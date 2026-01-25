Vissza a múltba: Tom Brady és Peyton Manning korszakát idézi az NFL-idény

A New England Patriots és a Denver Broncos is az NFL legsikeresebb csapatai közé tartozik, ám a 2025-ös idény előtt nem sokan tippelték, hogy ez a két csapat játszik majd egymás ellen a Super Bowl-részvételért az amerikai főcsoport (AFC) döntőjében. A Patriots a Tom Brady-éra utolsó, 2019-es Super Bowl-győzelme, a Broncos a tíz évvel ezelőtti bajnoki cím és Peyton Manning visszavonulása óta várt hiába egészen idén januárig az újabb rájátszásban aratott győzelemre. A legtöbb Super Bowl MVP-címmel rendelkező Brady és a legtöbb alapszakasz MVP-trófeát magáénak tudó Manning 2014-es és 2016-os AFC-döntőjéből is a Broncos jött ki győztesen, most viszont az utódok ismeretében idegenben is a Drake Maye vezette Patriots az esélyes, miután a Denver kénytelen Jarrett Stidham csereirányítóban bízni.

Mike Vrabel három Super Bowl-gyűrűt szerzett Tom Brady csapattársaként, most vezetőedzőként dolgozik a New England Patriots újabb sikeréért Fotó: Getty Images via AFP/Elsa

Érdekesség, hogy Stidhamet 2019-ben a Patriots draftolta, de ott egy meccsen sem kezdett. 2023-ban a Broncosban kétszer igen, azóta viszont passzkísérlete sem volt a ligában. Most mégis főszerep jut rá, miután Bo Nix az előző fordulóban, a Buffalo Bills elleni drámai hosszabbításos csata (33-30) végén eltörte a bokáját.

AFC-döntő: Denver Broncos–New England Patriots

Stidham és a Broncos számára rossz hír, hogy a New England védelme parádézik a rájátszásban: a Los Angeles Chargers támadójátékát teljesen megfojtották (16-3), majd a Houston Texans (28-16) ellen öt labdát szereztek. Igaz, labdaszerzésben a denveri védelem is jeleskedett, a Bills ellen szintén ötig jutott.