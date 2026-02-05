Bölöni László szavai botrányt okoztak Romániában – „Isten bocsássa meg…”

Komoly indulatokat váltott ki Romániában Bölöni László nyilatkozata, amelyben a román futball két ikonikus alakja, Nicolae Dobrin és Ilie Balaci jelentőségét vitatta. A korábbi 108-szoros román válogatott Bölöni szerint a két klasszis mindössze „két-három évig” futballozott magas szinten, és hozzátette, hogy nem voltak igazán „komoly” játékosok.

Bölöni László össztűz alá került Romániában a két legenda bírálata miatt Fotó: SEBASTIEN BOZON / AFP

A magyar származású legenda emiatt össztűz alá került, kijelentése a román Gazeta Sporturilor szerint botrányt kavart, és sorra szólalnak meg a román futball nagy alakjai, akik szerint Bölöni súlyosan elferdítette a valóságot.

Mit állított Bölöni László, ami kiverte a biztosítékot?

A román válogatott korábbi szövetségi kapitánya azt állította, hogy a Romániában legendákként tisztelt Ilie Balaci és Nicolae Dobrin mindössze két-három évig játszottak magas szinten:

Ilie Balaci kevés ideig futballozott igazán magas szinten, aztán eltűnt. És ami Ilie sérülését illeti… Isten bocsássa meg, de Ilie Balaci nem volt komoly játékos!

Dobrinról pedig a következőket mondta:

– Őt én nem sorolom az igazán megbízható játékosok közé, lehet, hogy ezzel ellenségeket szerzek, de Dobrin nem volt komoly futballista, nem lehetett rá számítani. Az igaz, hogy tudott a labdával bánni, játszani, bajnokságot nyert, gólt lőtt a Dinamónak, de magas szinten mindössze három évig futballozott! Miért? – tette fel a költői kérdést Bölöni.

Éles reakciók: „Hazugság, amit Balaciról mond”

Elsők között reagált Dumitru Marcu, a Universitatea Craiova egykori támadója és Ilie Balaci csapattársa. A 75 éves korábbi válogatott játékos egyértelműen visszautasította Bölöni László szavait.

Marcu hangsúlyozta: Balaci már fiatalon bemutatkozott a román válogatottban, és éveken át meghatározó játékosa volt a Craiovának, amely az 1980-as években a román futball zászlóshajójának számított. Szerinte nem igaz az az állítás, hogy Balaci csak rövid ideig játszott volna magas szinten.

– Balaci balszerencséje a súlyos sérülés volt. Ha a mai korban futballozik, egészen más pályát futott volna be. Bölöni feleslegesen beszél – fogalmazott Marcu.