A Fradi angliai összeomlása mindenkit váratlanul ért

A Fradi számára az angliai mérkőzés előtt csak az volt a kérdés, hogy a magyar bajnokcsapat az alapszakasz első nyolc helyének valamelyikén végez-e? Ebben az esetben a Ferencváros azonnal a legjobb 16 közé jutott volna az Európa-ligában. Nos, ez végül nem sikerült, de a 12. hely sem rossz. A pénteki sorsoláson az is eldőlt, hogy a zöld-fehérek a bolgár Ludogorec ellen folytatják a menetelést.
Fradi: mi történt veled?
A Rapid Sport újabb adásában természetesen azt elemeztük, mi történt Angliában a Ferencvárossal.
