. Hogy ez mennyire nagy eredmény, azt mi sem bizonyítja jobban, minthogy az olimpiai ezüstérmes franciák is a magyarok hátát nézik. Ki gondolta volna ezt pár héttel ezelőtt, miközben sokan már azt is nagy eredménynek tartották, hogy Vojvodáék egyáltalán idáig eljutottak.

Gasper Okorn, a magyar kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya eddig a világot meglepte csapata két sikerével (Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztőség)

Újra téma lesz a világban a magyar kosárlabda

A belgák elleni találkozó azért is kiemelt fontosságú volt a nemzeti csapat számára, mert időközben az általunk legyőzött Finnország megverte Franciaországot, így a magyar válogatott az újabb győzelemmel a csoport élére került.

Hogy nagyjából mindenkit képbe helyezzünk az eddigi ellenfeleink erejéről, megjegyeznénk, hogy a legutóbbi Európa-bajnokságon a finnek a 4. helyen végeztek, míg a hétfőn este legyőzött belgák 2011 óta minden Európa-bajnokságon ott voltak.

Ugyanakkor az kétségkívül a mieink esélyeit növelte a találkozó előtt, hogy az ellenfél két NBA-játékosa – Ajay Mitchell (Oklahoma City Thunder) és Toumani Camara (Portland Trail Blazers) – ezúttal sem állt a válogatott rendelkezésére.

Ám így is világraszóló bravúr az, amit eddig a csapat elért, és noha még négy meccs hátra van a csoportküzdelmekből, már nem irreális arról beszélni, hogy a válogatott akár tovább is juthat ebből a négyesből. Nem véletlenül mondta Gasper Okorn szövetségi kapitány az újabb diadalt követően, hogy lassan az lesz az egyik fő gondja, miként tartsa földön a szárnyaló játékosait.

– Hatalmas elismerés a játékosoknak, hiszen megérdemeltük ezt a győzelmet, az első negyed után többé-kevésbé irányítottuk a mérkőzést, jól játszottunk, betartottuk a tervünket. A negyedik negyed elején öt percre elvesztettük a kontrollt, amit megbüntettek a hazaiak, kisebb pánikba estünk, de jól reagáltunk erre a helyzetre idegenben is.

Nagy sikert arattunk, az előselejtezőből érkeztünk, de maradunk két lábbal a földön, mindenesetre ezzel a két győzelemmel könnyebbé tettük magunknak a folytatást

– nyilatkozta a szövetségi kapitány.