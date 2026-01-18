Győzelemre készülnek a magyar kézilabdázók, de az olaszokkal jó lesz vigyázni

kézilabda ebKristianstadNagy László

Ha az izlandi és a magyar csapat is nyer vasárnap este, a továbbjutás kérdése már két forduló után eldől. A kézilabda Eb F csoportjában a papírforma a magyarok és az izlandiak továbbjutását, Lengyelország és Olaszország hoppon maradását ígéri. Kérdés, tényleg így történnek-e a dolgok Svédországban.

Bodó Richárd remekül játszott a lengyelek ellen Fotó: JOHAN NILSSON/TT Forrás: TT NEWS AGENCY
A magyar férfi-kézilabdaválogatottal minden rendben van, sérülés nincs, a csapat elszánt és a szombat esti edzés, valamint az ezt megelőző videózás is az olaszok elleni felkészülésről szólt a svédországi Kristianstadban. A Lengyelország elleni nyitómeccsen elért 29-21-es magyar siker kellő önbizalommal ruházta fel a játékosokat, akik a győzelem ellenére is kellő visszafogottsággal készülnek a vasárnap esti csatára a kézilabda Eb-n.

kézilabda Eb
Palasics Kristóf, aki a kézilabda Eb első magyar meccsén nagyszerűen védett a lengyelek ellen Fotó: JOHAN NILSSON/TT / TT NEWS AGENCY

A kézilabda Eb-re először jutott ki selejtezőből Olaszország

A magyar és az olasz férfi-kézilabdaválogatott többnyire akkor játszott egymás ellen, ha egy-egy Eb vagy vb selejtezőjében összesorsolták a két országot. A múltban amúgy találunk néhány barátságos mérkőzést is a két nemzet között. Világversenyen azonban még nem játszottunk az olaszokkal. Ennek két oka van. Egy, hogy nem sorsoltak bennünket össze. Kettő, hogy az olasz csapat sokkal ritkábban jut el egy-egy tornára, mint a magyar. 

Most például az Európa-bajnokságra 28 év szünet után tértek vissza.

A lényeg, hogy az emlékek kellemesek, az olasz férfi-kézilabdaválogatott még soha nem nyert Magyarország ellen. Egyszer három, egyszer négy góllal vertük meg őket, a többi meccsen ennél nagyobb arányú magyar sikerek születtek. Legutóbb 2018 őszén az akkor rendezett Eb-selejtezőkön csaptunk össze velük. Padovában 30-22-re, egy évvel később, Kecskeméten 32-29-re nyertünk ellenük. A 2025-ös világbajnokságon viszont meglepően jól szerepelt az itáliai csapat. A csoportjában legyőzte Algériát és Tunéziát, de megrendítő, 19 gólos vereséget szenvedett a vb-aranyat megnyerő dánoktól. A középdöntőben azonban bravúrt is elértek, mert a cseheket 25-18-ra megverték. Németországtól és Svájctól kikaptak, így kötöttek ki a 16. helyen. Éppen ez a csehek elleni mérkőzés mutatja meg, hogy nem lehet őket félvállról venni. 

Meg azért sem, mert az ide vezető úton Spanyolországban csak 31-30-ra kaptak ki, miközben ugyanilyen arányban legyőzték Szerbiát Fasanóban. 

Ez aztán már tényleg nagyot szólt, ennek a bravúrnak is köszönhetik, hogy csaknem három évtized után újra Eb-n szerepelhetnek. A felkészülés során legyőzték a románokat és kétszer mérkőztek meg Feröerrel. Az első, tórshavni találkozón nagy meglepetésre 36-34-re nyertek (annak ellenére, hogy ez egy felkészülési meccs volt, figyelmeztető jel kell, hogy legyen), a második összecsapáson viszont négy góllal kikaptak. Azon a meccsen, amelyen megverték a feröeri csapatot, a Montpellier-ben játszó Simone Megnon 7 gólt dobott, ez nagyszerű egyéni teljesítmény. 

A legnagyobb olasz kézilabda-diadal

Az olasz férfi-kézilabdaválogatott 1998. június 4-én, a hazai rendezésű Európa-bajnokságon aratta azt a győzelmet, amiről nagyon sokáig beszélt az egész világ. A Svédország ellen elért 29-28-as diadal akkor is falrengető siker volt, ha az a csoportmérkőzések utolsó fordulójában született és akkor is elképesztő volt, ha a svédek elődöntőbe jutását nem befolyásolta. Azonban az, hogy az akkor szinte teljesen amatőr alapokon nyugvó olasz együttes nyerni tudott, mindenkit meghökkentett. Ebben az egészben az volt az igazi szenzáció, hogy azt az Eb-t végül a svéd csapat nyerte meg, a skandinávoknak az egész tornán ez volt az egyetlen vereségük, éppen az itáliai csapat ellen. Ez akkor Svédországban óriási megdöbbenést okozott, de sokan a mai napig azt mondják, hogy ez a pofon ébresztette fel igazán a kék-sárgákat, akik megnyerték az Eb-t, majd egy évvel később, az 1999-es világbajnokságon is aranyérmesek lettek Egyiptomban. Svédország a 2000-ben, Sydney-ben rendezett olimpia legnagyobb esélyese volt, de a döntőben – számukra a mai napig felfoghatatlan módon – 28-26-ra kikaptak az oroszoktól. 

Nem volt reális az olaszok 13 gólos veresége Izland ellen?

