Elképesztő elmélet: XIV. Leó pápa állhat az NFL nagy fordulata mögött

2011-ben az NFC Észak két csapata, a Chicago Bears és a Green Bay Packers vívta egymás ellen a nemzeti főcsoport döntőjét. A Chicago kényszerűségből három irányítóval is próbálkozott, ami ritkán jelent győztes receptet, s hazai pályán el is vérzett az ősi riválissal szemben, a Packers pedig két héttel később a Super Bowlt is megnyerte a Pittsburgh Steelers ellen. Azóta viszont az NFC North egyetlen csapata sem járt a Super Bowlban, a Chicago Bears pedig rájátszásmeccset sem nyert egészen a múlt hétig – éppen a Packers ellen ért véget a rossz sorozat, s ennek XIV. Leó pápa is örülhetett.

Az idei az első NFL-idény, amelyben Ben Johnson a Chicago Bears vezetőedzője, s szintén az első évad, amely alatt már XIV. Leó a pápa (Fotó: Getty Images via AFP/Patrick McDermott)

Bizony, a chicagói születésű egyházfő a Chicago Bears szurkolója, s volt olyan amerikaifutball-rajongó, aki már XIV. Leó tavaly májusi megválasztásakor is jelezte: innentől kezdve Isten a Bears oldalán áll, s immár nem fordulhat elő, hogy Hail Mary-passzal veszítsen a chicagói csapat.

Chicago Bears: vége a rossz szériának

A Bears a 2011-es elveszített NFC-döntő óta mindössze kétszer jutott be a rájátszásba, mindkétszer a magyar származású Matt Nagy vezetőedzősége alatt. A chicagóiak azonban meccset egyik alkalommal sem tudtak nyerni a playoffban, az elmúlt évek balszerencséjét tökéletesen jellemezte a 2019-es, Philadelphia Eagles elleni dupla kapufás mezőnygólkísérlet, amely sikeres rúgás esetén továbbjutást ért volna a rájátszásban.

Can we interest you in a double doink? 👀 pic.twitter.com/wAbIQKto3A — Eagles History (@EaglesHistory) November 26, 2025

A Bears a Packers elleni presztízspárharcban is súlyos lemaradásba került: a cikkünk kiindulópontjának tekintett 2011-es NFC-döntő óta 5-25 az alapszakaszmérleg a Green Bay ellen. Igaz, a 2011-es magasságba a Packers sem ért vissza azóta, északi csapat tizenöt éve nem képviselte a nemzeti főcsoportot a Super Bowlban: az arany-zöld csapat négy, a Minnesota Vikings és a Detroit Lions egy-egy főcsoportdöntőt veszített el ebben az időszakban.