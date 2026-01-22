Rendkívüli

Halállal fenyegeti Orbán Viktort és kormányváltást akar Magyarországon az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka

futbólia visszahódításaPuskás arénaszöllősi györgy

Visszahódítani Futbóliát – a nem is lehetetlen küldetés

Nem sport-, hanem közéleti könyvként határozta meg legújabb munkáját Szöllősi György a Futbólia visszahódítása című kötet csütörtöki bemutatóján, amelynek a Kertész Imre Intézet adott otthont. A könyv a magyar futball társadalmi presztízsének múlt századi lerombolását, majd az elmúlt másfél évtizedben végbement visszaállítását vizsgálja, történeti, kulturális és közéleti összefüggésekben.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 18:14
Szöllősi György dedikál a könyvbemutatón Fotó: Dömötör Csaba
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A sajtónyilvános eseményen Szabó László kommunikációs szakember moderálta a beszélgetést. Szöllősi György – a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke – mellett Ballai Attila sportújságíró, a kötet lektora és a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője, Czuczi Márton, a Puskás Múzeum főosztályvezetője, korábbi Puskás-akadémista labdarúgó, valamint Vincze Ottó, korábbi válogatott labdarúgó osztotta meg gondolatait az egybegyűltekkel.

Balról jobbra: Szabó László, Vincze Ottó, Szöllősi György, Ballai Attila és Czuczi Márton a Futbólia visszahódítása című könyv bemutatóján
Balról jobbra: Szabó László, Vincze Ottó, Szöllősi György, Ballai Attila és Czuczi Márton a Futbólia visszahódítása című könyv bemutatóján Fotó: Dömötör Csaba

Futball mint kultúra és társadalmi tükör

A bemutató időpontja – január 22., a magyar kultúra napja – adta az egyik alapkérdést: mennyiben része a labdarúgás a kultúrának? A résztvevők egyetértettek abban, hogy a futball nem csupán része annak, hanem a tömegekre gyakorolt hatása miatt az egyik legerősebb kulturális kifejezőeszköz. Ballai Attila felidézte: a magyar labdarúgás a századforduló kegyelmi történelmi pillanatában született meg, és különösen a kis országok esetében jóval nagyobb jelentősége van, mint pusztán egy sportágnak.

Szöllősi György szerint a futball sokkal inkább kultúra és művészet, mint üzlet, végső soron pedig játék, amelyet lehet művészi szinten űzni. A kötet céljaként azt jelölte meg, hogy feltárja: miként vált a magyar futball a hetvenes–nyolcvanas évektől gúny, irónia és közéleti lenézés tárgyává, s hogyan kódolódott ebben a közegben a sikertelenség.

Lerombolt presztízs, újraépített önbecsülés

A szerző hangsúlyozta: a magyar futball hanyatlásának elsődleges oka a nem grundok eltűnése volt, hanem az, hogy eltűntek azok a gyerekek, akik mindenáron futballozni akartak. A társadalmi státus leértékelődése elriasztotta a következő generációkat.

A könyv ugyanakkor bemutatja azt a fordulatot is, amely másfél évtizede kezdődött el: az infrastruktúra megújulását, a stadionépítéseket, mindenekelőtt a Puskás Aréna létrejöttét, ahol ma már telt ház előtt játszhat a válogatott.

Szöllősi György szerint ezek az élmények nem csupán sportesemények, hanem a nemzeti identitás szempontjából is meghatározók. A folyamatot ma tovább erősíti az úgynevezett Szoboszlai-hatás: újra egyre több gyerek akar labdarúgó lenni, a meccsre járás ismét „menő”.

Futbólia visszahódítása

A könyv címében szereplő „Futbólia” az 1950-es évek A csodacsatár című filmjének ironikus utalásából ered. Szöllősi György célja, hogy ezt a kifejezést visszatöltse pozitív, emelkedett jelentéssel. Mint mondta, a kötet mindazoknak szól, akik a családi ebédeken, baráti vagy akár kocsmai vitákban szeretnének érveket kapni a magyar futballról folytatott közéleti diskurzushoz.

A Futbólia visszahódítása című könyvet a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Alapítvány adta ki.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmicsoda alakok

Istenem, micsoda alakok ezek…

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.