Rendkívüli

Stabilan vezet a Fidesz, üvegplafon a Tisza felett

kosárlabdavb-selejtezőférfiválogatottMagyarországcsoport

Szenzáció: az olimpiai ezüstérmes franciák is a magyar válogatott hátát nézik

Vélhetően mindenki orvost hívott volna ahhoz az emberhez, aki a selejtezők kezdetén azt jósolja, hogy az olimpiai ezüstérmes franciák, az Eb meglepetéscsapata, a finnek és a belgák két mérkőzés után irigykedve és döbbenten merednek majd a csoport állására. Ugyanis a magyar férfi-kosárlabdaválogatott a világot meglepve előbb a finneket itthon (89-82), majd hétfő este a belgákat idegenben győzte le 87-85-re, és százszázalékos teljesítménnyel a kvartett élén áll. Újra bebizonyosodott tehát, a sportban igenis léteznek csodák.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 9:37
Most ziccerhelyzetbe került a vb-selejtezőn a magyar kosárlabda-válogatott a továbbjutást illetően
Most ziccerhelyzetbe került a vb-selejtezőn a magyar kosárlabda-válogatott a továbbjutást illetően Fotó: Girgasz Péter
Ahogy az ismert sláger mondja, az éjjel soha nem érhet véget, varázsolj valami nagyon szépet... Nos, a magyar férfi-kosárlabdaválogatott éppen ebbe a varázslásban van, hiszen a finnek elleni 89-82-es, bravúros győzelmet követően Belgiumot is legyőzte idegenben (87-85), és veretlenül vezeti a vb-selejtezős csoportját. Hogy ez mennyire nagy eredmény, azt mi sem bizonyítja jobban, minthogy az olimpiai ezüstérmes franciák is a magyarok hátát nézik. Ki gondolta volna ezt pár héttel ezelőtt, miközben sokan már azt is nagy eredménynek tartották, hogy Vojvodáék egyáltalán idáig eljutottak.

Gasper Okorn, a magyar kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya eddig a világot meglepte csapata két sikerével
Gasper Okorn, a magyar kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya eddig a világot meglepte csapata két sikerével (Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztőség)

Újra téma lesz a világban a magyar kosárlabda

A belgák elleni találkozó azért is kiemelt fontosságú volt a nemzeti csapat számára, mert időközben az általunk legyőzött Finnország megverte Franciaországot, így a magyar válogatott az újabb győzelemmel a csoport élére került. 

Hogy nagyjából mindenkit képbe helyezzünk az eddigi ellenfeleink erejéről, megjegyeznénk, hogy a legutóbbi Európa-bajnokságon a finnek a 4. helyen végeztek, míg a hétfőn este legyőzött belgák 2011 óta minden Európa-bajnokságon ott voltak. 

Ugyanakkor az kétségkívül a mieink esélyeit növelte a találkozó előtt, hogy az ellenfél két NBA-játékosa – Ajay Mitchell (Oklahoma City Thunder) és Toumani Camara (Portland Trail Blazers) – ezúttal sem állt a válogatott rendelkezésére.

Ám így is világraszóló bravúr az, amit eddig a csapat elért, és noha még négy meccs hátra van a csoportküzdelmekből, már nem irreális arról beszélni, hogy a válogatott akár tovább is juthat ebből a négyesből. Nem véletlenül mondta Gasper Okorn szövetségi kapitány az újabb diadalt követően, hogy lassan az lesz az egyik fő gondja, miként tartsa földön a szárnyaló játékosait.

– Hatalmas elismerés a játékosoknak, hiszen megérdemeltük ezt a győzelmet, az első negyed után többé-kevésbé irányítottuk a mérkőzést, jól játszottunk, betartottuk a tervünket. A negyedik negyed elején öt percre elvesztettük a kontrollt, amit megbüntettek a hazaiak, kisebb pánikba estünk, de jól reagáltunk erre a helyzetre idegenben is. 

Nagy sikert arattunk, az előselejtezőből érkeztünk, de maradunk két lábbal a földön, mindenesetre ezzel a két győzelemmel könnyebbé tettük magunknak a folytatást 

nyilatkozta a szövetségi kapitány.

A magyar válogatott eddig minden reményeinket felülmúlva szerepel a vb-selejtező csoportküzdelmeiben
A magyar válogatott eddig minden reményeinket felülmúlva szerepel a vb-selejtező csoportküzdelmeiben (Fotó: FIBA/Basketball)

Hogyan tovább, vajon elérhető-e a magyaroknak a vb-szereplés?

Mint fentebb írtuk, a válogatottra még négy meccs vár a csoportban, és minden szurkoló abban reménykedik, hogy rövidesen felépül a finnek ellen megsérült Golomán György, illetve Vojvoda Dávid, akik azért – igaz, most nem látszott – nagyon hiányoznak a csapatból. A kvalifikáció hátralévő négy mérkőzésére jövő február-márciusban – a franciák ellen oda-vissza –, illetve júliusban kerül sor, így minden esély megvan arra, hogy a két játékos már egészségesen álljon a kapitány rendelkezésére.

A csoport állása:

  1. Magyarország 4 pont
  2. Franciaország 3 pont (155-146)
  3. Finnország 3 pont (165-165)
  4. Belgium 2 pont

Hogy kellően értékelni tudja mindenki ezt a jelenleg csak átmeneti csoportelsőséget, leírjuk, kik állnak hasonlóan a többi kvartettben: Spanyolország, Görögország, Törökország, Nagy-Britannia, Horvátország, Lengyelország és Csehország. Noha azzal tisztában van mindenki, hogy nem lesz csoportelső a magyar válogatott, de minden esélye megvan a továbbjutásra, amihez elég lehet Belgiumot legyőzni az utolsó csoportmeccsen.

A magyar csapat további menetrendje:

  • 2026. február 27.: Magyarország–Franciaország
  • 2026. március 1.: Franciaország–Magyarország
  • 2026. július 3.: Finnország–Magyarország
  • 2026. július 6.: Magyarország–Belgium

A csoport első három helyezettje jut tovább a második körbe, ahol a H csoport (Szlovénia, Csehország, Svédország, Észtország) első három helyezettjével kerül majd egy hatosba, amelyből az első három jut ki a világbajnokságra. A vb-t 2027. augusztus 27. és szeptember 12. között rendezik Katarban. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

