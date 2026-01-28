Rendkívüli

A Tisza pártból kiugrott szakértő kitálalt: tényleg adóemelésre és megszorításra készülnek, miközben a választási kampányban mást mondanak

BarcelonaPSGhansi flickParis Saint-GermianJoan Laporta

Őrjöngenek Barcelonában, Párizsban kötött ki a Lamine Yamalhoz fogható tehetség

Óriási a felháborodás Spanyolországban. A Paris Saint-Germain labdarúgócsapata leigazolta a Barcelona 18 éves tehetségét, Dro Fernandezt. A katalán klub elnöke, Joan Laporta elkeseredve kellemetlen helyzetnek nevezte a játékos PSG-hez igazolását.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 12:58
Elvesztette tehetségét a Barcelona.
A Barcelona mezét a PSG szerelésére cserélte Dro Fernandez Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A spanyol sajtó értesülései szerint a francia PSG 8,2 millió eurót (7,1 millió fontot) fizetett Dro Fernandez játékjogáért a spanyol Barcelona együttesének, ami magasabb, mint a szerződésében szereplő hatmillió eurós kivásárlási záradék. Mindez azért lehet a hírek szerint, mert a párizsi klub meg akarja őrizni a jó kapcsolatát a Barcelonával.

A Barcelona neveltje, Dro Fernandez már edzésbe is állt a PSG-nél
A Barcelona neveltje, Dro Fernandez már edzésbe is állt a PSG-nél. Fotó: AFP/Franck Fife

 

Dro Fernandez élete egyik legbüszkébb pillanatának írt le távozását

A francia klub a közleményében azt hangsúlyozta, hogy az igazolás teljes mértékben összhangban van a PSG sportstratégiájával, amely a fiatal tehetségek fejlesztésére épül. Fernandez maga is lelkesen nyilatkozott:

Ez életem egyik legbüszkébb pillanata. A PSG hatalmas klub, amelyet gyerekkorom óta követek, és ahol számos legenda írt történelmet.

A fiatal, akit korábban már Lamine Yamal tehetségéhez mértek, Instagram-bejegyzésében vett búcsút a Barcelonától: „Négy felejthetetlen idény után életem egyik legnehezebb döntését hoztam meg: elbúcsúzom attól a klubtól, amely az otthonommá vált.”

Hansi Flick korábban figyelmeztette a játékost

A Barcelona vezetőedzője, Hansi Flick korábban már figyelmeztette a fiatal játékost, hogy alaposan gondolja meg a lépését: – A fiataloknak a klubért kell élniük. Mi lehetőséget adunk nekik, hogy a világ legjobbjaival edzhessenek és fejlődjenek. De ha valaki a Barcelonáért akar játszani, azt teljes szívvel tegye. Ezeket a színeket élni kell, nem csak viselni – mondta Flick, aki ugyanakkor elfogadta, hogy a döntés a játékos kezében volt: Ők 18 évesek, elég érettek, hogy döntsenek, és sok ember áll mögöttük, akik tanácsokat adnak nekik.

 

A Barcelona elnöke sem hagyta szó nélkül a fiatal távozását

A katalánok elnökeként Joan Laporta a Catalunya Rádiónak a következőket mondta őrjöngve: – Kellemetlen helyzet volt ez, mert más megoldásban állapodtunk meg, amikor betöltötte a 18. életévét. Meglepett minket, amikor az ügynöke közölte, hogy nem tudja betartani, amiben megállapodtunk – fakadt ki Laporta.

Dro Fernandez 2022-ben csatlakozott a klub híres akadémiájához, a La Masiához, és azóta öt alkalommal lépett pályára a felnőttcsapatban – köztük a Bajnokok Ligájában is, az Olimpiakosz ellen. A fiatal középpályás 2030-ig írt alá a PSG-hez.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Örökre?

Kondor Katalin avatarja

Az unió okoskodik, mi, magyarok meg egyre fogadjuk a háború elől menekülő szerencsétleneket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.