Úgy ráijesztettek az ultrák, hogy csapatukhoz igazolt a gólerős csatár + videó

Lamin Colley három és fél év után távozik Felcsútról, tavasszal a DVTK sikereiért harcolhat. A dobogós helyekért küzdő Puskás Akadémia csatárát kölcsönvette a 10. helyen álló, a kiesés réme által fenyegetett miskolci együttes. A borsodiaknak sürgősen lépniük kellett, miután házi gólkirályuk, a nyolcgólos Elton Acolatse a Ferencvároshoz igazolt.

A nehezen tartható Lamin Colley (balra) DVTK-mezben csatázhat a immár ismét kisvárdai Bohdan Melnyikkel Fotó: Vasvári Tamás / MTI

A labdarúgó NB I-ben évek óta bizonyított a korábban alacsonyabb osztályú angol csapatokban, majd Belgiumban és Szlovéniában is megfordult Lamin Colley. Messze a Puskás Akadémiában volt a legtermékenyebb a gambiai származású, angol állampolgársággal is rendelkező közel kétméteres, mégis technikás csatár:

125 mérkőzésen 25 gólt és 16 gólpasszt hozott össze. Hornyák Zsoltnál azonban hiába szerepelt ősszel tizennégy meccsen (négy gól), mindössze 702 percet töltött a pályán, ötször került a kezdőcsapatba.

– Lamin Colley-t nem kell bemutatni, mindenki tisztában van a képességeivel, hiszen évek óta a liga egyik legjobb csatára. Ezenkívül motiváltságával győzött meg minket, amikor a vezetőedzővel közösen beszéltünk vele. Örülök, hogy végül minket választott, mert több helyre is hívták. Biztos vagyok benne, hogy hamar be fog illeszkedni, és erőssége lesz a csapatnak. Köszönjük a Puskás Akadémia korrekt hozzáállását az üzlethez, mert Elton Acolatse távozása után szükségünk volt egy azonnal bevethető támadóra – árulta el az átigazolás körülményeit Kovács Zoltán, a DVTK sportigazgatója.

Lamin Colley már a Diósgyőr sikereiért harcolhat Fotó: DVTK

Lamin Colley feledékeny?

A Transfermarkt adai szerint a nyáron lejár a támadó szerződése Felcsúton, így vélhetően, ha beválik, végleg megszerezheti a DVTK. Az más kérdés, hogyan fogadják majd a játékost, akit az augusztusban 1-1-re végződött Diósgyőr–Puskás Akadémia bajnokin lelocsoltak a borsodi ultrák.

Colley jól reagált, s nem mutogatott, nem vágott vissza, egyszerűen csak mosolygott. Így talán nem ellenségeskedéssel indul a DVTK-korszaka. Az incidensről, amelyet alul a videóban láthatnak, nem ejtett szót székfoglalójában. Szavai alapján még jó benyomást is tettek rá az őt nyakon öntő drukkerek.

– Nagyon boldoggá tesz, hogy tavasszal Diósgyőrben szerepelhetek. Játszottam már néhányszor itt, ez egy fantasztikus hely a stadion és a szurkolók miatt, valamint tetszik a csapat játékstílusa is. Azért jöttem, hogy hasznos tagja legyek a csapatnak, kivegyem a részem a munkából, és végső soron segítsek az előrelépésben. Bízom benne, hogy ez sikerül, és feljebb tudunk araszolni a tabellán. Izgatottan várom a bajnoki rajtot, készen állok már a vasárnapi mérkőzésre is – mondta Lamin Colley.