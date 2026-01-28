Sallaiék újabb bravúrra készülnek, Szoboszlaiék után a Cityt is megleckéztetnék a BL-ben

Hihetetlen izgalmak várnak nemcsak a szurkolókra, de a mezőny jelentős részére is a Bajnokok Ligája alapszakaszának szerda esti záró fordulójában. Nagy kérdés, hogy a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray miként végez, hiszen egy esetleges sikerrel, illetve óriási mázlival akár a legjobb nyolc között is végezhet – ebben az esetben azonnal nyolcaddöntős lesz a török bajnok –, ám egy vereség az eredmények előnytelen alakulása mellett akár még a kiesését is eredményezheti. A Galata helyzete nem a legrózsásabb, hiszen a Manchester City otthonában lép pályára 21 órakor, és a csapatok többsége bizony nem nyerni jár az Etihad Stadionba.

A Galatasaray csatára, Osimhen lehet a siker kulcsa a Manchester City elleni létfontosságú BL-meccsen Fotó: Ulrik Pedersen / NurPhoto/AFP

A szakértők szerint a Galatasaray a legangolosabb csapat

Az elmúlt évek eredményei alapján a török bajnok valószínűleg nem szerepelt az angol csapatok kívánságlistáján. Ugyanis Sallai Roland klubja utoljára 2014 decemberében szenvedett Premier League-klubtól vereséget, amikor az Arsenal 4-1-re legyőzte őket. A BBC megírta, a Galatasaray ezt követően négyszer csapott össze angol klubbal valamelyik nemzetközi kupasorozatban, és egyszer sem szenvedett vereséget:

2023/24, Bajnokok Ligája, csoportkör

Manchester United (idegenben) 3-2

Manchester United (otthon) 3-3

2024/25, Európa-liga, alapszakasz

Tottenham (otthon) 3-2

2025/26, Bajnokok Ligája, alapszakasz

Liverpool (otthon) 1-0

Az utóbbi két találkozón egyébként a nigériai csatárzseni, Osimhen volt a hős, aki három gólt szerzett, míg a Szoboszlait és Kerkezt is a soraiban tudó őszi találkozón már Sallai is játszott a török bajnokcsapatban. A fenti sikersorozat persze nem a véletlen műve, ugyanis a szakértők többsége szerint a török ​​bajnokság a legangolosabb Anglián kívül, és a Galatasaray mind közül a legangolosabb török ​​klub.

A törökök pályaedzője – vagy ahogy manapság nevezik, másodedzője –, Ismael Garcia Gomez elárulta, a török pontvadászat, a Super Lig ugyan iramában elmarad a Premier League-től, ám a külsőségekben már-már az angol bajnokság szintjén vannak.

– A stadionokban teremtett hangulat lenyűgöző. Szerencsém volt Európa-szerte dolgozni, és az itteni szenvedély ugyanolyan szintű, mint bármelyik másik országban. Ebben egészen biztos vagyok – jelentette ki a Galatasaray másodedzője.