Öt percig szomorkodtak a magyarok, már szlovénverésre készülnek

A magyar férfi-kézilabdaválogatott drámai mérkőzésen 29–29-es döntetlent játszott Svájc ellen az Európa-bajnokság középdöntőjének első fordulójában, Malmőben. Az első félidőben hatgólos hátrányba került a magyar válogatott, utána a második játékrészre teljesen más arcát mutatta, mentálisan és játékban is feljavult, fokozatosan ledolgozta a különbséget, a hajrában pedig már a vezetésért támadhatott, ezzel bizonyítva, hogy nyomás alatt is képes rendezni sorait és versenyben maradni a továbbjutásért. A vasárnapi folytatásban, Szlovénia ellen viszont ennyi hiba már nem fér bele a magyarok játékába.

A magyar válogatott Svájc elleni meccsén Ónodi-Jánoskúti Máté három gólt szerzett Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

A magyar válogatott megfizette a tanulópénzt

A Svájc elleni mérkőzés első harminc perce komoly figyelmeztetés volt a magyar válogatottnak. A védekezés nem volt elég feszes, támadásban több ziccer is kimaradt, amit a gyors ritmusban kézilabdázó svájci csapat könyörtelenül kihasznált. A szünetre kialakult hatgólos hátrány egy középdöntős Európa-bajnoki mérkőzésen már komoly tehernek számít, onnan csak jelentős energiabefektetéssel lehet visszakapaszkodni.

Van egy mondásunk az öltözőben, hogy a meccs után öt percünk van szomorkodni. Egy Európa-bajnokság nagyon sűrű, nincs idő rágódni, mert holnap már új feladat vár ránk. Levonjuk a tanulságokat, megbeszéljük, min kell változtatni, és onnantól a regeneráció kerül előtérbe. Az első félidő hatalmas tanulópénz volt, de a visszakapaszkodás megmutatta a csapat erejét

– fogalmazott a mérkőzés másnapján Ónodi-Jánoskúti Máté.

Nem csak ellenünk küzdött keményen a svájci válogatott, és ha bírják a tempót, még okozhatnak meglepetést a folytatásban is Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

A meglepetéscsapat másoknak is gondot okozhat

A döntetlen elsőre váratlannak tűnhet, de a svájci válogatott eddigi eredményeit látva nem tekinthető előzmény nélkülinek. A helvétek Szlovénia ellen is jelentős előnyt építettek fel, Montenegrót pedig kiütötték, ami jól jelzi, hogy nem véletlenül jutottak el idáig.