Palasics Kristófnál nincs jobb kapus az Európa-bajnokságon

Négy mérkőzés után kijelenthető: a magyar kézilabda-válogatott teljesítménye – elsősorban az utóbbi két meccsen – hullámzó volt az Európa-bajnokságon, ám akadt egy poszt, ahol állandóság és kiemelkedő színvonal jellemezte a játékot. Palasics Kristóf a torna elejétől kezdve meghatározó szereplő, statisztikái alapján jelenleg a kézilabda Eb legjobb kapusa.

2026. 01. 24. 18:27
Palasics Kristóf remek formában véd az Európa-bajnokságon, jelenleg nincs jobb kapus nála a kézilabda Eb-mezőnyben Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós
Négy mérkőzésen van túl a magyar kézilabda-válogatott az idei Európa-bajnokságon. A játékosok teljesítménye mérkőzésenként, sőt mérkőzéseken belül is hullámzó volt – egy kivétellel. Palasics Kristóf a kapuban a torna első percétől kezdve nemzetközi mércével is kiemelkedő teljesítményt nyújt. Négy találkozó után nincs nála jobb a mezőnyben.

Palasics Kristóf eddig szinte hibátlan teljesítményt nyújt az Európa-bajnokságon, a torna összes kapusa mögötte van a rangsorban Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

Palasics Kristóf csúcsformában van

A magyar válogatott drámai mérkőzést játszott pénteken a svájciak ellen az Eb malmői középdöntőjében. A 29–29-es döntetlennel zárult találkozón válogatottunknak még úgy is esélye volt a győzelemre, hogy az ellenfél már hét góllal is vezetett. Ebben elévülhetetlen érdemei vannak Palasics Kristófnak, aki 41 lövésből 14-et hárított, ráadásul több alkalommal kulcspillanatban. Az egyik bravúros védését a középdöntő első fordulójában a legszebbnek választotta az EHF.

Az MT Melsungen Bundesliga-csapatban szereplő kapus az egész tornán kiváló formában véd. A középdöntő előtt a mezőny harmadik legjobb mutatójával rendelkezett, majd Svájc ellen erre is rá tudott tenni még egy lapáttal.

Négy mérkőzés után a torna kapusai közül neki van a legjobb statisztikája: 132 lövésből 46-ot fogott meg, védéshatékonysága 34,85 százalék, ami a nagy tornák ezen szakaszában kiemelkedő.

A legtöbb védést Svájc ellen mutatta be, 14 alkalommal hárított. A lengyelek 13 kísérletét fogta meg, Izland ellen 11, az olaszokkal szemben pedig 8 védése volt. A mögötte második helyen álló svájci Nikola Ponter 41-szer védett, míg az izlandi Viktor Gísli Hallgrímsson 38 alkalommal hárított. Tegyük hozzá: mindkét kapus mutatóján sokat javított a magyar válogatott, az izlandi hálóőr 38 védéséből például 18-at a magyarok ellen mutatott be.

A másik magyar kapus, Bartucz László ugyan eddig kevesebb lehetőséget kapott a tornán, 18 lövésből 7-et hárított, ám nehéz feledni az olaszok ellen bemutatott hat bravúros védését, amely fordulatot hozott a magyarok második csoportmérkőzésén.

A két magyar kapus legközelebb vasárnap a szlovénok elleni második középdöntős mérkőzésen (tv: M4, 15.30) gyarapíthatja a védések számát.

A Svájc elleni mérkőzés után Palasics Kristóf a saját teljesítményét is kritikusan értékelte.

 

