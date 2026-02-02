Chema Rodríguez: A generációváltás és a biztató tanulóév után jöhetnek a nagy feladatok

Két győzelemmel, két döntetlennel és három vereséggel a tizedik helyen zárta a magyar férfikézilabda-válogatott az idei Európa-bajnokságot. A magyar szövetség a nyolc közé jutást tűzte ki célként a csapat elé, amit nem sikerült elérni, ennek ellenére Ilyés Ferenc, az MKSZ elnöke pozitívan értékelt a torna után. Chema Rodríguez szövetségi kapitány is több pozitív és előremutató tapasztalatról beszélt lapunknak.

Chema Rodríguez lapunknak elégedetten nyilatkozott a válogatott Eb-szerepléséről, de még van feladat, hogy ütőképes legyen a csapat Fotó: MKSZ

Chema Rodríguez elégedett a fiatalokkal, de még érniük kell

A generációváltást az idei Európa-bajnokság előtt lezáró magyar válogatott az egyik legfiatalabb átlagéletkorú csapattal vágott neki a tornának. Bár a mérkőzésekre nevezett keretből Papp Tamás kivételével mindenkinek volt már világversenyes tapasztalata, sokan most kaptak először hangsúlyos szerepet. Amíg védekezésben Sipos Adrián és Ligetvári Patrik rutinja segítette a társakat, addig támadásban a sérülés miatt hiányzó Bánhidi Bence kiesése érezhető volt. Több alkalommal kapkodva, ritmus nélkül játszott a csapat, hiányzott az irányító szerep.

Erre a tornára két kulcsfontosságú támadójátékosunkat is elveszítettük. A válogatottságtól visszavonult Lékai Máté és a sérült Bánhidi Bence komoly tapasztalattal és vezérszereppel bírt a csapatban. Hiányuk miatt hullámzó periódusok jelentek meg a játékunkban. Ugyanakkor ahhoz, hogy a fiatal játékosok megszerezzék ezt a rutint, ezen a szinten kell pályára lépniük – és pontosan ez történt ezen a tornán. Felelősséget vállaltak, tapasztalatot gyűjtöttek, hogy a közeljövőben ők lehessenek a csapat vezérei

– fogalmazott Chema Rodríguez.

A szövetségi kapitány kiemelte, hogy a főszereplővé előlépő játékosok már a felkészülés során is kivételes munkát végeztek, a tornán pedig többen bizonyították, hogy a jövőben képesek lesznek vezérszerepet betölteni.

– Abban már most biztos vagyok, hogy a jövőben jobbak leszünk. A fiatalok eddig a rutinos játékosok mellett fejlődtek, most azonban többletfelelősséget vállaltak, tapasztalatot szereztek. Lépésről lépésre haladunk, és bebizonyosodott, hogy megvannak azok, akikre a későbbiekben is felelősséget lehet tenni. Nagyon közel vannak ehhez, és rendkívül büszke vagyok mindegyikükre.