nflChicago Bearssuper bowlXIV. Leó pápaGreen Bay Packers

Elképesztő elmélet: XIV. Leó pápa állhat az NFL nagy fordulata mögött

A héten a főcsoport-elődöntőket rendezik az NFL-ben, s néhány megszokott szereplő mellett készülhet a fordulóra a Chicago Bears is, amely tizenöt éve nem járt ilyen magasságokban. Vannak, akik az amerikaifutball-pályán túli magyarázattal szolgálnak a Chicago Bears feltámadására: a mostani az első NFL-idény azóta, hogy a chicagói születésű XIV. Leó lett a pápa.

Koczó Dávid
2026. 01. 17. 6:05
XIV. Leó pápa kedvenc NFL-csapata sapkájában a plakáton, a Chicago Bears tizenöt év után nyert újra meccset a rájátszásban Fotó: Getty Images via AFP/Geoff Stellfox
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

2011-ben az NFC Észak két csapata, a Chicago Bears és a Green Bay Packers vívta egymás ellen a nemzeti főcsoport döntőjét. A Chicago kényszerűségből három irányítóval is próbálkozott, ami ritkán jelent győztes receptet, s hazai pályán el is vérzett az ősi riválissal szemben, a Packers pedig két héttel később a Super Bowlt is megnyerte a Pittsburgh Steelers ellen. Azóta viszont az NFC North egyetlen csapata sem járt a Super Bowlban, a Chicago Bears pedig rájátszásmeccset sem nyert egészen a múlt hétig – éppen a Packers ellen ért véget a rossz sorozat, s ennek XIV. Leó pápa is örülhetett.

Az idei az első NFL-idény, amelyben Ben Johnson a Chicago Bears vezetőedzője, s szintén az első évad, amely alatt már XIV. Leó a pápa
Az idei az első NFL-idény, amelyben Ben Johnson a Chicago Bears vezetőedzője, s szintén az első évad, amely alatt már XIV. Leó a pápa (Fotó: Getty Images via AFP/Patrick McDermott)

Bizony, a chicagói születésű egyházfő a Chicago Bears szurkolója, s volt olyan amerikaifutball-rajongó, aki már XIV. Leó tavaly májusi megválasztásakor is jelezte: innentől kezdve Isten a Bears oldalán áll, s immár nem fordulhat elő, hogy Hail Mary-passzal veszítsen a chicagói csapat.

Chicago Bears: vége a rossz szériának

A Bears a 2011-es elveszített NFC-döntő óta mindössze kétszer jutott be a rájátszásba, mindkétszer a magyar származású Matt Nagy vezetőedzősége alatt. A chicagóiak azonban meccset egyik alkalommal sem tudtak nyerni a playoffban, az elmúlt évek balszerencséjét tökéletesen jellemezte a 2019-es, Philadelphia Eagles elleni dupla kapufás mezőnygólkísérlet, amely sikeres rúgás esetén továbbjutást ért volna a rájátszásban.

A Bears a Packers elleni presztízspárharcban is súlyos lemaradásba került: a cikkünk kiindulópontjának tekintett 2011-es NFC-döntő óta 5-25 az alapszakaszmérleg a Green Bay ellen. Igaz, a 2011-es magasságba a Packers sem ért vissza azóta, északi csapat tizenöt éve nem képviselte a nemzeti főcsoportot a Super Bowlban: az arany-zöld csapat négy, a Minnesota Vikings és a Detroit Lions egy-egy főcsoportdöntőt veszített el ebben az időszakban.

2025-ben azonban megfordultak a dolgok: az idény elején kinevezett Ben Johnson vezetőedző alatt a Chicago Bears a korábbi évek balszerencsés befejezései után öt meccset is a véghajrában döntött el a maga javára, mielőtt a Packers elleni hosszabbításos győzelemmel kiharcolta a helyét a rájátszásban. Ott aztán újra a Packers volt az áldozat, s mindkét győzelmét úgy aratta a nagy rivális ellen Chicago, hogy egyetlen támadójátékot sem kezdett előnyből.

A rájátszásbeli győzelem egyik kulcsjátéka

Johnson érkezése és a 2024-es draft első választottja, az irányító Caleb Williams érettebbé válása is szerepel az előretörés lehetséges indokai között, de persze akad más magyarázat is.

NFL: XIV. Leó pápa kedvencei még versenyben

XIV. Leó pápa több ízben is kifejezte, hogy a Chicago Bears a kedvenc csapata. Amikor az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance megajándékozta a csapat mezével, annyit reagált: „Jó választás.”

Rajongók is kérték az egyházfőt, hogy áldja meg a Bearst, s XIV. Leó a klasszikus „Da Bears” felkiáltással felelt. S ki tudja, talán az áldás sem maradt el.

A Bears a főcsoport-elődöntőben a Los Angeles Rams ellen játszik. A fogadóirodáknál a Rams az esélyesebb, a chicagói drukkerek viszont újabb égi segítségben bíznak.

NFL, rájátszás

1. kör

  • Carolina Panthers (NFC-4.)–Los Angeles Rams (NFC-5.) 31-34
  • Chicago Bears (NFC-2.)–Green Bay Packers (NFC-7.) 31-27
  • Jacksonville Jaguars (AFC-3.)–Buffalo Bills (AFC-6.) 24-27
  • Philadelphia Eagles (NFC-3.)–San Francisco 49ers (NFC-6.) 19-23
  • New England Patriots (AFC-2.)–Los Angeles Chargers (AFC-7.) 16-3
  • Pittsburgh Steelers (AFC-4.)–Houston Texans (AFC-5.) 6-30

Főcsoport-elődöntők:

  • január 17. (szombat) 22.35: Denver Broncos (AFC-1.)–Buffalo Bills (AFC-6.)
  • január 18. (vasárnap) 2.15: Seattle Seahawks (NFC-1.)–San Francisco 49ers (NFC-6.)
  • január 18. (vasárnap) 21.05: New England Patriots (AFC-2.)–Houston Texans (AFC-5.)
  • január 19. (hétfő) 0.40: Chicago Bears (NFC-2.)–Los Angeles Rams (NFC-5.)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekGrönland

Robert C. Castel: Se szabály, se világ, se rend

Robert C. Castel avatarja

A grönlandi válság és a liberális világrend agóniája.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu