Öt percig szomorkodtak a magyarok, már szlovénverésre készülnek

A magyar férfi-kézilabdaválogatott drámai mérkőzésen 29–29-es döntetlent játszott Svájc ellen az Európa-bajnokság középdöntőjének első fordulójában, Malmőben. Az első félidőben hatgólos hátrányba került a magyar válogatott, utána a második játékrészre teljesen más arcát mutatta, mentálisan és játékban is feljavult, fokozatosan ledolgozta a különbséget, a hajrában pedig már a vezetésért támadhatott, ezzel bizonyítva, hogy nyomás alatt is képes rendezni sorait és versenyben maradni a továbbjutásért. A vasárnapi folytatásban, Szlovénia ellen viszont ennyi hiba már nem fér bele a magyarok játékába.
A magyar válogatott megfizette a tanulópénzt
A Svájc elleni mérkőzés első harminc perce komoly figyelmeztetés volt a magyar válogatottnak. A védekezés nem volt elég feszes, támadásban több ziccer is kimaradt, amit a gyors ritmusban kézilabdázó svájci csapat könyörtelenül kihasznált. A szünetre kialakult hatgólos hátrány egy középdöntős Európa-bajnoki mérkőzésen már komoly tehernek számít, onnan csak jelentős energiabefektetéssel lehet visszakapaszkodni.
Van egy mondásunk az öltözőben, hogy a meccs után öt percünk van szomorkodni. Egy Európa-bajnokság nagyon sűrű, nincs idő rágódni, mert holnap már új feladat vár ránk. Levonjuk a tanulságokat, megbeszéljük, min kell változtatni, és onnantól a regeneráció kerül előtérbe. Az első félidő hatalmas tanulópénz volt, de a visszakapaszkodás megmutatta a csapat erejét
– fogalmazott a mérkőzés másnapján Ónodi-Jánoskúti Máté.
A meglepetéscsapat másoknak is gondot okozhat
A döntetlen elsőre váratlannak tűnhet, de a svájci válogatott eddigi eredményeit látva nem tekinthető előzmény nélkülinek. A helvétek Szlovénia ellen is jelentős előnyt építettek fel, Montenegrót pedig kiütötték, ami jól jelzi, hogy nem véletlenül jutottak el idáig.
Az egyik legnagyobb kérdés az, hogy Svájc mennyire bírja majd ezt a tempót végig. Ellenünk harmincöt-negyven percig szinte tökéletesen játszottak. Nyilván benne volt az is, hogy mi nem a legjobb arcunkat mutattuk, de ők is nagyon jól kézilabdáztak. Ez a gyors játék más csapatoknak is komoly problémát okozhat.
