A Fradi angliai összeomlása mindenkit váratlanul ért

A Premier League és a magyar NB I közötti különbséget is megmutatta a Ferencváros utolsó alapszakaszbeli mérkőzése az Európa-ligában. A csúnya vereség ellenére is kalapot kell emelni a Fradi EL-alapszakasz szereplése előtt.

P.Fülöp Gábor
2026. 01. 31. 6:12
A Fradi számára az angliai mérkőzés előtt csak az volt a kérdés, hogy a magyar bajnokcsapat az alapszakasz első nyolc helyének valamelyikén végez-e? Ebben az esetben a Ferencváros azonnal a legjobb 16 közé jutott volna az Európa-ligában. Nos, ez végül nem sikerült, de a 12. hely sem rossz. A pénteki sorsoláson az is eldőlt, hogy a zöld-fehérek a bolgár Ludogorec ellen folytatják a menetelést.

Fradi
A Fradi játékosainak semmi sem sikerült Angliában Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztőség

Fradi: mi történt veled?

A Rapid Sport újabb adásában természetesen azt elemeztük, mi történt Angliában a Ferencvárossal.

 

