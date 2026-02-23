Újabb bravúr, az újonc Csíkszereda hatpontos mérkőzéssel hangol a rájátszásra

Az alapszakasz végéhez közeledve belehúzott a Csíkszereda, amely a román Superligában aratott eddigi hét győzelméből hármat februárban ért el – a legutóbbit éppen hétfő délután a tabella utolsó előtti helyén álló FC Hermannstadt ellen. Pászka Lóránd beadása után Csürös Attila fejesgóljával szerzett vezetést a házigazda a 17. percben, amire még volt válaszuk a nagyszebenieknek, a 31. percben Aurelian Chitu egyenlített. A csíkiak második góljára azonban már nem: a 38. percben Razvan Trif 25 méterről bombázott a kapuba, ezzel a Kleinheisler Lászlót is bevető házigazda 2-1-re megnyerte a mérkőzést.

Csürös Attila góljával szerzett vezetést a Csíkszereda Forrás: facebook.com/fkcsikszereda

Most különösen sokat ér a begyűjtött három pont. A román labdarúgó-bajnokság lebonyolítása nagyon eltér a magyar élvonalétól, keleti szomszédainknál a harminc fordulóból álló alapszakaszt rájátszás követi. Ez hamarosan meg is kezdődik, hétfőn zárul a 28. forduló, tehát innentől már csak két kör van hátra az alapszakaszból.

„Hatpontos” rangadóra készül a Csíkszereda

Hétfői győzelmével a Csíkszereda maradt a 13. helyen, azonban pontszámban már utolérte a 12. Petrolult, 28-28 ponttal áll a két csapat, amely legközelebb, vasárnap 14.45-kor éppen egymással csap össze Ploiestiben. Kleinheislerék aztán a Farul Constanta ellen, hazai pályán zárják a bajnokság első szakaszát, mielőtt megkezdődne a rájátszás. Ekkor az első hat helyezett oda-visszavágós párharcot vív egymással a bajnoki címért, a 7–16. helyezettek pedig a kiesés elkerülésért küzdenek. Ők egyfordulós playoffban vesznek részt úgy, hogy megfelezik az alapszakasz végével elért pontjaikat. Ennek befejeztével

a 7–12. helyezettek bennmaradnak,

a 13–14. helyezettek osztályozót játszanak a másodosztály első két helyezettjével,

a 15–16. helyezettek kiesnek.

A Csíkszerdának a 12. pozíció még elérhető, amellyel elkerülné az osztályozót, és a következő idényt is a román élvonalban kezdhetné meg. Ehhez a vasárnapi, Petrolul elleni „hatpontos” csata megnyerése lehet a kulcs.