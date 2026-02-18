A Dortmund BL-hőse hiába kereste a csapatot az öltözőben, megtalálták a bűnbakot

A Borussia Dortmund Guirassy 3. percben és Beier 42. percben szerzett találatával győzte le 2-0-ra az Atalantát a megkésve kezdődött Bajnokok Ligája-mérkőzésen. A németek magabiztos előnyt szereztek az olaszországi visszavágóra, amit egy hét múlva rendeznek. Áttekintve a többi párharcra: a Galatasaray 5-2-re nyert a Juventus ellen, a Real Madrid 1-0-ra nyert a Benfica vendégeként, míg a PSG 3-2-re húzta be a francia házirangadót a Monaco otthonában.

Nehézkesen indult a dortmundiak estéje, de szépen zárult. Fotó: Anadolu

Egy koncert okolható a Dortmund késéséért

Rendkívül komoly közlekedési káosz alakult ki kedd este Dortmundban. A BVB csapatbusza 45 perccel az eredeti kezdési időpont előtt még a dugóban állt, a hazaiak nem értek időben a stadionba, ezért a megszokott 21 órai kezdést 21:15-re halasztották. A dortmundi játékosok végül csak 20:23-kor érkeztek a helyszínre.

Hogy mi állt a káosz mögött? Ezért Herbert Grönemeyer is okolható volt. A német énekes 15 ezer néző előtt adott koncertet a szomszédos Westfalenhalléban, ami körül körülbelül ötszáz méterre található a Borussia Dortmund stadionjától, a Signal Iduna Parktól. A mérkőzésre és a koncertre érkező autótömegtől teljesen beállt a város közlekedése.

Lars Ricken, a Borussia Dortmund 1997-ben BL-győztes csapatának hőse, a klub jelenlegi sportvezetője szólalt meg a közlekedési káosz kapcsán: — Én is meglepődtem. Beértem az öltözőbe, de egyedül voltam. A csapat még nem volt ott, végül egy óra tíz percbe telt, mire ideértek.

ℹ️ Aufgrund von verzögerter Anreise unserer Mannschaft verschiebt sich der Anstoß um 15 Minuten nach hinten.



Neue Anstoßzeit: 21:15 Uhr — Borussia Dortmund (@BVB) February 17, 2026

A szervezők hiába figyelmezettek előre

A szervezők előzetesen figyelmeztetést adtak ki, hogy az utazás tervezésekor mindenki vegye figyelembe, hogy a Borussia Dortmund hazai Bajnokok Ligája-mérkőzést játszik, ennek megfelelően nagy forgalomra kell számítani a Westfalenhalle és a Signal Iduna Park környékén. Javasolták a tömegközlekedés használatát, azonban nem találtak megértő fülekre.