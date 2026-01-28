galatasaraymanchester citysallai rolandalapszakaszbajnokok ligája

Sallaiék újabb bravúrra készülnek, Szoboszlaiék után a Cityt is megleckéztetnék a BL-ben

Szerdán este véget ér a Bajnokok Ligája mostani kiírásának alapszakasza, és eldől, mely csapatok jutnak egyenes ágon a nyolcaddöntőbe, és melyikeknek kell a rájátszásban szerepelniük. A Sallai Rolandot is a soraiban tudó Galatasaray ugyan jelenleg továbbjutásra áll, ám ha vereséget szenved a Manchester City vendégeként, akár ki is eshet. Ugyanakkor a török bajnokot tartják a szakértők a legangolosabb csapatnak, melynek ráadásul pozitív a mérlege a Premier League-ben szereplő gárdákkal szemben, így Pep Guardiola játékosai nem lehetnek nyugodtak. Sallaiék ebben a kiírásban már szembekerültek angol ellenféllel, le is győzték a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpoolt.

Molnár László
2026. 01. 28. 5:20
Sallai Roland a török listavezető Galatasaray alapembere, most a Manchester City ellen vezetné győzelemre csapatát
Sallai Roland a török listavezető, a Galatasaray alapembere, most a Manchester City ellen vezetné győzelemre csapatát Fotó: NurPhoto via AFP/Yagiz Gurtug
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hihetetlen izgalmak várnak nemcsak a szurkolókra, de a mezőny jelentős részére is a Bajnokok Ligája alapszakaszának szerda esti záró fordulójában. Nagy kérdés, hogy a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray miként végez, hiszen egy esetleges sikerrel, illetve óriási mázlival akár a legjobb nyolc között is végezhet – ebben az esetben azonnal nyolcaddöntős lesz a török bajnok –, ám egy vereség az eredmények előnytelen alakulása mellett akár még a kiesését is eredményezheti. A Galata helyzete nem a legrózsásabb, hiszen a Manchester City otthonában lép pályára 21 órakor, és a csapatok többsége bizony nem nyerni jár az Etihad Stadionba.

A Galatasaray csatára, Osimhen lehet a siker kulcsa a létfontosságú BL-meccsen a Manchester City ellen
A Galatasaray csatára, Osimhen lehet a siker kulcsa a Manchester City elleni létfontosságú BL-meccsen Fotó: Ulrik Pedersen / NurPhoto/AFP

A szakértők szerint a Galatasaray a legangolosabb csapat

Az elmúlt évek eredményei alapján a török bajnok valószínűleg nem szerepelt az angol csapatok kívánságlistáján. Ugyanis Sallai Roland klubja utoljára 2014 decemberében szenvedett Premier League-klubtól vereséget, amikor az Arsenal 4-1-re legyőzte őket. A BBC megírta, a Galatasaray ezt követően négyszer csapott össze angol klubbal valamelyik nemzetközi kupasorozatban, és egyszer sem szenvedett vereséget:

2023/24, Bajnokok Ligája, csoportkör

  • Manchester United (idegenben) 3-2
  • Manchester United (otthon) 3-3

2024/25, Európa-liga, alapszakasz

  • Tottenham (otthon) 3-2

2025/26, Bajnokok Ligája, alapszakasz

  • Liverpool (otthon) 1-0

Az utóbbi két találkozón egyébként a nigériai csatárzseni, Osimhen volt a hős, aki három gólt szerzett, míg a Szoboszlait és Kerkezt is a soraiban tudó őszi találkozón már Sallai is játszott a török bajnokcsapatban. A fenti sikersorozat persze nem a véletlen műve, ugyanis a szakértők többsége szerint a török ​​bajnokság a legangolosabb Anglián kívül, és a Galatasaray mind közül a legangolosabb török ​​klub.

A törökök pályaedzője – vagy ahogy manapság nevezik, másodedzője –, Ismael Garcia Gomez elárulta, a török pontvadászat, a Super Lig ugyan iramában elmarad a Premier League-től, ám a külsőségekben már-már az angol bajnokság szintjén vannak. 

– A stadionokban teremtett hangulat lenyűgöző. Szerencsém volt Európa-szerte dolgozni, és az itteni szenvedély ugyanolyan szintű, mint bármelyik másik országban. Ebben egészen biztos vagyok – jelentette ki a Galatasaray másodedzője.

Osimhen, Sané, Gündogan és Sallai a török csapat sikerének letéteményesei

Azt a török klubnál is tudják, hogy a legjobb nyolcba jutás reálisan elérhetetlen, de a vereség elkerülése biztosítaná a rájátszásba jutást a BL-ben. Ahogy azt Ismael Garcia Gomez elmondta, ősszel a Liverpool ellen, és most a Manchester City ellen is egy, a formáját kereső Premier League-csapat ellen fog játszani a Galata.

– Az a legfontosabb a számukra, hogy irányítsák a játékot, győzzenek a legjobb nyolcba kerülés érdekében, szóval nehezebb lesz a dolgunk. Amikor októberben a Liverpool ellen játszottunk, az egy más pillanat volt az idényben. Ráadásul ezúttal a nyomás is nagyobb lesz rajtunk, hiszen a biztos továbbjutás érdekében mindenképpen pontot kell szereznünk, ami valljuk be, nem egyszerű feladat – mondta a szakember.

A siker kulcsa négy játékos teljesítményén múlhat. Elöl Osimhen életveszélyes, összesen hat gólt szerzett azon az öt BL-meccsen, melyen pályára lépett, ráadásul ő bármikor, bármilyen helyzetben betalálhat a kapuba. A Galatasaray-nak van két olyan kulcsjátékosa is, akik nagyon jól ismerik a Manchester Cityt: Leroy Sané és Ilkay Gündogan. Előbbi négy idény alatt kétszer nyert bajnoki címet a Cityvel, míg utóbbi az Égszínkékek modernkori hőse, aki a 2023-as Bajnokok Ligája-győzelemből, valamint öt bajnoki címből is kivette a részét. Rajtuk kívül egyébként négy korábbi PL-játékos játszik a török bajnoknál. Stabil kezdő a korábbi Spurs-védő, Dávinson Sánchez, valamint a középpályások, Lucas Torreira, Mario Lemina és Gabriel Sara – akik korábban az Arsenal, a Wolves és a Norwich játékosai voltak.

A magyar válogatott Sallai Roland két gólpasszt is kiosztott az elmúlt egy hét alatt
A magyar válogatott Sallai Roland két gólpasszt is kiosztott az elmúlt egy hét alatt Fotó: AFP/Ozan Kose

És akkor ott van a Galatasaray jolly jokere, Sallai Roland, akit a pálya jobb oldalán már minden poszton játszatott már a csapat edzője. A magyar válogatott támadó remek formában van, hiszen két gólpassz is fűződik a nevéhez az elmúlt egy héten: előbb a Bajnokok Ligájában az Atlético Madrid (1-1) ellen a beadásából lőtt a saját kapujába Marcos Llorente, majd a Fatih Karagümrük ellen 3-1-re megnyert bajnokin is adott egy asszisztot.

– Számomra egyértelműen Sallai Roland az egyik legfontosabb játékosa a csapatnak. Ő fejlődött a legtöbbet az előző évhez képest. Több poszton is bevethető, rendkívül szorgalmas, alázatos. Lehet, hogy még nem világsztár, de nagyon közel áll hozzá – dicsérte a magyar szélsőt a Galata spanyol másodedzője.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 8. (utolsó) forduló:

  • Ajax (holland)–Olimpiakosz (görög) 21.00
  • Arsenal (angol)–Kajrat Almati (kazah) 21.00
  • Monaco (francia)–Juventus (olasz) 21.00
  • Athletic Bilbao (spanyol)–Sporting (portugál) 21.00
  • Atlético Madrid (spanyol)–Bodö/Glimt (norvég) 21.00
  • Bayer Leverkusen (német)–Villarreal (spanyol) 21.00
  • FC Bruges (belga)–Marseille (francia) 21.00
  • Eintracht Frankfurt (német)–Tottenham (angol) 21.00
  • Barcelona (spanyol)–Köbenhavn (dán) 21.00
  • Liverpool (angol)–Qarabag (azeri) 21.00
  • Manchester City (angol)–Galatasaray (török) 21.00
  • Pafosz (ciprusi)–Slavia Praha (cseh) 21.00
  • Paris SG (francia)–Newcastle United (angol) 21.00
  • PSV Eindhoven (holland)–Bayern München (német) 21.00
  • Royale Union Saint-Gilloise (belga)–Atalanta (olasz) 21.00
  • Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) 21.00
  • Napoli (olasz)–Chelsea (angol) 21.00
  • Borussia Dortmund (német)–Inter (olasz) 21.00

A Bajnokok Ligája alapszakaszának tabelláját itt nézheti meg.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Örökre?

Kondor Katalin avatarja

Az unió okoskodik, mi magyarok meg egyre fogadjuk a háború elől menekülő szerencsétleneket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.