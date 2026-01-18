Győzelemre készülnek a magyar kézilabdázók, de az olaszokkal jó lesz vigyázni

A magyar férfi-kézilabdaválogatottal minden rendben van, sérülés nincs, a csapat elszánt és a szombat esti edzés, valamint az ezt megelőző videózás is az olaszok elleni felkészülésről szólt a svédországi Kristianstadban. A Lengyelország elleni nyitómeccsen elért 29-21-es magyar siker kellő önbizalommal ruházta fel a játékosokat, akik a győzelem ellenére is kellő visszafogottsággal készülnek a vasárnap esti csatára a kézilabda Eb-n.

Palasics Kristóf, aki a kézilabda Eb első magyar meccsén nagyszerűen védett a lengyelek ellen Fotó: JOHAN NILSSON/TT / TT NEWS AGENCY

A kézilabda Eb-re először jutott ki selejtezőből Olaszország

A magyar és az olasz férfi-kézilabdaválogatott többnyire akkor játszott egymás ellen, ha egy-egy Eb vagy vb selejtezőjében összesorsolták a két országot. A múltban amúgy találunk néhány barátságos mérkőzést is a két nemzet között. Világversenyen azonban még nem játszottunk az olaszokkal. Ennek két oka van. Egy, hogy nem sorsoltak bennünket össze. Kettő, hogy az olasz csapat sokkal ritkábban jut el egy-egy tornára, mint a magyar.

Most például az Európa-bajnokságra 28 év szünet után tértek vissza.

A lényeg, hogy az emlékek kellemesek, az olasz férfi-kézilabdaválogatott még soha nem nyert Magyarország ellen. Egyszer három, egyszer négy góllal vertük meg őket, a többi meccsen ennél nagyobb arányú magyar sikerek születtek. Legutóbb 2018 őszén az akkor rendezett Eb-selejtezőkön csaptunk össze velük. Padovában 30-22-re, egy évvel később, Kecskeméten 32-29-re nyertünk ellenük. A 2025-ös világbajnokságon viszont meglepően jól szerepelt az itáliai csapat. A csoportjában legyőzte Algériát és Tunéziát, de megrendítő, 19 gólos vereséget szenvedett a vb-aranyat megnyerő dánoktól. A középdöntőben azonban bravúrt is elértek, mert a cseheket 25-18-ra megverték. Németországtól és Svájctól kikaptak, így kötöttek ki a 16. helyen. Éppen ez a csehek elleni mérkőzés mutatja meg, hogy nem lehet őket félvállról venni.

Meg azért sem, mert az ide vezető úton Spanyolországban csak 31-30-ra kaptak ki, miközben ugyanilyen arányban legyőzték Szerbiát Fasanóban.

Ez aztán már tényleg nagyot szólt, ennek a bravúrnak is köszönhetik, hogy csaknem három évtized után újra Eb-n szerepelhetnek. A felkészülés során legyőzték a románokat és kétszer mérkőztek meg Feröerrel. Az első, tórshavni találkozón nagy meglepetésre 36-34-re nyertek (annak ellenére, hogy ez egy felkészülési meccs volt, figyelmeztető jel kell, hogy legyen), a második összecsapáson viszont négy góllal kikaptak. Azon a meccsen, amelyen megverték a feröeri csapatot, a Montpellier-ben játszó Simone Megnon 7 gólt dobott, ez nagyszerű egyéni teljesítmény.

A legnagyobb olasz kézilabda-diadal Az olasz férfi-kézilabdaválogatott 1998. június 4-én, a hazai rendezésű Európa-bajnokságon aratta azt a győzelmet, amiről nagyon sokáig beszélt az egész világ. A Svédország ellen elért 29-28-as diadal akkor is falrengető siker volt, ha az a csoportmérkőzések utolsó fordulójában született és akkor is elképesztő volt, ha a svédek elődöntőbe jutását nem befolyásolta. Azonban az, hogy az akkor szinte teljesen amatőr alapokon nyugvó olasz együttes nyerni tudott, mindenkit meghökkentett. Ebben az egészben az volt az igazi szenzáció, hogy azt az Eb-t végül a svéd csapat nyerte meg, a skandinávoknak az egész tornán ez volt az egyetlen vereségük, éppen az itáliai csapat ellen. Ez akkor Svédországban óriási megdöbbenést okozott, de sokan a mai napig azt mondják, hogy ez a pofon ébresztette fel igazán a kék-sárgákat, akik megnyerték az Eb-t, majd egy évvel később, az 1999-es világbajnokságon is aranyérmesek lettek Egyiptomban. Svédország a 2000-ben, Sydney-ben rendezett olimpia legnagyobb esélyese volt, de a döntőben – számukra a mai napig felfoghatatlan módon – 28-26-ra kikaptak az oroszoktól.

Nem volt reális az olaszok 13 gólos veresége Izland ellen?

Olaszországban a kézilabda a labdasportok népszerűségét tekintve nincs a dobogón. A kosárlabda és a röplabda fényévekkel jár a kézilabda előtt, de a vízilabda is megelőzi. (A labdarúgásról most ne ejtsünk szót, mert az teljesen más kategória.) Az olaszok keretében sokkal több az idegenlégiós, mint az itáliai bajnokságban szereplő játékos.

Néhányan már eljutottak arra a szintre, hogy a világ legerősebb bajnokságában, a Bundesligában is megállják a helyüket.

Simon Sirot és Leo Prantner is a Füchse Berlin játékosa, miként a szövetségi kapitány, a német Bob Hanning is a berlini klubtól érkezett meg az olasz válogatotthoz.