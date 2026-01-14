FTCBöde-Bíró BlankaJanurik Kinga

Böde-Bíró Blanka mindent megkérdezett – ezt mondta róla a posztrivális

Fontos rangadót nyert meg Debrecenben a Ferencváros. A magyar női kézilabda-bajnokság szerdai játéknapján az FTC 35-29-re győzött a DVSC vendégeként, ám emellett annak is örülhetett, hogy visszatért a csapat kapujába Böde-Bíró Blanka. Poszttársa, a remekül védő Janurik Kinga részleteket is elárult a több mint egy évet kihagyott játékosról.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 21:27
Az FTC kapusa, a képünkön láható Janurik Kinga boldog, hogy újra tétmeccsen védhetett posztriválisa, Böde-Bíró Blanka. Fotó: MTI/Vasvári Tamás
Kapusfronton kissé megszorult tavaly a Ferencváros. Az FTC meghatározó kézilabdakapusai közül Böde-Bíró Blanka 2025 januárjában jelentette be, hogy várandós, Laura Glausert pedig október 11-én láthatták legutóbb védeni a szurkolók, miután megsérült, majd nyaki gerincsérv miatt meg kellett műteni őt. A rutinos Janurik Kinga állta a sarat, kiegészülve a fiatalságot képviselő Szilágyi Dianával, Böde-Bíró azonban júliusi szülése után decemberben edzésbe állt, így szinte már csak idő kérdése volt, hogy mikor térhet vissza a meccskeretbe.

20260114 Debrecen Kézilabda NB1 bajnoki mérkőzés DVSC Schaeffler FTC Foto: Czinege Melinda Nemzeti Sport
Az FTC (képünkön labdával a csapat játékosa, Klujber Katrin) hátrányból fordítva nyert Debrecenben. Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda

Az FTC visszatérő kapusa mindenre rákérdezett – Janurik Böde-Bíróról

Nos, Böde-Bíró nagy pillanata végül 2026. január 14-én, szerdán, Debrecenben érkezett el, amikor az FTC az eleinte többgólos hátrányából fordítva fontos rangadót nyert meg a DVSC vendégeként. A 31 esztendős kapuvédő a mérkőzés első és második félidejében is beállt néhány hétméteresnél. A négy, kapujára célzott lövésből bár kivédenie egyet sem sikerült, már az nagy lépés neki, hogy újra játszhatott a gyermekáldást követően – 2024. november 17. után első alkalommal volt a Ferencváros keretének a tagja.

– Az elején mindent megkérdezett, mondtam is neki, hogy mintha most kezdene el kézilabdázni. Nagyon-nagyon örülök neki, hiányzott már – mondta el a lefújás után az M4 Sport riporterének a debreceni meccsen 12-szer hárító Janurik Kinga, amikor poszttársa visszatéréséről kérdezték. 

Örültem Diának is, nagyon sokat segített nekem, viszont Blani egy olyan támpont, hogyha csak rám néz, mutat valami, akkor tudom, hogy mit szeretne. Jó újra vele lenni.

A jó kezdés után megállt a Debrecen

Az FTC első magyar csapatként győzte le a debrecenieket a 2025/2026-os bajnoki kiírásban, ám a DVSC vezetőedzője, Szilágyi Zoltán elismerte: megérdemelten nyert a vendégcsapat.

– Jól kezdtük a mérkőzést, ám ettől mintha mi illetődtünk volna meg, teljesen megállt a csapat. Elsősorban védekezésben nem találtuk a ritmusunkat, hiányoltam az elszántságot hátul. Jó csapat ellen játszottunk, de van bennem hiányérzet! Megyünk tovább, hiszen fontos feladatok várnak ránk – összegzett a tréner.

A vendégeket felkészítő Jesper Jensen tisztában van vele, hogy nem kezdtek jól, hiszen a Ferencváros kezdetben ötgólos hátrányban is volt, ám úgy fogalmazott, büszke csapatára, amiért sikerült fordítani, és egy valóban fontos találkozót megnyerni.

Videón a teljes sajtótájékoztató:

