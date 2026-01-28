Őrjöngenek Barcelonában, Párizsban kötött ki a Lamine Yamalhoz fogható tehetség

A spanyol sajtó értesülései szerint a francia PSG 8,2 millió eurót (7,1 millió fontot) fizetett Dro Fernandez játékjogáért a spanyol Barcelona együttesének, ami magasabb, mint a szerződésében szereplő hatmillió eurós kivásárlási záradék. Mindez azért lehet a hírek szerint, mert a párizsi klub meg akarja őrizni a jó kapcsolatát a Barcelonával.

A Barcelona neveltje, Dro Fernandez már edzésbe is állt a PSG-nél. Fotó: AFP/Franck Fife

Dro Fernandez élete egyik legbüszkébb pillanatának írt le távozását

A francia klub a közleményében azt hangsúlyozta, hogy az igazolás teljes mértékben összhangban van a PSG sportstratégiájával, amely a fiatal tehetségek fejlesztésére épül. Fernandez maga is lelkesen nyilatkozott:

Ez életem egyik legbüszkébb pillanata. A PSG hatalmas klub, amelyet gyerekkorom óta követek, és ahol számos legenda írt történelmet.

A fiatal, akit korábban már Lamine Yamal tehetségéhez mértek, Instagram-bejegyzésében vett búcsút a Barcelonától: „Négy felejthetetlen idény után életem egyik legnehezebb döntését hoztam meg: elbúcsúzom attól a klubtól, amely az otthonommá vált.”

Hansi Flick korábban figyelmeztette a játékost

A Barcelona vezetőedzője, Hansi Flick korábban már figyelmeztette a fiatal játékost, hogy alaposan gondolja meg a lépését: – A fiataloknak a klubért kell élniük. Mi lehetőséget adunk nekik, hogy a világ legjobbjaival edzhessenek és fejlődjenek. De ha valaki a Barcelonáért akar játszani, azt teljes szívvel tegye. Ezeket a színeket élni kell, nem csak viselni – mondta Flick, aki ugyanakkor elfogadta, hogy a döntés a játékos kezében volt: – Ők 18 évesek, elég érettek, hogy döntsenek, és sok ember áll mögöttük, akik tanácsokat adnak nekik.

A Barcelona elnöke sem hagyta szó nélkül a fiatal távozását

A katalánok elnökeként Joan Laporta a Catalunya Rádiónak a következőket mondta őrjöngve: – Kellemetlen helyzet volt ez, mert más megoldásban állapodtunk meg, amikor betöltötte a 18. életévét. Meglepett minket, amikor az ügynöke közölte, hogy nem tudja betartani, amiben megállapodtunk – fakadt ki Laporta.

Dro Fernandez 2022-ben csatlakozott a klub híres akadémiájához, a La Masiához, és azóta öt alkalommal lépett pályára a felnőttcsapatban – köztük a Bajnokok Ligájában is, az Olimpiakosz ellen. A fiatal középpályás 2030-ig írt alá a PSG-hez.