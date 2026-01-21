Cseh László mellett egy másik magyart is ünnepel a világ úszósportja

Nem sokkal azt követően, hogy az ISHOF (International Swimming Hall of Fame) közzétette a beiktatandó sportolók listáját , amelyen ott szerepel a világ- és Európa-bajnok, hatszoros olimpiai érmes Cseh László is, újabb remek hír érkezett: a vizes sportágak népszerűsítésében és fejlődésében kimagasló szerepet vállalók elismerésére alapított Paragon Award kitüntettjei között az úszásnál Szántó Dávidot illeti majd a díj.

Szántó Dávid első magyarként kapja meg a díjat Fotó: Nemzeti Sport/Koncz Márton

A Paragon Awardot (Példakép díj) évek óta olyanoknak ítélik oda a különböző diszciplinákban, akik úgymond a parton tettek nagyon sokat azért, hogy az úszás, műugrás, műúszás és vízilabda minden korábbinál magasabb szintre juthasson mind ismertségben, mind azáltal, hogy korábban sosem látott színvonalú versenyeket szerveznek a sportolóiknak. Szántó Dávid lesz a 41. magyar kitüntetett a hírességek csarnokában, és az első ebben a kategóriában

– legutóbb egyébként a világ úszósportját irányító technikai bizottság brit elnöke, Craig Hunter vehette át az elismerést.

Szántó Dávid, aki korábban versenyszerűen úszott, majd a Telesport elismert úszókommentátora lett – és Cseh László pályafutásának felívelő szakaszában rendszeresen ő közvetítette az érmes úszásait –, főszerepet vállalt az elmúlt évek budapesti világeseményeinek szervezésében. A 2017-es FINA vb-n az úszóviadal versenyigazgatójaként tevékenykedett, a 2021-es Európa-bajnokságon, a 2022-es vizes vb-n, majd a 2024-es rövid pályás úszó vb-n már az egész szervezőbizottság operatív vezetőjeként irányította az előkészületeket és a lebonyolítást, és ugyanez a szerep vár rá a 2027-es világbajnokságon is – az események között pedig a Magyar Úszószövetség nemzetközi igazgatójaként dolgozik.

Legendák mellé kerül Szántó Dávid

– Fantasztikus dolog ez, számomra még kicsit felfoghatatlan is, hogy ilyen legendák mellé kerülhetek – idézi a magyar szövetség honlapja Szántó Dávidot. – Csaknem négy évtizede vagyok az úszósportban, már versenyzőként és riporterként is hatalmas élmény volt, de úgy érzem, most, sportdiplomataként és versenyrendezőként tudom a leginkább segíteni a sportágat. Ez az elismerés természetesen nemcsak nekem, hanem a teljes csapatnak szól, amellyel majd’ egy évtizede dolgozunk azon, hogy ilyen magas színvonalon, mindenki megelégedésére rendezzünk versenyeket Magyarországon.”