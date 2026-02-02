férfi kézilabda válogatottférfi kézilabda EbChema Rodríguez

Chema Rodríguez: A generációváltás és a biztató tanulóév után jöhetnek a nagy feladatok

A magyar férfikézilabda-válogatott két győzelemmel, két döntetlennel és három vereséggel a tizedik helyen zárta az Európa-bajnokságot, így nem érte el a szövetség által kitűzött nyolc közé jutást. Chema Rodríguez szövetségi kapitány ugyanakkor lapunknak úgy értékelte a tornát, hogy a fiatal csapat értékes tapasztalatokat szerzett, többen vezérszerepbe léptek, és a torna hosszabb távon szolgálhatja a válogatott fejlődését.

Kibédi Péter
2026. 02. 02. 4:47
Chema Rodríguez büszke a magyar válogatott Európa-bajnoki teljesítményére, és pozitív jövőképet lát a csapat előtt
Chema Rodríguez büszke a magyar válogatott Európa-bajnoki teljesítményére, és pozitív jövőképet lát a csapat előtt Fotó: MKSZ
Két győzelemmel, két döntetlennel és három vereséggel a tizedik helyen zárta a magyar férfikézilabda-válogatott az idei Európa-bajnokságot. A magyar szövetség a nyolc közé jutást tűzte ki célként a csapat elé, amit nem sikerült elérni, ennek ellenére Ilyés Ferenc, az MKSZ elnöke pozitívan értékelt a torna után. Chema Rodríguez szövetségi kapitány is több pozitív és előremutató tapasztalatról beszélt lapunknak.

Chema Rodríguez lapunknak elégedetten nyilatkozott a válogatott Eb-szerepléséről, de még van feladat, hogy ütőképes legyen a csapat
Chema Rodríguez lapunknak elégedetten nyilatkozott a válogatott Eb-szerepléséről, de még van feladat, hogy ütőképes legyen a csapat Fotó: MKSZ

Chema Rodríguez elégedett a fiatalokkal, de még érniük kell

A generációváltást az idei Európa-bajnokság előtt lezáró magyar válogatott az egyik legfiatalabb átlagéletkorú csapattal vágott neki a tornának. Bár a mérkőzésekre nevezett keretből Papp Tamás kivételével mindenkinek volt már világversenyes tapasztalata, sokan most kaptak először hangsúlyos szerepet. Amíg védekezésben Sipos Adrián és Ligetvári Patrik rutinja segítette a társakat, addig támadásban a sérülés miatt hiányzó Bánhidi Bence kiesése érezhető volt. Több alkalommal kapkodva, ritmus nélkül játszott a csapat, hiányzott az irányító szerep.

Erre a tornára két kulcsfontosságú támadójátékosunkat is elveszítettük. A válogatottságtól visszavonult Lékai Máté és a sérült Bánhidi Bence komoly tapasztalattal és vezérszereppel bírt a csapatban. Hiányuk miatt hullámzó periódusok jelentek meg a játékunkban. Ugyanakkor ahhoz, hogy a fiatal játékosok megszerezzék ezt a rutint, ezen a szinten kell pályára lépniük – és pontosan ez történt ezen a tornán. Felelősséget vállaltak, tapasztalatot gyűjtöttek, hogy a közeljövőben ők lehessenek a csapat vezérei

– fogalmazott Chema Rodríguez.

A szövetségi kapitány kiemelte, hogy a főszereplővé előlépő játékosok már a felkészülés során is kivételes munkát végeztek, a tornán pedig többen bizonyították, hogy a jövőben képesek lesznek vezérszerepet betölteni.

– Abban már most biztos vagyok, hogy a jövőben jobbak leszünk. A fiatalok eddig a rutinos játékosok mellett fejlődtek, most azonban többletfelelősséget vállaltak, tapasztalatot szereztek. Lépésről lépésre haladunk, és bebizonyosodott, hogy megvannak azok, akikre a későbbiekben is felelősséget lehet tenni. Nagyon közel vannak ehhez, és rendkívül büszke vagyok mindegyikükre.

A magyar válogatottnak részsikerei voltak ezen az Európa-bajnokságon, de a teljes sikerhez még fejlődni kell
A magyar válogatottnak részsikerei voltak ezen az Európa-bajnokságon, de a teljes sikerhez még fejlődni kell Foró: MKSZ

A kapitány megvédte a hét a hat elleni játékot

A szövetségi kapitányt rendszeres kritika éri a támadásban alkalmazott hét a hat elleni játék miatt. A tavalyi világbajnokságon és az idei Európa-bajnokságon is akadt olyan mérkőzés, ahol ez kritikus ponttá vált. A játékosok ugyanakkor rendre hangsúlyozták, hogy a taktika működik, még ha kívülről nem is mindig látványos. Chema Rodríguez is így látja, és meg is indokolta a megosztó megoldás alkalmazását.

Két mérkőzésen használtuk, és megítélésem szerint mindkettőn sikerrel. A szlovénok ellen azért, mert a kettes pozíciókban alacsonyabb védőik voltak, és a hét a hat elleni játék megakadályozta, hogy fellépjenek védekezni. Így a beállónkat kedvező helyzetbe tudtuk hozni. A horvátok ellen két okból alkalmaztuk: egyrészt a fáradtság miatt, mivel kevesebb mint 24 órán belül játszottunk két mérkőzést, másrészt pedig konkrét tervünk volt az 5-1-es védekezésük feltörésére. Ez is működött.

A férfi-kézilabdaválogatottnak évek óta kevés ideje van együtt dolgozni a világversenyek között. A klubcsapatok sűrű programja nem teszi lehetővé a hosszabb közös felkészülést.

– Ha rajtam múlna, egész évben együtt dolgoznánk, de ez nyilván lehetetlen. A játékosok többsége külföldön szerepel, a klubprogramok és az utazások összehangolása komoly nehézséget jelent. Egy világversenyre mindössze tíz-tizenöt nap áll rendelkezésre, a selejtezős heteken pedig csupán két edzés jut felkészülésre, mielőtt egy héten belül két mérkőzést játszunk. Ez rendkívül bonyolult helyzet.

Két év alatt három lépést kell tennie a válogatottnak, a 2028-as olimpiára a jövő évi világbajnokságon át vezet az út, ahova ki kell jutnia a csapatnak
Két év alatt három lépést kell tennie a válogatottnak, a 2028-as olimpiára a jövő évi világbajnokságon át vezet az út, ahova ki kell jutnia a csapatnak Fotó: MKSZ

Három nagy feladat két év alatt

Jövőre Németországban rendezik a világbajnokságot, amely kiemelt jelentőséggel bír, mivel a torna győztese kijut a 2028-as Los Angeles-i olimpiára, a 2–7. helyezettek pedig olimpiai selejtezőtornán vehetnek részt. A herningi sorsoláson eldőlt, hogy a magyar válogatott a szerb–litván párharc győztesével, várhatóan Szerbiával mérkőzik meg májusban a világbajnoki részvételért.

Amennyiben Szerbia továbbjut, ami felől nincs kétségem, a lehető legnehezebb ellenfelet kaptuk. Komplett, rendkívül versenyképes csapatról van szó. A 2027-es világbajnokság a ciklus egyik legfontosabb versenye az olimpiai kvalifikáció szempontjából, ezért mindent megteszünk majd a kijutásért, még ha ez őrülten nehéz feladat is lesz

– hangsúlyozta a kapitány.

A párizsi olimpia óta két világversenyen szerepelt a válogatott, és a következő ötkarikás játékokig várhatóan még két torna van hátra, így félidőnél jár a ciklus. A szövetség célja egyértelmű: a generációváltás mellett kijutni a következő olimpiára. Chema Rodríguez optimistán tekint a jövőbe.

Jó úton járunk. A csapat egyre több tapasztalatot szerez, és ha elkerülnek bennünket a sérülések, készen állunk a ránk váró kihívásokra. A következő világbajnokság kulcsfontosságú lesz, hiszen az első nyolc hely ad esélyt az olimpiai részvételre. Versenyképesek voltunk az Európa-bajnokságon, és csak apró részletek hiányoztak a jobb eredményhez. Ebben kell előrelépnünk

– zárta gondolatait a szövetségi kapitány.

Pilhál György
