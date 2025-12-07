Meghalt Szoboszlai Dominik csapatának egykori tulajdonosa

Tom Hicks 2010-ben adta el tulajdonrészét Liverpoolban, előtte három és fél évig volt tulajdonosa a klubnak. Úgy lett tulajdonos, hogy 50 százalékos részesedést vásárolt a klubban egy másik amerikai befektetővel, George Gillet-tel. Azt remélte, hogy olyan sikeres lesz, mint az NHL-ben, ahol a Dallas Stars tulajdonosaként 1999-ben Stanley-kupát nyert. Tom Hicks 1998 és 2010 között az MLB-ben, azaz a baseball-bajnokságban szereplő Texas Rangers csapatának is tulajdonosa volt.

A 79 éves Tom Hicks vasárnap halt meg

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Tom Hicks Liverpoolban nem volt sikeres

Liverpooli időszakát nem övezték nagy sikerek, ellenben a klub tetemes adósságokat halmozott fel. Működése alatt a csapatot számos belső viszály sújtotta.

Az ő nevéhez fűződik Roy Hodgson edzői kinevezése, amely borzalmas döntésnek bizonyult.

A csapat Hicks működése alatt semmilyen trófeát nem tudott megnyerni. Ellenben Hicks fia egy káromkodásokkal teli e-mailben idiótának nevezett egy Liverpool-szurkolót. Később bocsánatot kért a szavaiért.

A két tulajdonos a sikertelenségek miatt összeveszett, de abban még meg tudtak állapodni, hogy 2010-ben eladják részesedésüket. Tom Hicks dicstelenül távozott az angol csapattól. A két vezető 600 millió és 1 milliárd font közötti árat kért a klubért. Az új tulajdonos, az FSG azonban állítólag 300 millió fontért ütötte nyélbe az üzletet, ez 80 millió fonttal volt több, mint amennyiért a Hicks és Gillett megvásárolta. Azonban a több mint 200 millió fontos adósság felhalmozódása miatt az amerikai tulajdonosok közel 150 millió fontot veszítettek az üzleten.