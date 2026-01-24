Sallai RolandGalatasaraygólpassz

Sallai csodás tekerése után csapattársa szenvedve grimaszolt + videó

A Galatasaray a török bajnokság 19. fordulójában 3-1-re nyert a Karagümrük otthonában. Sallai Roland ezúttal is jobbhátvédként szerepelt a listavezetőnél. Gabriel Sara második találatához Sallai adta a gólpasszt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 20:23
Gabriel Sara, a Galatasaray brazil játékosa önmagát nem kímélve robban be Sallai Roland kiváló beadására Fotó: Anadolu via AFP/Arife Karakum
Nincs abban immár semmi meglepő, hogy Sallai Roland jobbhátvédként kezdett a Galatasarayban, a magyar válogatott futballista pedig ebből a pozícióból is tudja segíteni a támadásokat. Sallai a Karagümrük ellen beadásból adott gólpasszt, Gabriel Sara fejére varázsolta a labdát.

Sallai Roland a török listavezető Galatasaray alapembere, a magyar válogatott játékos a Karagümrük elleni sikerhez gólpasszal járult hozzá
Sallai Roland a török listavezető Galatasaray alapembere, a magyar válogatott játékos a Karagümrük elleni sikerhez gólpasszal járult hozzá Fotó: NurPhoto via AFP/Yagiz Gurtug

A brazilnak ez már a második gólja volt a meccsen, rögtön az első percben is beköszönt.

Sallai gólpassza után nyert a Galatasaray

A Karagümrük Gabriel Sara első találatára még válaszolni tudott, a második félidő elején viszont eldöntötte a három pont sorsát a Galatasaray.

Az 50. percben Sallai Roland beadására nagy lendülettel érkezett Gabriel Sara, a gólszerzés közben ütközött is az ellenfél játékosával, így gólöröm gyanánt fájdalmasan grimaszolt, végül azonban végigjátszotta a meccset, ellentétben Sallaival, akit lecserélt Okan Buruk, akárcsak az 1-3-as végeredményt beállító, friss Afrika-kupa-bronzérmes Victor Osimhent.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

