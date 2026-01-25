kézilabda ebmagyar férfikézilabda-válogatottszlovén férfi kézilabda-válogatott

A csúfolódó szlovénok nehézsúlyúnak nevezik és összetörnék a magyar kézilabda-válogatottat

Vasárnap délután 15.30-kor Malmőben a magyar férfi-kézilabdaválogatott Szlovénia ellen folytatja a svédországi Európa-bajnokságot. A szlovén csapat a párizsi olimpián negyedik helyen végzett, a legutóbbi Eb-n éppen ellenük szereztük meg az ötödik helyet Kölnben. A magyar válogatott csak abban az esetben tudja megvalósítani álmait és elérni a kitűzött célt, ha nem kap ki Szlovéniától a kézilabda Eb-n.

Lantos Gábor
2026. 01. 25. 6:30
Ligetvári Patrik, a magyar válogatott védelmének oszlopa figyelmeztet: Szlovénia képében gólerős rivális következik a kézilabda Eb-n Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nincs idő a sebek nyalogatására, annak ellenére sem, hogy a Svájc elleni péntek esti pontvesztés még szombaton délután is fájó emlék volt Malmőben a kézilabda Eb-n. A játékosok is érezték, hogy az első félidőt nagyon elrontották a helvétek ellen. Akik pedig látták a szlovénok Svédország elleni ütközetét, megbizonyosodhattak arról, hogy az ellenfél tényleg extra képességekkel felvértezett csapat, amely ellen óriási dolog lenne a győzelem.

kézilabda Eb
2024-ben Kölnben a kézilabda Eb-n ötödik magyar csapat kapusa, Bartucz László és szövetségi kapitánya, Chema Rodríguez Fotó: TOM WELLER / DPA

A kézilabda Eb sorsdöntő napja lehet ez a magyaroknak

Ligetvári Patrik egy nappal a svájciak ellen vívott mérkőzés után így nyilatkozott a Magyar Nemzetnek.

– Nyilván, ahogy múlik az idő, úgy enyhül a keserűség és a szomorúság. Ugyanakkor semmi sem veszett el, bármilyen eredményt elérhetünk még ezen az Európa-bajnokságon.

A szlovén csapatot jól ismerjük, de az ellenfél részben kicserélődött. Ez az oka annak, hogy az eddig megszokotthoz képest kicsit más stílusú játékot kell játszaniuk.

Ezért alakították át a védekezésüket, nekünk erre is oda kell figyelni. A szlovén játékosok egy része az európai topcsapatokban játszik, éppen ezért szoros és kiélezett összecsapásra számítunk. Lerohanásból és felállt fal ellen is nagyon sok gólt lőnek, olyan kerettel rendelkeznek, amelynek tagjai képesek az egy az egy elleni párharcokat is megoldani. Kellemetlen csapat, amely most több gólt kap a megszokottnál, hiszen a védelemből azért alapembereik hiányoznak. Mi abban bízhatunk, hogy a meccs elején nem engedjük el őket, a saját csapategységünk erős, s ezt meg kell mutatni vasárnap délután. A Svájc elleni második félidő adhat erőt, miközben tudjuk, hogy őrületesen kemény meccs lesz. Nyilván, ha megvertük volna Svájcot, sokkal jobb helyzetben lennénk a csoportban, de ezen most már nincs értelme keseregni – fogalmazott Ligetvári.

Nem szabad újra elaludni a meccs elején

A magyar csapat irányítója, Fazekas Gergő így beszélt a Magyar Nemzetnek.

– Nehéz volt elaludni a Svájc elleni mérkőzés után. Egy ilyen meccset követően maximum 15-20 perc alatt át kell beszélni a dolgokat, le kell vonni a tanulságokat, s menni tovább. Nincs idő a sebek nyalogatására. Viszont mostantól tényleg nincs több hibázási lehetőségünk. Mindent ki kell adnunk magunkból, amit csak lehet. 

Svájc ellen az első félidőben nem volt egyetlen olyan pillanat sem, amikor építkezni tudtunk volna. Ha ki is maradt egy svájci helyzet, ha a kapusunk védett is, mi is elrontottuk az ellentámadást, ezért ragadtunk be nagyon.

Nem éreztem egyetlen pillanatot sem, amikor ezt meg tudtuk volna változtatni. Hibát hibára halmoztunk, ziccereket hagytunk ki. Ez volt az, amit a második félidőben meg tudtunk változtatni. Védekezésben nagyot javultunk, támadásban sokkal eredményesebbek lettünk. A végén egy góllal vezettünk, sajnálom, hogy nem tudtuk ezt a minimális előnyt megőrizni. Nem tudtuk a saját árnyékunkat átlépni, ugyanakkor egy csapatból óriási energiákat vesz el, ha állandóan futnia kell az eredmény után. Márpedig a második félidőben ez történt. Sajnálom, mert a végén tényleg azt éreztem, hogy senki sem állít meg bennünket, erre buta gólt kaptunk, aztán Ónodi-Jánoskútit ki is állították. 

