CsíkszeredaKleinheisler Lászlóromán bajnokság

Újabb bravúr, az újonc Csíkszereda hatpontos mérkőzéssel hangol a rájátszásra

A végéhez közeledik a román labdarúgó-bajnokság alapszakasza, az FK Csíkszeredára még nagy feladatok várnak. Az újonc az egyiket hétfőn kipipálta azzal, hogy hazai pályán 2-1-re legyőzte a Hermannstadtot a 28. fordulóban. Ezzel egy lépést tett a célja elérése felé a Csíkszereda, amely a kiesést szeretné elkerülni.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 20:09
Kleinheisler László is pályán volt a Csíkszereda Hermannstadt elleni mérkőzésén Forrás: facebook.com/fkcsikszereda
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az alapszakasz végéhez közeledve belehúzott a Csíkszereda, amely a román Superligában aratott eddigi hét győzelméből hármat februárban ért el – a legutóbbit éppen hétfő délután a tabella utolsó előtti helyén álló FC Hermannstadt ellen. Pászka Lóránd beadása után Csürös Attila fejesgóljával szerzett vezetést a házigazda a 17. percben, amire még volt válaszuk a nagyszebenieknek, a 31. percben Aurelian Chitu egyenlített. A csíkiak második góljára azonban már nem: a 38. percben Razvan Trif 25 méterről bombázott a kapuba, ezzel a Kleinheisler Lászlót is bevető házigazda 2-1-re megnyerte a mérkőzést.

Csürös Attila góljával szerzett vezetést a Csíkszereda
Csürös Attila góljával szerzett vezetést a Csíkszereda Forrás: facebook.com/fkcsikszereda

Most különösen sokat ér a begyűjtött három pont. A román labdarúgó-bajnokság lebonyolítása nagyon eltér a magyar élvonalétól, keleti szomszédainknál a harminc fordulóból álló alapszakaszt rájátszás követi. Ez hamarosan meg is kezdődik, hétfőn zárul a 28. forduló, tehát innentől már csak két kör van hátra az alapszakaszból.

„Hatpontos” rangadóra készül a Csíkszereda

Hétfői győzelmével a Csíkszereda maradt a 13. helyen, azonban pontszámban már utolérte a 12. Petrolult, 28-28 ponttal áll a két csapat, amely legközelebb, vasárnap 14.45-kor éppen egymással csap össze Ploiestiben. Kleinheislerék aztán a Farul Constanta ellen, hazai pályán zárják a bajnokság első szakaszát, mielőtt megkezdődne a rájátszás. Ekkor az első hat helyezett oda-visszavágós párharcot vív egymással a bajnoki címért, a 7–16. helyezettek pedig a kiesés elkerülésért küzdenek. Ők egyfordulós playoffban vesznek részt úgy, hogy megfelezik az alapszakasz végével elért pontjaikat. Ennek befejeztével

  • a 7–12. helyezettek bennmaradnak,
  • a 13–14. helyezettek osztályozót játszanak a másodosztály első két helyezettjével,
  • a 15–16. helyezettek kiesnek.

A Csíkszerdának a 12. pozíció még elérhető, amellyel elkerülné az osztályozót, és a következő idényt is a román élvonalban kezdhetné meg. Ehhez a vasárnapi, Petrolul elleni „hatpontos” csata megnyerése lehet a kulcs.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekballibsi baloldali

A ballibsi „újságírás” rejtelmei

Bayer Zsolt avatarja

Ezek észrevették, hogy az ukránok támadták meg a vezetéket, és az még hagyján, de meg is írják?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.