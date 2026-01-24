férfi kézilabda EbMagyarországSzlovéniaférfi kézilabda-válogatott

Öt percig szomorkodtak a magyarok, már szlovénverésre készülnek

A Svájc elleni 29-29-es döntetlen után nincs idő hosszasan szomorkodni: az Európa-bajnokság malmői középdöntőjében máris új feladat vár a csapatra az előző fordulóban a házigazda svédeket is megszorongató szlovénok ellen. A magyar válogatott a csalódottságot gyorsan maga mögött hagyva készül a folytatásra, a középdöntőben már nem csúszhat be több hiba; ha el akarja érni a kitűzött célt, ahhoz minden mérkőzése kulcsfontosságú.

Kibédi Péter
2026. 01. 24. 16:17
Szombaton már Szlovénián volt a fókusz, nem maradt hibázási lehetősége a magyaroknak az Eb-n
Szombaton már Szlovénián volt a fókusz, nem maradt hibázási lehetősége a magyaroknak az Eb-n Fotó: Szabó Miklós Forrás: Nemzeti Sport
A magyar férfi-kézilabdaválogatott drámai mérkőzésen 29–29-es döntetlent játszott Svájc ellen az Európa-bajnokság középdöntőjének első fordulójában, Malmőben. Az első félidőben hatgólos hátrányba került a magyar válogatott, utána a második játékrészre teljesen más arcát mutatta, mentálisan és játékban is feljavult, fokozatosan ledolgozta a különbséget, a hajrában pedig már a vezetésért támadhatott, ezzel bizonyítva, hogy nyomás alatt is képes rendezni sorait és versenyben maradni a továbbjutásért. A vasárnapi folytatásban, Szlovénia ellen viszont ennyi hiba már nem fér bele a magyarok játékába.

A magyar válogatott Svájc elleni meccsén Ónodi-Jánoskúti Máté három gólt szerzett
A magyar válogatott Svájc elleni meccsén Ónodi-Jánoskúti Máté három gólt szerzett Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

A magyar válogatott megfizette a tanulópénzt

A Svájc elleni mérkőzés első harminc perce komoly figyelmeztetés volt a magyar válogatottnak. A védekezés nem volt elég feszes, támadásban több ziccer is kimaradt, amit a gyors ritmusban kézilabdázó svájci csapat könyörtelenül kihasznált. A szünetre kialakult hatgólos hátrány egy középdöntős Európa-bajnoki mérkőzésen már komoly tehernek számít, onnan csak jelentős energiabefektetéssel lehet visszakapaszkodni.

Van egy mondásunk az öltözőben, hogy a meccs után öt percünk van szomorkodni. Egy Európa-bajnokság nagyon sűrű, nincs idő rágódni, mert holnap már új feladat vár ránk. Levonjuk a tanulságokat, megbeszéljük, min kell változtatni, és onnantól a regeneráció kerül előtérbe. Az első félidő hatalmas tanulópénz volt, de a visszakapaszkodás megmutatta a csapat erejét

– fogalmazott a mérkőzés másnapján Ónodi-Jánoskúti Máté.

Nem csak ellenünk küzdött keményen a svájci válogatott, és ha bírják a tempót, még okozhatnak meglepetést a folytatásban is
Nem csak ellenünk küzdött keményen a svájci válogatott, és ha bírják a tempót, még okozhatnak meglepetést a folytatásban is Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

A meglepetéscsapat másoknak is gondot okozhat

A döntetlen elsőre váratlannak tűnhet, de a svájci válogatott eddigi eredményeit látva nem tekinthető előzmény nélkülinek. A helvétek Szlovénia ellen is jelentős előnyt építettek fel, Montenegrót pedig kiütötték, ami jól jelzi, hogy nem véletlenül jutottak el idáig.

Az egyik legnagyobb kérdés az, hogy Svájc mennyire bírja majd ezt a tempót végig. Ellenünk harmincöt-negyven percig szinte tökéletesen játszottak. Nyilván benne volt az is, hogy mi nem a legjobb arcunkat mutattuk, de ők is nagyon jól kézilabdáztak. Ez a gyors játék más csapatoknak is komoly problémát okozhat.

Bár a pillanatnyi forma dönt, a magyar kapuban Palasics Kristófnak még nem volt baj a formájával
Bár a pillanatnyi forma dönt, a magyar kapuban Palasics Kristófnak még nem volt baj a formájával Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

A pillanatnyi forma dönthet

A magyar válogatott a Svájc elleni mérkőzést követően azonnal megkezdte a felkészülést a Szlovénia elleni következő középdöntős találkozóra. A hangsúly a regeneráción, majd a videózáson és az edzésen volt, hiszen a sűrű program nem hagy sok mozgásteret.

– Tudtuk előre, hogy rendkívül sűrű lesz a program, és erre készültünk is. 

A csapatok között nagyon kicsik a különbségek, sokszor a pillanatnyi forma dönt. Éppen ezért fontos, hogy a meccsek közötti időt maximálisan kihasználjuk, és mindig a következő feladatra koncentráljunk.

A szlovénok elleni mérkőzésre meg kell találni a megoldást, hogy visszatérjen a jó útra a magyar válogatott
A szlovénok elleni mérkőzésre meg kell találni a megoldást, hogy visszatérjen a jó útra a magyar válogatott Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

A szlovénok megszorongatták a svédeket

Szlovénia az első középdöntős mérkőzésén sokáig vezetett a házigazda svédek ellen a telt házas malmői arénában, végül 35-31-re maradt alul. A sérülésekkel tizedelt keret ellenére fegyelmezett és szervezett játékot mutattak, amivel folyamatos nyomás alatt tartották ellenfelüket.

– Sok sérültjük van, ezért több fiatal játékos kap szerepet náluk, akik bizonyítani akarnak. Megnézzük a videókat, felkészülünk belőlük, és az edzésen is erre helyezzük a hangsúlyt. 

Ha mi a saját védekezésünket és kapusteljesítményünket pályára tudjuk vinni, és támadásban csökkentjük a technikai hibákat, akkor jó esélyünk lehet ellenük. Tudjuk, hogy több hiba már nem fér bele

– zárta gondolatait Ónodi-Jánoskúti Máté.

Az Origo Ligetvári Patrikkal készített videóinterjút a szombati sajtófélórán:

 

A II. csoport állása: 
1. Svédország 4 pont
2. Izland 2 (53-53)
3. Szlovénia 2 (69-70)
4. Horvátország 2 (55-62) 
5. Magyarország 1 (52-53) 
6. Svájc 1 (64-67)

A vasárnapi program: Magyarország–Szlovénia (15.30), Izland–Svédország (18.00), Svájc–Horvátország (20.00)

 