Megint bebizonyosodott, hogy még nem vagyunk azon a szinten, mint a dánok vagy a franciák, akik egy elrontott félidő után is képesek nyerni.

Nekünk 60 percen át kell küzdeni. De ebből a pontvesztésből építkezni kell. Palasics védései nagyon nagy támogatást adnak, de a koncentrációban nem lehetnek lukak. Szlovénia ellen a csapatnak vissza kell térnie a helyes útra. Remélem, ez sikerülni fog. A szlovénok erős kerettel jöttek, de az ő játékuk jobban fekszik nekünk. Jobban is ismerjük a szlovén játékosokat, de tökéletes játék kell ahhoz, hogy megverjük őket. Láttuk, mit csináltak a svédek ellen, egy félidőn át vezettek, szóval nagyon kemény összecsapásra számítok – elemzett Fazekas.

Nincs letargia a szlovénoknál

Bár Szlovénia pénteken este három góllal kikapott a svédektől, a hangulat egyáltalán nem gyászos vasárnapi ellenfelünknél. A szlovén sajtó szerint a csapat a feszes Eb-menetrend miatt nem tart komoly edzéseket, sokkal inkább a regenerálásra helyezik a hangsúlyt. A játékosok elmondták, hogy 

a Malmö környékét napok óta sújtó viharos időjárás miatt sétálni sincs kedvük, mert odakint a levegő hőmérséklete ugyan nem vészes (mínusz 1 fok), de a szél miatt ezt mínusz 10-nek érzik.

Miközben szombat délután a szlovén edzői stáb a magyarok mérkőzéseit nézte videón, a játékosok a szobákban töltötték az időt. Arról beszéltek, hogy a svédek elleni teljesítményre akkor is büszkék lehetnek, ha kikaptak. A meccs végére elfáradtak, a svédek jobban bírták erővel a küzdelmet. A magyar válogatottat a szlovén újságírók – némi gúnnyal – nehézsúlyú csapatnak tartják, amely ellen minden energiájukra óriási szükség lesz. Szlovénia az Eb-k eddigi történetében egyszer volt érmes – még 2004-ben, amikor hazai pályán második helyen zártak.

26 January 2024, North Rhine-Westphalia, Cologne: Handball: European Championship, Hungary - Slovenia, final round, placement matches, match for 5th place, Lanxess Arena. Slovenia's coach Uros Zorman gesticulates. Photo: Tom Weller/dpa (Photo by Tom Weller / dpa Picture-Alliance via AFP)
Uros Zorman, a szlovénok szövetségi kapitánya Fotó: TOM WELLER / DPA

Uros Zorman, a szlovénok egykori legendás játékosa, ma szövetségi kapitánya is beszélt a magyarok elleni mérkőzésről.

– Ez most újabb döntő lesz a számunkra. Ahogy múlnak a napok, egyre fáradtabbak leszünk, éppen ezért mentálisan kell nagyon rendben lenni, mert egy ilyen meccset a fejekkel lehet megnyerni. Arra kell törekedni, hogy gyorsabb kézilabdát tudjunk játszani, mert a nagy sebesség nem kedvez a magyaroknak. 

Szét akarják törni a magyarok álmait

A Barcelonában játszó Blaz Janc úgy vélekedett, hogy Szlovéniának most jönnek azok a mérkőzések, amelyeket meg tud nyerni, ez esetben pedig a svédekkel karöltve akár a legjobb négy közé is be tud jutni.

– Fájt a svédek elleni vereség, de ezen túl kell lépni. A házigazda ellen játszottunk, tudtuk, mekkora előnyt jelent nekik a hazai pálya. 

A magyarok ellen a védekezés lesz a kulcs. Szét tudjuk őket törni, ez nem vitás.

Mindkét csapatnak létfontosságú lesz a győzelem, ezért óriási meccsre számítok – jelezte a szlovén kézilabdázó.

A vasárnapi programban tehát a magyarok és a szlovénok meccse nyitja a sort, majd 18 órakor kezdődik Izland és Svédország nagy rangadója. A sort 20.30-kor a svájci és a horvát csapat összecsapása zárja.

A Fazekas Gergővel készült videóinterjút itt tudja megnézni:
 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekbrüsszel

Káoszimádók

Kondor Katalin avatarja

Nem árt néha eltenni régi cikkeket, hangfelvételeket, s rájönni arra, hogy a homályban mifajta befolyásolási törekvésekkel kísérleteztek a káoszkeltők már jó ideje.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.