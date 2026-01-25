super bowlSeattle SeahawksLos Angeles RamsDenver BroncosNew England Patriots

Vissza a múltba: Tom Brady és Peyton Manning korszakát idézi az NFL-idény

Vasárnap rendezik az NFL főcsoportdöntőit, magyar idő szerint hétfő hajnalra alakul ki az idei Super Bowl párosítása. A szereposztás majdnem ugyanaz, mint tizenkét évvel ezelőtt volt: a Seattle Seahawks csoportrivális, ezúttal a Los Angeles Rams ellen játszik, a Denver Broncos–New England Patriots párharc megismétlődik. Igaz, ezúttal a két NFL-legenda, Tom Brady és Peyton Manning helyett Drake Maye és Jarrett Stidham lesz a két irányító.

Koczó Dávid
2026. 01. 25. 6:50
Tom Brady két AFC-döntő után is gratulálhatott Peyton Manning sikeréhez, idén újra a New England Patriots és a Denver Broncos meccsel a Super Bowl-részvételért Fotó: Getty Images via AFP/Kevin C. Cox
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A New England Patriots és a Denver Broncos is az NFL legsikeresebb csapatai közé tartozik, ám a 2025-ös idény előtt nem sokan tippelték, hogy ez a két csapat játszik majd egymás ellen a Super Bowl-részvételért az amerikai főcsoport (AFC) döntőjében. A Patriots a Tom Brady-éra utolsó, 2019-es Super Bowl-győzelme, a Broncos a tíz évvel ezelőtti bajnoki cím és Peyton Manning visszavonulása óta várt hiába egészen idén januárig az újabb rájátszásban aratott győzelemre. A legtöbb Super Bowl MVP-címmel rendelkező Brady és a legtöbb alapszakasz MVP-trófeát magáénak tudó Manning 2014-es és 2016-os AFC-döntőjéből is a Broncos jött ki győztesen, most viszont az utódok ismeretében idegenben is a Drake Maye vezette Patriots az esélyes, miután a Denver kénytelen Jarrett Stidham csereirányítóban bízni.

Mike Vrabel három Super Bowl-gyűrűt szerzett Tom Brady csapattársaként, most vezetőedzőként dolgozik a New England Patriots újabb sikeréért
Mike Vrabel három Super Bowl-gyűrűt szerzett Tom Brady csapattársaként, most vezetőedzőként dolgozik a New England Patriots újabb sikeréért Fotó: Getty Images via AFP/Elsa

Érdekesség, hogy Stidhamet 2019-ben a Patriots draftolta, de ott egy meccsen sem kezdett. 2023-ban a Broncosban kétszer igen, azóta viszont passzkísérlete sem volt a ligában. Most mégis főszerep jut rá, miután Bo Nix az előző fordulóban, a Buffalo Bills elleni drámai hosszabbításos csata (33-30) végén eltörte a bokáját.

AFC-döntő: Denver Broncos–New England Patriots

Stidham és a Broncos számára rossz hír, hogy a New England védelme parádézik a rájátszásban: a Los Angeles Chargers támadójátékát teljesen megfojtották (16-3), majd a Houston Texans (28-16) ellen öt labdát szereztek. Igaz, labdaszerzésben a denveri védelem is jeleskedett, a Bills ellen szintén ötig jutott.

A rájátszásban eddig mindig a hazai csapat nyerte a két csapat összecsapását, ez négy Broncos- és egy Patriots-sikert jelent. Az öt meccsből négyszer Tom Brady volt a New England irányítója, a Patriotsnál most bíznak benne, hogy az MVP-jelölt Drake Maye személyében megtalálták a legenda méltó utódját.

A Patriots három kilátástalan idény után vált hirtelen újra bajnokesélyessé, s ebben kulcsszerepe van az évadra kinevezett Mike Vrabel vezetőedzőnek, aki korábban már a Tennessee Titans szakvezetőjeként is eljutott konferenciadöntőbe. 

Vrabel történelmet írhat: ő lenne az első, aki ugyanazzal a csapattal játékosként és vezetőedzőként is Super Bowlt nyer – linebackerként három Patriots-bajnoki cím részese volt, a 2004-es döntőn touchdownt is szerzett.

A Broncost irányító Sean Payton más szempontból lehet úttörő: eddig egyetlen vezetőedző sem nyert még több csapattal Super Bowlt, Payton a New Orleans Saints élén 2010-ben egyszer már felért a csúcsra.

NFC-döntő: Seattle Seahawks–Los Angeles Rams

Bár első ránézésre a 12 évvel ezelőtti Brady–Manning csata előrehozott nagydöntőnek is tűnhet, valójában a Broncos az akkori AFC-döntő megnyerése után a XXI. század legsimább Super Bowlját veszítette el a Seattle Seahawks ellen (43-8).

Idén is a Seattle az első kiemelt a nemzeti főcsoportban, de divízióbeli riválisai közül most a Los Angeles Ramst fogadja, a 12 évvel ezelőtt legyőzött San Francisco 49erst az előző fordulóban végezte ki (41-6).

A Rams ellen szorosabb meccs várható, az alapszakaszban egyszer két pont döntött a négy évvel ezelőtti bajnok Los Angeles javára, a másik találkozón hosszabbításban nyert a Seahawks, nagy hátrányból felállva.

A rájátszásban a Seattle sokkal meggyőzőbb volt, a Rams múlt héten hosszabbításban (20-17) jutott túl XIV. Leó pápa kedvenc csapatán, a Chicago Bearsen. A két irányító közül viszont a 2022-es Super Bowl-győzelemben is már szerepelt vállalt Matthew Stafford többre taksált, mint Sam Darnold, akit már bukott irányítónak könyveltek el.

A távolabbi múlt a Rams mellett szól: eddig mindkét seattle-i rájátszásmeccsét megnyerte a csapat, noha egyetlen más NFC-csapat sem tudott a playoffban a Seahawks stadionjában győzni.

Mikor lesz a Super Bowl?

Három mérkőzés van hátra a 2025-ös NFL-idényből.

  • Vasárnap 21.05: Denver Broncos (AFC-1.)–New England Patriots (AFC-2.)
  • Hétfő 0.40: Seattle Seahawks (NFC-1.)–Los Angeles Rams (NFC-5.)
  • Február 9., hétfő: Super Bowl a két főcsoportgyőztes között

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekbrüsszel

Káoszimádók

Kondor Katalin avatarja

Nem árt néha eltenni régi cikkeket, hangfelvételeket, s rájönni arra, hogy a homályban mifajta befolyásolási törekvésekkel kísérleteztek a káoszkeltők már jó ideje.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu