bölöni lászlóromán labdarúgó-válogatottromán futball

Bölöni László szavai botrányt okoztak Romániában – „Isten bocsássa meg…”

Feleslegesen jártatja a száját, nem mond igazat – ilyen és ehhez hasonló vádak fogalmazódtak meg Bölöni László vitatott kijelentése után Romániában. A magyar származású futball-legenda egy nyilatkozatában azt állította, hogy Nicolae Dobrin és Ilie Balaci nem voltak igazán komoly játékosok, amiből botrány kerekedett a román futballban. Bölöni László össztűz alá került.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 7:06
Sorra szólalnal fel Bölöni Lészló ellen Romániában Fotó: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komoly indulatokat váltott ki Romániában Bölöni László nyilatkozata, amelyben a román futball két ikonikus alakja, Nicolae Dobrin és Ilie Balaci jelentőségét vitatta. A korábbi 108-szoros román válogatott Bölöni szerint a két klasszis mindössze „két-három évig” futballozott magas szinten, és hozzátette, hogy nem voltak igazán „komoly” játékosok.

Bölöni László össztűz alá került Romániában a két legenda bírálata miatt
Bölöni László össztűz alá került Romániában a két legenda bírálata miatt Fotó: SEBASTIEN BOZON / AFP

A magyar származású legenda emiatt össztűz alá került, kijelentése a román Gazeta Sporturilor szerint botrányt kavart, és sorra szólalnak meg a román futball nagy alakjai, akik szerint Bölöni súlyosan elferdítette a valóságot.

Mit állított Bölöni László, ami kiverte a biztosítékot?

A román válogatott korábbi szövetségi kapitánya azt állította, hogy a Romániában legendákként tisztelt Ilie Balaci és Nicolae Dobrin mindössze két-három évig játszottak magas szinten:

Ilie Balaci kevés ideig futballozott igazán magas szinten, aztán eltűnt. És ami Ilie sérülését illeti… Isten bocsássa meg, de Ilie Balaci nem volt komoly játékos!

Dobrinról pedig a következőket mondta:

– Őt én nem sorolom az igazán megbízható játékosok közé, lehet, hogy ezzel ellenségeket szerzek, de Dobrin nem volt komoly futballista, nem lehetett rá számítani. Az igaz, hogy tudott a labdával bánni, játszani, bajnokságot nyert, gólt lőtt a Dinamónak, de magas szinten mindössze három évig futballozott! Miért? – tette fel a költői kérdést Bölöni.

Éles reakciók: „Hazugság, amit Balaciról mond”

Elsők között reagált Dumitru Marcu, a Universitatea Craiova egykori támadója és Ilie Balaci csapattársa. A 75 éves korábbi válogatott játékos egyértelműen visszautasította Bölöni László szavait.

Marcu hangsúlyozta: Balaci már fiatalon bemutatkozott a román válogatottban, és éveken át meghatározó játékosa volt a Craiovának, amely az 1980-as években a román futball zászlóshajójának számított. Szerinte nem igaz az az állítás, hogy Balaci csak rövid ideig játszott volna magas szinten.

– Balaci balszerencséje a súlyos sérülés volt. Ha a mai korban futballozik, egészen más pályát futott volna be. Bölöni feleslegesen beszél – fogalmazott Marcu.

Sorin Cartu: „Balaci jobb volt Bölöninél”

A botrányhoz csatlakozott Sorin Cartu, a Craiova legendája és Balaci egykori csapattársa is, aki a GSP Live műsorában reagált a történtekre. Cartu szerint Bölöni túl messzire ment, és elsősorban edzői szemszögből értékelte a múltat, nem játékosként.

– Balaci egyértelműen jobb futballista volt, mint Bölöni. Egy olyan játékost bírálni, aki fölötted állt, nem méltó – jelentette ki Cartu, aki emlékeztetett arra is, hogy Balaci mindössze 26 éves volt, amikor súlyos sérülése derékba törte pályafutását, közvetlenül azután, hogy Románia legjobb játékosának választották.

Cartu szerint a korszak is döntő tényező: az 1989 előtti években a román futballisták nem igazolhattak szabadon külföldre, így nem tudták nemzetközi szinten kamatoztatni tudásukat – szemben a későbbi generációkkal, élükön Gheorghe Hagival.

Nicolae Dobrin kapcsán Cartu külön kiemelte, hogy a román futball egyik legnagyobb alakja, aki egészen más megítélést érdemel.

– Amikor Románia legnagyobb futballistáiról beszélünk, Dobrin és Balaci neve megkerülhetetlen – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy mindkettejük pályafutását egy igazságtalan korszak korlátozta.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmeleg férfi

„Csak undort ébreszt szűdben a gyönyör”

Bayer Zsolt avatarja

A „chemsex” magától értetődő, teljesen természetes, elfogadott, „nincs itt semmi látnivaló” dolog, legalábbis bizonyos körökben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.