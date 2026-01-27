női vízilabda Európa-bajnokságlabdaMadeira

Vízilabda – a sportág, amely önmaga ellensége

Vasárnap véget ért a férfi-, hétfőn máris megkezdődött a női vízilabda Európa-bajnokság. A sportág szerelmesei el vannak kényeztetve, az M4 Sport közvetítésének köszönhetően négy héten át folyamatosan nézhetik a sportág legjobbjait. Nézhetik, ám ami a hölgyeket illeti, alig látják, ez a Magyarország–Spanyolország meccs egyik keserű tapasztalata. Messze még a torna vége, felelőtlenség lenne jóslatokba bocsátkozni, ám az európai szövetség, az European Aquatics máris elégtelenre vizsgázott.

Novák Miklós
2026. 01. 27. 5:05
Neszmély Boglárka, a magyar női vízilabda-válogatott kapusa szerencsére látta a vízbe beleolvadó labdát Fotó: MVLSZ/Derencsényi István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Portugália nem nevezhető a vízilabda hazájának, de hát valahol el kell kezdeni. A derék luzitánok a kézilabdával is bizonyították, hogy nem csak rúgni képesek a labdát, talán tényleg csak idő kérdése, hogy rákapnak a pólóra is. Az már fogósabb kérdés, ha már Portugália, miért éppen Madeirára esett a választás a női Eb színhelyéül. Talán azért, mert a szigeteken nem hogy még soha nem láttak vízilabdát, még nem is hallottak róla, a póló garantáltan az újdonság erejével hat a helyiekre.

A látszat csal, nem egy üres sátorban bonyolítják le a női vízilabda Európa-bajnokságot. Az európai szövetség, az European Aquatics újításai nem váltak be
A látszat csal, nem egy üres sátorban bonyolítják le a női vízilabda Európa-bajnokságot. Az európai szövetség, az European Aquatics újításai nem váltak be Fotó: MVLSZ/Derencsényi István

Az első tapasztalatok alapján lehetnek kétségeink a vállalkozás sikere felől. A szervezőknek sikerült úgy megkomponálni a kamerák elhelyezését, hogy a kép azt sugallja, a funchali uszodába egyetlen nézőt sem sikerült becsalogatni a Magyarország–Spanyolország mérkőzésre, a háttérben ugyanis drapériával eltakart csupasz falat láthattunk. Kompenzálásként beszűrődött némi zaj, Hajdú B. István, a találkozó kommentátora igyekezett is megnyugtatni a tévénézőket, azért vannak szurkolók, csak éppen a másik oldalon. Annak megtippelésére azonban nem vállalkozott, hányan szorongtak a lelátón...

Láthatatlan labda a női vízilabda Eb-n

Budapestet, Belgrádot és Splitet leszámítva mindig nehéz megtippelni a helyszíni érdeklődést. Ez csak az egyik az öngólok sorában. Fantasztikus újításként az európai szövetség, az European Aquatics a női Eb-re kékeszöld és fehér színkombinációban pompázó labdát rendszeresített. Nos, különösen, amikor centerbe játsszák be a labdát, ami azért vízilabdában nem ritka, a fodrozódó vízen megtörő fény éppen ezeket a színeket olvasztja magába, legfeljebb a mozdulatokból sejtjük, látni nem látjuk, hol a labda.

Az már tényleg csupán balszerencse, hogy labdakosárként olyan iparművészeti remeket használnak, ami talán a vitrinben jól mutat, de csak a női szeszélyen múlik, hajlandó-e megtartani a labdát, amely parányi hullám hatására is odébb ringatózik. Ez történt az első ráúszásnál, amit ezért meg kellett ismételni.

Ezt tessék majd megmagyarázni Los Angelesben az amerikai nézőknek, hogy mindez az ő érdekükben történik!

Az European Aquatics és a magyar válogatott felelőssége

Belgrádban újfent meggyőződhettünk arról, hogy a vízilabda igenis eladható látványsportág. Mintha az European Aquatics a női tornával éppen ennek ellenkezőjét akarná bizonyítani. 

A magyar csapat nem csak önmagáért, a sportág becsületéért is küzd az Európa-bajnokságon. Természetesen minden hátráltató tényező dacára teljes szívből szurkolunk a lányoknak. Ne kiabáljuk el, de a spanyolok elleni siker a nyitómeccsen máris elődöntőt ér. 

A férfi Eb értékelése, női előzetes a Szpíker korneren:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekmagyar kultúra

Kultúra és tolerancia

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A politika is kultúra. Már amennyiben jól, ugyanakkor a közjó érdekében művelik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.