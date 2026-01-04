FerencvárosVarga BarnabásFradiTóth AlexFTC

Titkolózik a Fradi Tóth Alex és Varga Barnabás miatt? Kezdődik a felkészülés

A labdarúgó NB I-ben címvédő Ferencváros spanyolországi edzőtáborban készül a magyar bajnokság és az Európa-liga tavaszi folytatására. A Fradi azt azonban nem közölte, kik utaznak el a csapattal csütörtökön La Mangába, így nem lehet tudni, hogy a távozás szélén álló Tóth Alex, Varga Barnabás kettős ott van-e a keretben.

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 12:23
Nem tudni, hogy Tóth Alex és Varga Barnabás ott van-e a Ferencváros utazó keretében Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztőség
A Fradi honlapjának beszámolója szerint a keret hétfőn kezdi újra az edzéseket, s január 16-ig a tervek szerint három felkészülési mérkőzést is játszik: jövő szombaton a német másodosztályban szereplő Holstein Kiel, két nappal később Bolla Bendegúz osztrák csapata, a Rapid Wien lesz az ellenfél, míg január 15-én a dán FC Midtjyllanddal csap össze Robbie Keane együttese.

A Fradi edzőtábori programja
A Fradi edzőtábori programja (Fotó: fradi.hu)

A Fradi nem nevezte meg a keret tagjait

A bajnoki tabella második helyén álló, az El-ben már biztosan továbbjutó Ferencváros azt nem közölte, hogy kik lesznek az utazó keret tagjai,

így nem tudni, hogy az egyaránt magyar válogatott, eladás előtt álló Tóth Alex és Varga Barnabás ott lesz-e Spanyolországban az edzőtáborban.

Utóbbi szinte biztosan a görög AEK Athén játékosa lesz, a magyar válogatott csatárt vasárnap délután várják Athénba, ahol hétfőn eshet át a szokásos orvosi vizsgálaton, ezután jelenthetik be a leigazolását.

A Ferencváros a második helyről várja az NB I január 24–25-i, 19. fordulóját, amelyben a listavezető Győrt fogadja majd.

 

