A csúfolódó szlovénok nehézsúlyúnak nevezik és összetörnék a magyar kézilabda-válogatottat

Nincs idő a sebek nyalogatására, annak ellenére sem, hogy a Svájc elleni péntek esti pontvesztés még szombaton délután is fájó emlék volt Malmőben a kézilabda Eb-n. A játékosok is érezték, hogy az első félidőt nagyon elrontották a helvétek ellen. Akik pedig látták a szlovénok Svédország elleni ütközetét, megbizonyosodhattak arról, hogy az ellenfél tényleg extra képességekkel felvértezett csapat, amely ellen óriási dolog lenne a győzelem.

2024-ben Kölnben a kézilabda Eb-n ötödik magyar csapat kapusa, Bartucz László és szövetségi kapitánya, Chema Rodríguez Fotó: TOM WELLER / DPA

A kézilabda Eb sorsdöntő napja lehet ez a magyaroknak

Ligetvári Patrik egy nappal a svájciak ellen vívott mérkőzés után így nyilatkozott a Magyar Nemzetnek.

– Nyilván, ahogy múlik az idő, úgy enyhül a keserűség és a szomorúság. Ugyanakkor semmi sem veszett el, bármilyen eredményt elérhetünk még ezen az Európa-bajnokságon.

A szlovén csapatot jól ismerjük, de az ellenfél részben kicserélődött. Ez az oka annak, hogy az eddig megszokotthoz képest kicsit más stílusú játékot kell játszaniuk.

Ezért alakították át a védekezésüket, nekünk erre is oda kell figyelni. A szlovén játékosok egy része az európai topcsapatokban játszik, éppen ezért szoros és kiélezett összecsapásra számítunk. Lerohanásból és felállt fal ellen is nagyon sok gólt lőnek, olyan kerettel rendelkeznek, amelynek tagjai képesek az egy az egy elleni párharcokat is megoldani. Kellemetlen csapat, amely most több gólt kap a megszokottnál, hiszen a védelemből azért alapembereik hiányoznak. Mi abban bízhatunk, hogy a meccs elején nem engedjük el őket, a saját csapategységünk erős, s ezt meg kell mutatni vasárnap délután. A Svájc elleni második félidő adhat erőt, miközben tudjuk, hogy őrületesen kemény meccs lesz. Nyilván, ha megvertük volna Svájcot, sokkal jobb helyzetben lennénk a csoportban, de ezen most már nincs értelme keseregni – fogalmazott Ligetvári.

Nem szabad újra elaludni a meccs elején

A magyar csapat irányítója, Fazekas Gergő így beszélt a Magyar Nemzetnek.

– Nehéz volt elaludni a Svájc elleni mérkőzés után. Egy ilyen meccset követően maximum 15-20 perc alatt át kell beszélni a dolgokat, le kell vonni a tanulságokat, s menni tovább. Nincs idő a sebek nyalogatására. Viszont mostantól tényleg nincs több hibázási lehetőségünk. Mindent ki kell adnunk magunkból, amit csak lehet.

Svájc ellen az első félidőben nem volt egyetlen olyan pillanat sem, amikor építkezni tudtunk volna. Ha ki is maradt egy svájci helyzet, ha a kapusunk védett is, mi is elrontottuk az ellentámadást, ezért ragadtunk be nagyon.

Nem éreztem egyetlen pillanatot sem, amikor ezt meg tudtuk volna változtatni. Hibát hibára halmoztunk, ziccereket hagytunk ki. Ez volt az, amit a második félidőben meg tudtunk változtatni. Védekezésben nagyot javultunk, támadásban sokkal eredményesebbek lettünk. A végén egy góllal vezettünk, sajnálom, hogy nem tudtuk ezt a minimális előnyt megőrizni. Nem tudtuk a saját árnyékunkat átlépni, ugyanakkor egy csapatból óriási energiákat vesz el, ha állandóan futnia kell az eredmény után. Márpedig a második félidőben ez történt. Sajnálom, mert a végén tényleg azt éreztem, hogy senki sem állít meg bennünket, erre buta gólt kaptunk, aztán Ónodi-Jánoskútit ki is állították.

Megint bebizonyosodott, hogy még nem vagyunk azon a szinten, mint a dánok vagy a franciák, akik egy elrontott félidő után is képesek nyerni.

Nekünk 60 percen át kell küzdeni. De ebből a pontvesztésből építkezni kell. Palasics védései nagyon nagy támogatást adnak, de a koncentrációban nem lehetnek lukak. Szlovénia ellen a csapatnak vissza kell térnie a helyes útra. Remélem, ez sikerülni fog. A szlovénok erős kerettel jöttek, de az ő játékuk jobban fekszik nekünk. Jobban is ismerjük a szlovén játékosokat, de tökéletes játék kell ahhoz, hogy megverjük őket. Láttuk, mit csináltak a svédek ellen, egy félidőn át vezettek, szóval nagyon kemény összecsapásra számítok – elemzett Fazekas.