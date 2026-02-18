Rendkívüli

Menczer Tamás: Senki ne veszélyeztesse Magyarország energiabiztonságát, még Zelenszkij se + videó

A Dortmund BL-hőse hiába kereste a csapatot az öltözőben, megtalálták a bűnbakot

Elkezdődött a labdarúgó Bajnokok Ligája rájátszása, amit a nyolcaddöntőbe jutásért vívnak a csapatok. A Borussia Dortmund az Atalantát fogadta, azonban a mérkőzés a hazai csapat késése miatt nem indulhatott időben. A dortmundiak közlekedési dugóban ragadtak egy koncert miatt, így nem értek időben a stadionba. A késve kezdődött találkozót végül németek nyerték 2-0-ra.

2026. 02. 18. 7:24
Késett a Dortmund.
Nem zavarta meg a Dortmundot a meccs előtti közjáték. Fotó: INA FASSBENDER / AFP
A Borussia Dortmund Guirassy 3. percben és Beier 42. percben szerzett találatával győzte le 2-0-ra az Atalantát a megkésve kezdődött Bajnokok Ligája-mérkőzésen. A németek magabiztos előnyt szereztek az olaszországi visszavágóra, amit egy hét múlva rendeznek. Áttekintve a többi párharcra: a Galatasaray 5-2-re nyert a Juventus ellen, a Real Madrid 1-0-ra nyert a Benfica vendégeként, míg a PSG 3-2-re húzta be a francia házirangadót a Monaco otthonában.

Késett a Dortmund.
Nehézkesen indult a dortmundiak estéje, de szépen zárult. Fotó: Anadolu

Egy koncert okolható a Dortmund késéséért

Rendkívül komoly közlekedési káosz alakult ki kedd este Dortmundban. A BVB csapatbusza 45 perccel az eredeti kezdési időpont előtt még a dugóban állt, a hazaiak nem értek időben a stadionba, ezért a megszokott 21 órai kezdést 21:15-re halasztották. A dortmundi játékosok végül csak 20:23-kor érkeztek a helyszínre.

Hogy mi állt a káosz mögött? Ezért Herbert Grönemeyer is okolható volt. A német énekes 15 ezer néző előtt adott koncertet a szomszédos Westfalenhalléban, ami körül körülbelül ötszáz méterre található a Borussia Dortmund stadionjától, a Signal Iduna Parktól. A mérkőzésre és a koncertre érkező autótömegtől teljesen beállt a város közlekedése.

Lars Ricken, a Borussia Dortmund 1997-ben BL-győztes csapatának hőse, a klub jelenlegi sportvezetője szólalt meg a közlekedési káosz kapcsán:  — Én is meglepődtem. Beértem az öltözőbe, de egyedül voltam. A csapat még nem volt ott, végül egy óra tíz percbe telt, mire ideértek.

A szervezők hiába figyelmezettek előre

A szervezők előzetesen figyelmeztetést adtak ki, hogy az utazás tervezésekor mindenki vegye figyelembe, hogy a Borussia Dortmund hazai Bajnokok Ligája-mérkőzést játszik, ennek megfelelően nagy forgalomra kell számítani a Westfalenhalle és a Signal Iduna Park környékén. Javasolták a tömegközlekedés használatát, azonban nem találtak megértő fülekre.