Olaszországban a kézilabda a labdasportok népszerűségét tekintve nincs a dobogón. A kosárlabda és a röplabda fényévekkel jár a kézilabda előtt, de a vízilabda is megelőzi. (A labdarúgásról most ne ejtsünk szót, mert az teljesen más kategória.) Az olaszok keretében sokkal több az idegenlégiós, mint az itáliai bajnokságban szereplő játékos. 

Néhányan már eljutottak arra a szintre, hogy a világ legerősebb bajnokságában, a Bundesligában is megállják a helyüket. 

Simon Sirot és Leo Prantner is a Füchse Berlin játékosa, miként a szövetségi kapitány, a német Bob Hanning is a berlini klubtól érkezett meg az olasz válogatotthoz. 

KRISTIANSTAD, SWEDEN 20260116 Italy's Leo Prantner in action during the 2026 EHF European Men's Handball Championship (the EHF Euro 2026) match between Iceland and Italy at Kristianstad Arena, in Kristianstad, Sweden, on January 16, 2026. Photo: Johan Nilsson / TT / Code 50090 (Photo by JOHAN NILSSON / TT News Agency via AFP)
 Leo Prantner (fehér mezben) az olasz válogatott egyik legveszélyesebb játékosa Fotó: JOHAN NILSSON / TT NEWS AGENCY

Az Izland ellen elszenvedett súlyos vereség (26-39) kiindulópontnak jó, de azért messzemenő következtetéseket nem érdemes levonni ebből. Izland sokkal erősebb csapat, mint az olasz nemzeti együttes, de ez a gólkülönbség akkor is túlzó, ha a második félidő második részében az olaszok már feladták a meccset. Nem szaggatták szét magukat, hiszen azt ők is nagyon jól tudják, hogy csak akkor juthatnak tovább, ha a magyarokat és a lengyeleket is legyőzik. Az olaszok abban a kellemesebb helyzetben vannak, hogy már túlestek a favorit, Izland elleni mérkőzésen. 

Úgy okoskodnak, hogy ami ezek után számukra következik, az csak könnyebb lehet, mint az első mérkőzés volt.

A magyar válogatott tagjai nagy tisztelettel beszélnek az olasz csapatról, egyetlen olyan megnyilvánulást sem lehetett hallani, amiben bárki is lebecsülné vasárnapi ellenfelünket. A visszafogottság és a szerénység még akkor is nagy erény, ha mindenki tudja, hogy a magyar csapat ennek a meccsnek az esélyese. Pont ezért nem lenne szabad hagyni, hogy kiénekeljék a sajtot a szánkból. Fel kell készülni arra, hogy sokszor teljesen más taktikával játszanak, mint a csapatok többsége. Képesek beálló nélkül, négy támadójátékossal felvonulni az ellenfél fala előtt. Többször láthattuk őket két irányítóval játszani. Kiváló szélsőjátékosaik vannak, akiket sokat foglalkoztatnak. Kellemetlen ellenfél, amely képes a nálánál sokkal esélyesebb csapatok orra alá is borsot törni. 

Nagy László szerint még mindig Izland a csoport favoritja

Az olimpiai negyedik helyezett Nagy László szombaton arról beszélt a Magyar Nemzetnek, hogy a mieink tisztában vannak az olaszok elleni mérkőzés tétjével és fontosságával. Az MKSZ elnökségi tagja a következőket mondta.

– A díszpáholyban nem egyszerű nézni a meccseket, nagyon más ez a számomra. Nem mondom, hogy könnyebb, de ki lehet bírni. Boldog voltam, ahogy a srácok egymásért és a csapatért is küzdöttek a lengyelek ellen, ami ennél sokkal fontosabb, hogy a játékuk is nagyon jó volt. Büszke lehetek rájuk. A lengyeleket nem láttuk, spanyol edzővel dolgoznak, nem véletlen tartottunk egy kicsit az első meccstől. Volt játékosként nagyon jól tudom, mit jelent sikerrel kezdeni egy Európa-bajnokságot. Érzelmileg ez nagy lökést adhat nekünk. Bizalommal, de nem elbizakodottan várjuk az olaszok elleni összecsapást. Az olasz együttes szintén kevésbé ismert, nagyon kellemetlen stílusú csapat. Az ő játékukhoz mi nem vagyunk hozzászokva. A védekezés lesz a kulcs, ha az olaszok támadójátékát kontroll alatt tudjuk tartani, akkor megnyerjük ezt az összecsapást. Ennél tovább most nem tekintenék, annak ellenére sem, hogy láttam az izlandiak meccsét az olaszok ellen. Izland ennek a csoportnak a favoritja, ugyanakkor a játékukban nem sok változást láttam az elmúlt évekhez képest. Amit nyomnak, azt megbízhatóan teszik. Határozott védekezés, jó kapusokkal, ez a játékuk két legfőbb eleme. 

Tudom, hogy az elmúlt években többször megvertük őket, ennek ellenére egy magyar győzelem megint csodaszámba menne.

Két évvel ezelőtt Münchenben álomjátékkal nyertünk ellenük, az a teljesítmény most is elég lenne, de hangsúlyozom, hogy most csak az olaszokkal foglalkozunk – mondta el Nagy László.

A Magyarország–Olaszország férfikézilabda Eb-mérkőzés vasárnap este 20.30-kor kezdődik Kristianstadban. A csoport másik összecsapásán a lengyelek Izland ellen játszanak, az a mérkőzés 18 órakor kezdődik.

 

