Az FTC tett egy lépést az egyenes ágú továbbjutás felé

A női kézilabda Bajnokok Ligája B csoportjának 11. fordulójában az FTC-Rail Cargo Hungaria a szlovén Krim Otp Group Mercatort fogadta Érden. Az már a forduló előtt eldőlt, hogy a magyar csapat bejut az egyenes kieséses szakaszba, ahhoz viszont szükség volt a papírforma érvényesítésére, hogy az FTC jó pozícióban maradjon az első két helyért folyó versenyben – ez a két pozíció egyenes ágú továbbjutást ér a negyeddöntőbe, a 3–6. helyen továbbjutókra vár előtte még egy oda-vissza vágós párharc.

Az FTC és a Krim női kézilabda BL-meccse végén már nem volt akkora a küzdelem, mint itt Ingstad, illetve Martins és Egger között Fotó: MTI/Purger Tamás

A Fradi ősszel Ljubljanában 33-22-re verte szlovén riválisát, ehhez képest most Érden sokkal szorosabban alakult az első félidő, a Ferencváros mindössze egy góllal, 17-16-ra vezetett a szünetben.

Női kézilabda BL: a második félidőben lépett el az FTC

A második játékrész eleje viszont sorsdöntőnek bizonyult: villámgyorsan nőtt a különbség, a Krim ekkor támadásban és védekezésben sem találta az ellenszert a Fradi játékára.

A Ferencváros végül 38-31-re nyert, és átmenetileg fellépett a közvetlen negyeddöntőt érő második helyre a csoporttabellán, s a Brest–Odense rangadó eredményének függvényében akár ott is maradhat a forduló végére is. A Fradira vár még egy kötelező győzelem a Sola ellen, ám a sorsa vélhetően inkább majd az utolsó két meccsen, a CSM elleni hazai, majd az Odense elleni idegenbeli találkozón múlik majd.

Vogel szép passzából Ingstad szerezte a Fradi első gólját