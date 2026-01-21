Cseh LászlóHírességek CsarnokaSzántó Dávidúszás

Cseh László mellett egy másik magyart is ünnepel a világ úszósportja

Az már néhány hete kiderült, hogy a világ- és Európa-bajnok, hatszoros olimpiai érmes Cseh László hivatalos a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokának (ISHOF) májusi beiktatási ünnepségére, de most nyilvánosságra került, hogy egy honfitársát is elismerik a jeles eseményen. A Magyar Úszószövetség nemzetközi igazgatója, Szántó Dávid első magyarként és a díj történetének legfiatalabbjaként a sportágak fejlődését és népszerűsítését elismerő Paragon Awardot kapja meg.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 12:41
Cseh László (balra) és Szántó Dávid
Cseh László (balra) és Szántó Dávid Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem sokkal azt követően, hogy az ISHOF (International Swimming Hall of Fame) közzétette a beiktatandó sportolók listáját , amelyen ott szerepel a világ- és Európa-bajnok, hatszoros olimpiai érmes Cseh László is, újabb remek hír érkezett: a vizes sportágak népszerűsítésében és fejlődésében kimagasló szerepet vállalók elismerésére alapított Paragon Award kitüntettjei között az úszásnál Szántó Dávidot illeti majd a díj.

Szántó Dávid első magyarként kapja meg a díjat
Szántó Dávid első magyarként kapja meg a díjat Fotó: Nemzeti Sport/Koncz Márton

A Paragon Awardot (Példakép díj) évek óta olyanoknak ítélik oda a különböző diszciplinákban, akik úgymond a parton tettek nagyon sokat azért, hogy az úszás, műugrás, műúszás és vízilabda minden korábbinál magasabb szintre juthasson mind ismertségben, mind azáltal, hogy korábban sosem látott színvonalú versenyeket szerveznek a sportolóiknak. Szántó Dávid lesz a 41. magyar kitüntetett a hírességek csarnokában, és az első ebben a kategóriában 

– legutóbb egyébként a világ úszósportját irányító technikai bizottság brit elnöke, Craig Hunter vehette át az elismerést.

Szántó Dávid, aki korábban versenyszerűen úszott, majd a Telesport elismert úszókommentátora lett – és Cseh László pályafutásának felívelő szakaszában rendszeresen ő közvetítette az érmes úszásait –, főszerepet vállalt az elmúlt évek budapesti világeseményeinek szervezésében. A 2017-es FINA vb-n az úszóviadal versenyigazgatójaként tevékenykedett, a 2021-es Európa-bajnokságon, a 2022-es vizes vb-n, majd a 2024-es rövid pályás úszó vb-n már az egész szervezőbizottság operatív vezetőjeként irányította az előkészületeket és a lebonyolítást, és ugyanez a szerep vár rá a 2027-es világbajnokságon is – az események között pedig a Magyar Úszószövetség nemzetközi igazgatójaként dolgozik.

Legendák mellé kerül Szántó Dávid

– Fantasztikus dolog ez, számomra még kicsit felfoghatatlan is, hogy ilyen legendák mellé kerülhetek – idézi a magyar szövetség honlapja Szántó Dávidot. – Csaknem négy évtizede vagyok az úszósportban, már versenyzőként és riporterként is hatalmas élmény volt, de úgy érzem, most, sportdiplomataként és versenyrendezőként tudom a leginkább segíteni a sportágat. Ez az elismerés természetesen nemcsak nekem, hanem a teljes csapatnak szól, amellyel majd’ egy évtizede dolgozunk azon, hogy ilyen magas színvonalon, mindenki megelégedésére rendezzünk versenyeket Magyarországon.”

Az ISHOF beiktatási ceremóniáját 2026. május 16-án rendezik a szervezet központjaként szolgáló floridai Fort Lauderdale-ben, ahol a relikviákat kiállító múzeum is található.

Szántó Dávid még kommentátorként Cseh László sikerét ünnepelve:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekagysejt

Két szürke agysejt

Bayer Zsolt avatarja

Bohár Dani bemutatta, ki is ez a nő valójában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.