Keményen ostorozták magukat a szomorú magyar kézilabdázók

Amióta Chema Rodríguez a szövetségi kapitány, ilyen gyenge első félideje nem volt még Magyarországnak. A svájciak mintha vért ittak volna, úgy álltak a meccshez, mi meg csak néztük őket és futottunk utánuk és az eredmény után. Egészen bántó volt a sebességkülönbség, a mieink játékából hiányzott az ötlet és a kreativitás. Amolyan „majd csak lesz valahogy” érzése volt az embernek, s ha a magyar kapuban Palasics Kristóf nem úgy véd, ahogy, már az első félidőben minden eldőlt volna.

A kézilabda Eb középdöntője nem úgy indult, ahogy Chema Rodríguez gondolta Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A kézilabda Eb kétarcú magyar csapata

Amikor a második félidőben a svájciak hét góllal vezettek, fabatkát nem adtunk volna nemhogy a győzelemért, de még a pontszerzésért sem. Csak azzal biztattuk magunkat, hogy ez a svájci csapat képes volt kilenc gólos előny leadni Szlovénia ellen és veszíteni. A 40. perc tájékán látszott először, hogy Andy Schmid együttese mintha fáradna, a végére teljesen elkészültek az erejükkel. Az, hogy a magyar csapat nem sokkal a vége előtt ismét vezetett, maga volt a csoda, a kisebb csoda pedig az, hogy nem kaptunk ki, igaz, a győzelem is elmaradt.

Az interjúzónában álldogáló magyarok arckifejezése egyértelműen a szomorúságot tükrözte. Sokan csak keresték a szavakat, nehezen találtak magyarázatot a történtekre. Sipos Adrián, akit az egész mérkőzésen folyamatosan ütöttek-vertek, bekötött orral érkezett. Egészen hihetetlen, mennyit kellett elszenvednie a magyar játékosnak, aki ennek ellenére készségesen nyilatkozott a Magyar Nemzetnek. – Az most kevéssé érdekes, hogy mennyire fáj, amúgy nagyon fáj, de ennél is rosszabb, ha arra gondolok, mi történt velünk az első félidőben és a második játékrész elején. Álmosan kezdtük el a meccset, de az is lehet, hogy nem figyeltünk kellőképpen oda a svájci csapatra. Hogy e kettő közül melyik az igaz, azt most nehéz megmondani. Védekezésben egyáltalán nem azt a játékot mutattuk, amit megszokhattak tőlünk. Később sikerült ezen túllépni, a második félidőben már jobban mentek a dolgok, különösen támadásban. Megvoltak a helyzeteink, sokszor a svájci kapus nehezítette meg a dolgunkat.

Nehezen lehet értékelni ezt a meccset, mert a pontmentés siker. Az sem rossz, ahogy nagyon mélyről visszajöttünk, ahogy harcoltunk, küzdöttünk, ezzel meg tudtuk mutatni, hogy a csapatban megvan az erő.

Úgy gondolom, ha a mérkőzés egy-két perccel tovább tart, akkor mi nyerünk. Jobban meg kellett volna becsülni a labdákat. Remélem, hogy ezen a tornán ez volt az a meccs, amelyen a legrosszabbul játszottunk – mondta Sipos Adrián.