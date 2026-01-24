Sallai csodás tekerése után csapattársa szenvedve grimaszolt + videó

Nincs abban immár semmi meglepő, hogy Sallai Roland jobbhátvédként kezdett a Galatasarayban, a magyar válogatott futballista pedig ebből a pozícióból is tudja segíteni a támadásokat. Sallai a Karagümrük ellen beadásból adott gólpasszt, Gabriel Sara fejére varázsolta a labdát.
A brazilnak ez már a második gólja volt a meccsen, rögtön az első percben is beköszönt.
Sallai gólpassza után nyert a Galatasaray
A Karagümrük Gabriel Sara első találatára még válaszolni tudott, a második félidő elején viszont eldöntötte a három pont sorsát a Galatasaray.
